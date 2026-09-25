உஷார் மக்களே! சமையலறையில் நாம் செய்யும் இந்த 6 தவறுகள் ஆபத்தாக மாறலாம்!
காய்கறிகளை நறுக்கிய பிறகு கத்தியை வெறும் தண்ணீரில் அலசிவிட்டு அப்படியே வைக்கும் பழக்கத்தால் கிருமிகள் மிக சுலபமாக உணவில் பரவிவிடும்.
Published : September 25, 2026 at 2:13 PM IST
நமது வீட்டின் இதயம் என்று சமையலறையை சொல்வோம். அங்கே குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம் உருவாகிறது. அதனால், வீட்டை எவ்வளவு சுத்தமாக வைத்திருக்கிறோமோ, அதே அளவு சமையலறையையும் தூய்மையாக வைத்திருக்க விரும்புகிறோம். ஆனால், தினமும் நாம் அவசரத்தில் செய்யும் சில சின்ன சின்ன காரியங்கள், நமக்கே தெரியாமல் சுகாதார சிக்கலை ஏற்படுத்திவிடும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
பச்சைக்கறியை தொட்டுவிட்டு அப்படியே போய் ஃபிரிட்ஜ் கதவை திறப்பது, காய்கறி நறுக்கிய கத்தியை சும்மா தண்ணீரில் அலசிவிட்டு அப்படியே வைப்பது, ஈரமாக இருக்கும் துணியை சிங்க் பக்கத்திலேயே போட்டு வைப்பது... இதெல்லாம் நம்மில் பலரும் தினமும் வழக்கமாக செய்யும் விஷயங்கள்தான்.
"இதில என்ன பெரிய தப்பு இருக்கு?" என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால், தினமும் தொடரும் இந்த சிறிய பழக்கங்கள்தான் பாக்டீரியாக்களும் கிருமிகளும் நமது உணவு பொருட்களுக்குள் சுலபமாக ஊடுருவ வழிவகுக்கின்றன.
சமையலறையை பளிச்சென்று வைத்துக்கொள்வது என்பது வெறும் வெளிப்படை சுத்தத்தை பற்றியது மட்டுமல்ல. பொருட்களை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்தது. இப்படியிருக்க, நாம் சமையலறையில் அடிக்கடி தவறவிடும், ஆனால் உடனே கவனம் செலுத்த வேண்டிய 6 முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
எல்லா வேலைக்கும் ஒரே துணி: இந்த தப்பை நீங்களும் செய்றீங்களா?
சமையலறையில் இருக்கும் ஒரு துணியை யோசித்துப்பாருங்கள். அதே துணியில் தான் கையை துடைப்போம், சூடான பாத்திரத்தை பிடிப்போம், மேடையை சுத்தம் செய்வோம், சில சமயம் சிந்திய உணவையும் துடைப்போம்! ஒரே நாளில் இத்தனை வேலைகளுக்கும் அந்த ஒரு துணியைப் பயன்படுத்துவதுதான் நாம் செய்யும் முதல் தவறு.
துணி மட்டுமே பிரச்சனை இல்லை. அதை தோய்க்காமல், காயவைக்காமல் ஈரத்தோடேயே வைத்திருப்பதுதான் ஆபத்து. ஈரமான துணியில் உணவு துகள்களும் சேர்ந்து கொள்ளும்போது, அது நுண்கிருமிகள் பெருக மிக வசதியான இடமாக மாறிவிடும்.
- என்ன செய்யலாம்? கை துடைக்க தனி துணி, மேடையை துடைக்க தனி துணி என பிரித்து வையுங்கள். தினமும் அந்த துணிகளை நன்றாக தோய்த்து, வெயிலிலோ அல்லது காற்றோட்டமான இடத்திலோ முழுமையாக காயவைத்து உபயோகியுங்கள்.
கத்தியை வெறும் தண்ணீரில் மட்டும் கழுவினால் போதாது!
காய்கறி அல்லது கறி நறுக்கிய பிறகு கத்தியை வெறும் தண்ணீரில் சும்மா அலசிவிட்டு அப்படியே வைக்கும் பழக்கம் பலருக்கும் உண்டு. பார்ப்பதற்கு கத்தி சுத்தமாகத் தெரியலாம். ஆனால் கத்தியின் பிடிமானம், பிளேடும் கைப்பிடியும் சேரும் இடுக்குகள் ஆகியவற்றில் உணவின் சிறு துகள்கள் தங்கியிருக்க வாய்ப்பு அதிகம்.
அதே கத்தியை அடுத்து பழங்கள் நறுக்கவோ அல்லது சமைக்காத உணவுகளை வெட்டவோ பயன்படுத்தும்போது, கிருமிகள் மிக சுலபமாக அந்த உணவிலும் பரவிவிடும்.
- என்ன செய்யலாம்? ஒவ்வொரு முறை கத்தியை பயன்படுத்திய பிறகும் சோப் மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு அதை நன்றாக தேய்த்து கழுவ வேண்டும். குறிப்பாக, துருப்பிடிக்காத, உணவு பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற 'ஃபுட்-கிரேட் ஸ்டீல்' (Food-grade steel) கத்திகளை பயன்படுத்துவது நல்லது. இவற்றின் மேற்பரப்பு மென்மையாக இருப்பதால் கிருமிகள் படிவது குறையும்.
அடிக்கடி தொடும் ஃபிரிட்ஜ் கதவு கைப்பிடி
சமையலறையில் நாம் அதிக தடவை தொடும் இடம் எதுவென்றால், அது ஃபிரிட்ஜின் கதவு கைப்பிடிதான். சமைக்கும் போது, கறி அல்லது காய்கறிகளை கையாளும்போது எனப் பலமுறையும் நாம் கை கழுவாமலே ஃபிரிட்ஜ் கதவை திறப்போம். இதனால் நம் கையில் இருக்கும் அழுக்கும் கிருமிகளும் கைப்பிடியில் ஒட்டிக்கொள்ளும். பிறகு மற்றவர்கள் வந்து அதை தொடும்போது, கிருமிகள் எல்லாரோட கைகளுக்கும் பரவும்.
- என்ன செய்யலாம்? ஃபிரிட்ஜ் கதவு கைப்பிடி, டிராயர் கைப்பிடிகள் போன்ற அதிகம் தொடும் இடங்களை தினமும் ஒரு ஈரத்துணியால் அல்லது சுத்தப்படுத்தும் திரவத்தால் துடைத்துத் தூய்மையாக வைத்திருப்பது அவசியம்.
சிங்க் வடிகாலும் அதன் சுற்றியுள்ள இடமும்
பாத்திரங்களைக் கழுவி முடித்ததும் "அப்பாடா, சிங்க் சுத்தமாகிடுச்சு" என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், பாத்திரக் கழுவும் தொட்டியின் வடிகால் பகுதி (Drain) எண்ணெய் பிசுக்கு, உணவு கழிவுகள் மற்றும் ஈரப்பதம் நிறைந்து காணப்படும் இடம். பாத்திரங்களை கழுவினால் மட்டும் போதாது, சிங்க் சுற்றியுள்ள இடங்களையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும்.
- என்ன செய்யலாம்? பாத்திரங்களை கழுவிய பிறகு, வடிகாலில் தங்கியிருக்கும் உணவு துகள்களை உடனுக்குடன் அப்புறப்படுத்துங்கள். சிங்க், குழாயின் அடிப்புறம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளை வாரம் சில முறையாவது சோப் போட்டு நன்றாக தேய்த்து கழுவி, உலர விட வேண்டும்.
வெளியே பளிச்... உள்ளே?
இன்றைக்கு அனைவரும் வெளிப்புறங்களுக்கு செல்லும்போது வாட்டர் பாட்டில்களை கொண்டு செல்வது வழக்கமாகிவிட்டது. பாட்டிலின் வெளிப்புறத்தை அழகாக கழுவி துடைத்துவிடுவோம். ஆனால், நாம் வாய் வைத்து குடிக்கும் பகுதி, பாட்டில் மூடியின் இடுக்குகள், சிலிகான் வளையங்கள் (Rubber seals) மற்றும் ஸ்ட்ரா (Straw) போன்ற பகுதிகளை நாம் கவனிக்க தவறிவிடுகிறோம். இந்த இடங்களில் ஈரம் தங்கி, பாசி அல்லது கிருமிகள் உருவாகக்கூடும்.
- என்ன செய்யலாம்? பாட்டிலின் அனைத்து பாகங்களையும் (மூடி, ரப்பர் ரிங் உட்பட) தனித்தனியாக கழற்றி தினமும் கழுவ வேண்டும். மேலும், 'ஃபுட்-கிரேட் 304 ஸ்டீல்' (Food-grade 304 Stainless Steel) பாட்டில்களை பயன்படுத்துவது மிகவும் பாதுகாப்பானது. இவை பிளாஸ்டிக் போல வேதிப்பொருட்களை உணவிலோ நீரிலோ கலக்காது, துர்நாற்றத்தையும் தங்க விடாது.
சமையலறை பொருட்களின் தரம் மற்றும் தன்மை
சமையலறையை எவ்வளவு அடிக்கடி சுத்தம் செய்கிறோம் என்பது எந்த அளவு முக்கியமோ, அதே அளவு நாம் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்களின் தன்மையும் முக்கியம். சிறு சிறு துளைகள் உள்ள அல்லது ஈரத்தை உறிஞ்சும் பொருட்கள் கிருமிகளை தன்னுள்ளே தங்க வைத்துக்கொள்ளும்.
மாறாக, மென்மையான, துளைகளற்ற, துருப்பிடிக்காத பொருட்கள் சமையலறைக்கு மிகவும் ஏற்றவை. இதனால்தான் உலகெங்கிலும் உள்ள சமையலறைகளில் 'ஸ்டீல்' (Stainless Steel) பாத்திரங்களுக்கு முதலிடம் தருகிறார்கள்.
- என்ன செய்யலாம்? தட்டுகள், பாத்திரங்கள், சிங்க் போன்ற தினசரி பயன்பாட்டுப் பொருட்களுக்கு தரமான ஸ்டீல் பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது. இவை ஈரத்தையோ, துர்நாற்றத்தையோ உறிஞ்சாது, நீடித்து உழைக்கும். இருப்பினும், எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதை தவறாமல் சுத்தம் செய்வதுதான் முதன்மையானது.
இந்த செய்திக்கு ஏற்ற நல்ல தலைப்பு வேண்டும். ஏதோ கடமைக்கோ அல்லது கடினமாகவோ எல்லாம் இருக்கவே கூடாது. படித்தால் புரிய வேண்டும். 6 தவறு அப்படி கூட இருக்கும் போது தலைப்பு நன்றாக இருக்கும் என நினைக்கேன். வர்ண்ணணையாக இல்லாமல் நல்ல செய்தியாக நன்றாக கொடுங்கள்.