சனி, ஞாயிறு சும்மா இருக்கீங்களா? 4500 அடி உயர மலைக்கு ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வாங்க! பஸ் ரூட் முதல் செலவு வரை முழு விவரம் இதோ!
உங்களுக்கு டிரெக்கிங் செல்ல பிடிக்குமா? அதுவும் பர்வதமலை உங்கள் பக்கெட் லிஸ்டில் இருக்கா? அப்போ இந்த பதிவு உங்களுக்கானது தான். ஆ முதல் ஃ வரை முழு விவரம் இதோ.
Published : December 31, 2025 at 5:20 PM IST
- சிந்து. தி
த்ரில்லிங்கான பயணங்களை விரும்புபவரா நீங்கள்? உயிரை கையில் பிடித்துக்கொண்டு ஏறுவது என்றால் என்னவென்று அனுபவிக்க ஆசையா? அப்படியானால் உங்களுக்கு ஒரு செம சாய்ஸ் இருக்கிறது. சென்னைக்கு மிக அருகில், அதாவது வெறும் 200 கி.மீ தூரத்தில் கம்பீரமாய் நின்றுகொண்டிருக்கிறது அந்த 'மலைகளுக்கெல்லாம் மலை' — பர்வதமலை!
இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸிலும், யூடியூப் ட்ரோன் காட்சிகளிலும் மேகங்களுக்கு நடுவே இந்த மலை இருப்பதை பார்க்கும்போதே, "வாழ்க்கையில ஒரு தடவையாவது அங்க போயிடணும் பாஸ்" என உங்கள் மனம் நினைத்திருக்கும். எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றியது. சரி, ஒரு கை பார்த்துவிடலாம் என்று நண்பர்களுடன் கிளம்பினேன்.
செங்குத்தான பாறைகள், கடப்பாரை பாதை என தட்டுத் தடுமாறி, உயிரை கையில் வைத்துக்கொண்டு, மூச்சு வாங்க மலை உச்சியை அடைந்தபோது... அங்கிருந்து தெரிந்த அந்த காட்சி! அடிவயிற்றில் இருந்த பயமெல்லாம் பறந்து போய், 'வொர்த் வர்மா... வொர்த்!' என்ற வார்த்தைதான் மௌனமாக வெளிவந்தது.
நீங்கள் தேடுவது ஆன்மீக பயணமா? ரத்தத்தை உறைய வைக்கும் அட்வென்ச்சரா? அல்லது வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமா? இங்கே எதற்கும் பஞ்சமில்லை. வாருங்கள்..பர்வதமலையின் அந்த பிரமிப்பூட்டும் டிரெக்கிங் பயணத்திற்குள் போகலாம்!
பயணத்தின் தொடக்கம்: 4500 அடி உயரத்தை நோக்கிய முதல் அடி! திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் மகுடமாக திகழும் இந்த பர்வதமலை, கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 4560 அடி உயரம்! இந்த உச்சியை அடைய தென்மாதிமங்கலம் மற்றும் கடலாடி என இரண்டு வழிகள் இருந்தாலும், பலரும் (நாங்களும் தான்) தேர்ந்தெடுப்பது தென்மாதிமங்கலம் வழியைத்தான். காரணம், மற்ற வழிகளை விட இதில் படிகள் இருப்பதால் பயணம் சற்று 'சுலபமாக' இருக்கும் (ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் நினைத்தோம்).
எப்படிச் செல்வது? நீங்கள் பேருந்தில் வருவதாக இருந்தால், முதலில் போளூருக்கு டிக்கெட் எடுங்கள். அங்கிருந்து பர்வதமலைக்கு அடிக்கடி பேருந்துகள் உண்டு. காரில் வருபவர்கள் நேராக 'தென்மாதிமங்கலம்' என மேப் போட்டுவிட்டு வரலாம்.
போளூரில் இருந்து 17 ரூபாய் டிக்கெட் எடுத்து தென்மாதிமங்கலத்தில் இறங்கியதும், நம்மை வரவேற்பது பர்வதமலையின் பிரம்மாண்ட தோற்றம். பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து மலையின் அடிவாரம் செல்ல ஷேர் ஆட்டோக்கள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன. கும்பலாக சென்றதால் ஒரு நபருக்கு 20 ரூபாய். தனியாக சென்றால் 100 ரூபாய் கேட்கிறார்கள். நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் நடந்து கூட செல்லலாம். நாங்கள் எங்களுடைய எனர்ஜியை மலை ஏறுவதற்கு சேமிக்க நினைத்ததால் ஆட்டோவையே டிக் செய்தோம்.
அடிவாரத்தில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் செக்-போஸ்ட்! செல்லும் வழியில் பச்சையம்மன், வீரபத்திரர் ஆஞ்சநேயர் மற்றும் வனதுர்க்கை அம்மன் எனப் பல கோயில்கள் இருந்தன. ஆட்டோ ஒரு கேட் அருகில் எங்களை இறக்கிவிட்டது. "அப்பாடா, மலையேறப் போகிறோம்!" என உற்சாகமாக காலை எடுத்து வைத்தால் அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட்.
மலையேற ஒரு நபருக்கு 10 ரூபாய் டிக்கெட். அதுமட்டுமல்ல, நீங்கள் கொண்டு செல்லும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் மற்றும் கவர்களுக்கு தலா 10 ரூபாய் 'டெபாசிட்' கட்ட வேண்டும். உங்கள் பாட்டிலில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டித் தருவார்கள். மலை இறங்கி வந்து அந்த ஸ்டிக்கரை காட்டினால், உங்கள் பணத்தை அப்படியே திருப்பித் தந்துவிடுவார்கள். இயற்கையைப் பாதுகாக்க அவர்கள் பின்பற்றும் இந்த முறை உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியது!
ப்ரோ டிப்: மலையேற தொடங்கும் முன் அங்கிருக்கும் கடைகளில் தண்ணீர் பாட்டில்களையும், உடனடி எனர்ஜி தரும் மிட்டாய்கள் மற்றும் விபூதி பாக்கெட் (காரணத்தை பின் சொல்கிறேன்) மறக்காமல் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் மேலே செல்லச் செல்லக் காடுதான் துணை!
ஒருவழியாக உள்ளே நுழைந்தோம். ஆனால், அங்கே தான் காத்திருந்தது அடுத்த "ட்விஸ்ட்"! மலை ஏறத் தொடங்கும் முன்பே, செக் போஸ்டிலிருந்து 20 நிமிட நடைப்பயணம். பசுமை போர்த்திய பாதையில் நடந்து சென்றபோது, ஒரு அழகான ஆலயம் எங்களை வரவேற்றது. இங்கு மூலிகை கஞ்சியும் துவையளும் அண்ணதானமாக கொடுக்கப்படுகிறது.
சாப்பிட்டு விட்டு, அங்கிருந்து ஒரு மூன்று நிமிட நடை... சட்டென்று கண்ணில் பட்டது அந்த மண்டபம். அதுதான் மலையடிவாரம்! அங்கே ஒரு பலிபீடம், அதன் முன்னே அமைதியாக வீற்றிருக்கும் நந்தி தேவர். இடதுபுறம் முழுமுதற் கடவுள் விநாயகர், வலதுபுறம் வள்ளி-தெய்வானை சமேத சுப்ரமணியர். அனைவரையும் மனதார வணங்கி, ஒரு பெரிய மூச்சினை உள்வாங்கிவிட்டு, முதல் படியில் கால் வைத்தோம்.
மதியம் 1 மணி... சூரியன் உச்சியில் இருந்தாலும், எங்களின் உற்சாகம் அதைவிட உச்சத்தில் இருந்தது. முதல் படியில் கால் வைத்தபோது தெரிந்த அந்த வேகம், போகப்போகக் குறையத் தொடங்கியது. ஒவ்வொரு படியிலும் எழுதப்பட்டிருந்த எண்கள், "வா மகனே வா... இன்னும் நிறைய இருக்கு!" என எங்களை ஏளனம் செய்வது போல் இருந்தது.
மூச்சிரைக்க, சட்டை நனைய, ஆங்காங்கே ஐந்து நிமிடக் குட்டி ‘பிரேக்’ எடுத்துக் கொண்டு, ஒரு வழியாக அந்த 1200-வது படியைத் தொட்டோம் (மொத்த படி எண்ணிக்கை 1200 மற்றும் சொச்சம் - நான் சரியாக நோட் பண்ணவில்லை..மண்ணிக்கவும்). அப்பாடா... ஒரு யுத்தத்தையே வென்ற உணர்வு! ஆனால், அந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கவில்லை. காரணம், அங்கேதான் படிகள் முடிந்து, நிஜமான சவாலே தொடங்கியது.
வனப்பாதையும் அந்த ‘தேவ தூதனும்’!
அடுத்தது வெறும் பாறைகள் நிறைந்த காட்டுப்பாதை. பாறைகள் எங்கள் கால்களைச் சோதித்துப் பார்த்தன. "ஏன்டா வந்தோம்?" என்ற எண்ணம் தலைதூக்க ஆரம்பித்தபோதுதான், எதிரே மலையிறங்கி வந்த ஒருவர் எங்கள் நிலையைப் புரிந்து கொண்டார். சட்டென்று தன்னிடம் இருந்த கம்பை என்னிடம் நீட்டி, "இந்தாங்க... இது உங்களுக்கு உதவும்" எனப் புன்னகையோடு தந்துவிட்டுச் சென்றார். செல்லும் வழியில் ஆச்சரியங்களுடன் நடையை தொடர்ந்தோம்.
"இப்ப தான் கால் வாசி முடிஞ்சிருக்கு!" - ஒரு ட்விஸ்ட்!
நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது... நாங்கள் நடந்துகொண்டே இருந்தோம். கால்கள் கெஞ்சின, கண்கள் கடிகாரத்தைத் தேடின. "முடியலடா சாமி... திரும்பிப் போயிடலாம்" என்ற எண்ணை மனதை சூழும் போது, சற்று தூரத்தில் கம்பி பிடித்து ஏறும் பாதை வந்தது. அங்கே இறங்கி வந்த ஒரு அம்மாவை நிறுத்தி, "இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகணும்?" என்று ஒரு ஆவலில் கேட்டேன்.
அவர் மிக நிதானமாக, " இப்பதான் கால் வாசியே முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் நிறைய இருக்கு, போங்க" என்று ஒரே போடாகப் போட்டர்.. ஒரு நிமிடம் தலை சுற்றிவிட்டது! நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டோம். (பேசுவதற்கு கூட சத்து இல்லை, கண்கள் தான் பேசிக்கொண்டன)
விபூதி மணமும் பயமும்!
அரை மணி நேரப் போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு வியப்பான காட்சி. மலையின் ஒரு ஓரத்தில் இருந்த லிங்கம். அந்தப் பாறை முழுதும் விபூதியால் நனைந்து, மலையே விபூதி வாசனையில் கமழ்ந்தது. சிவனை மனதார வணங்கிவிட்டு மேலே பார்த்தால்... அங்கேதான் காத்திருந்தது அந்தப் பெரிய 'டிவிஸ்ட்'. மீண்டும் பாறைகளை கடக்க வேண்டும்.
ஆனால் எப்படி? இது இடுக்குகளில் கால் வைத்து நடக்க வேண்டியிருக்கும். தத்தி தத்தி ஒரு வழியாக ஒரு இடத்திற்கு வந்து மேலே பார்த்தால் முன்னே நின்றது அந்த பிரம்மாண்டமான செங்குத்துப் பாறை. செங்குத்து என்றால் ஏதோ சாய்வாக அல்ல, அப்படியே 90 டிகிரியில் வானத்தைப் பார்த்து நின்றது!
அடடா இது என்ன அற்புதம். அதை எப்படி ஏறினோம் என கேளுங்கள். உச்சி மலையை அடைய இரண்டு வழிகள் உள்ளது. செங்குத்தலான படிக்கட்டு மற்றும் கடைப்பாறை பாதை. நாங்கள் தான் 'அட்வென்ச்சர்' பிரியர்களாச்சே! உயிரைக் கையில் பிடித்துக் கொண்டு 'கடப்பாரை பாதை'யைத் தேர்ந்தெடுத்தோம். இந்த கட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒன்னு மட்டும் சொல்ல நினைக்கிறேன். நாங்கள் அதுவரை கடந்து வந்த 1200 படிகளும், கரடுமுரடான காட்டுப் பாதைகளும் வெறும் 'ட்ரெய்லர்' தான் என்பது அப்போதுதான் புரிந்தது.
கடப்பாரை பாதையின் திகில் அனுபவம்!
அங்கேதான் இருக்கிறது அந்தப் புகழ்பெற்ற 'கடப்பாரை பாதை'. பாறைகளில் ஆங்காங்கே துளையிட்டு, கடப்பாரைகளை நட்டு, பிடிமானத்திற்காக கம்பிகளை இணைத்திருக்கிறார்கள். "இதைத்தான் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தோமா?" என்று நினைக்கும்போதே அடிவயிறு ஒருமுறை ‘பகீர்’ என்றது.
உயிரைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு ஒரு பயணம்:
கம்பியைப் பிடித்தபடி முதல் காலை எடுத்து வைத்தோம். கீழே பார்த்தால் ஆயிரம் அடி பள்ளம்! ஒரு சின்னத் தவறு நடந்தால் கூட... நினைத்துப் பார்க்கவே நெஞ்சு படபடத்தது. மலையேறுபவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கொடுத்துக்கொண்ட ஊக்கம் தான் அந்த உயரத்தில் எங்களுக்கு ஆக்சிஜனாக இருந்தது.
பாறையின் இடுக்குகளில் காலை ஊன்றி, கைகளை அந்த இரும்புக் கம்பிகளில் இறுக்கப் பற்றிக்கொண்டு, ஒவ்வொரு அங்குலமாக நகர்ந்தோம். அந்தப் பாதையில் ஏறும் போது, பயமும் பக்தியும் சரிசமமாக இதயத் துடிப்பை எகிற வைத்தது. இது கூடவே போனஸ்ஸாக ஆங்காங்கே குரங்குகள் இருக்கும். எடுத்து செல்லும் பையை நன்கு மூடி மலை ஏறுங்கள்.
"இன்னும் கொஞ்சம் தான்... இதோ வந்துவிட்டது!" என எங்களை நாங்களே தேற்றிக்கொண்டு முன்னேறினோம். மேலும் பார்க்காலம் கீழும் பார்க்காமல் எங்கள் கவனம் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்த வைத்த ஒவ்வொரு அடியில் இருந்ததால் மட்டும் ஏற முடிந்தது (இது தான் வாழ்க்கைக்கும் உதவும் என்று மலை ஏறி இறங்கிய பின் தோன்றியது)
மேகங்களை தொட்ட தருணம்: கடைசி கடப்பாரையை தாண்டி வழுக்கு பாறை. அப்புறம் படிக்கட்டுகள்..அப்படியே சென்றால் கோயில் சுவை தென்பட்டது... ஆஹா! அந்த நொடியை விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை. கடல் மட்டத்திலிருந்து 4560 அடி உயரத்தில், மேகக் கூட்டங்கள் எங்களை வந்து முத்தமிட்டன. கீழே தெரிந்த ஊர்கள் எல்லாம் எறும்பு அளவு கூடத் தெரியவில்லை. அதுவரை இருந்த உடல் வலி, பயம், மூச்சிறைப்பு என எல்லாமே காற்றில் கரைந்து போனது.
ஏன் விபூதி பாக்கெட்? இங்கே அர்ச்சகர்கள் யாரும் கிடையாது. நீங்களே மூலவருக்கு அபிஷேகம் செய்யலாம், நீங்களே விபூதி பூசி அலங்கரிக்கலாம். அதனால் தான் அடிவாரத்திலேயே விபூதி பாக்கெட் வாங்கி வரச் சொன்னது. அந்த சிவலிங்கத்தைத் தொட்டு வணங்கியபோது, "வாழ்க்கையில ஒரு தடவையாவது இங்கே வரணும்" என்று நினைத்தது எவ்வளவு சரி என்பது புரிந்தது.
அப்புறம் என்ன? மலையில் உச்சியில் இருந்து அழகை ரசித்து கோயிலுக்குள் சென்றோம். வெளிச்சம் இல்லை ஆனால் பயமும் துளி கூட இல்லை. சாமியை தரிசித்த பின் கீழ் இறங்கலாம் என முடிவு எடுக்கும் போது ஒரு குரல் 'அன்னதானம் போடுறாங்க..சாப்பிட்டு போங்க' இதை கேட்டதும் முதலில் ஆஹா சாப்பாடு என தோன்றினாலும் அடுத்து எப்படி 4500 அடிக்கு மேல் அன்னதானம் போடுகிறார்கள் என்ற அதிர்ச்சியிலே சென்று சாப்பிட்டோம். சுமார் 4.30 மணியளவில் கீழ் நோக்கி பயணத்தை தொடர்ந்தோம்.
