முதுமை காலத்திலும் துள்ளி நடக்க..உங்கள் முழங்கால்களை பாதுகாக்க எளிய வழிகள்!
Published : April 13, 2026 at 11:12 AM IST
காலையில் எழுந்தவுடன் கட்டிலை விட்டு இறங்கும் போது லேசான பிடிப்பு, மாடிப்படிகளில் ஏறும் போது ஒருவித அசௌகரியம், அல்லது நீண்ட நேரம் அமர்ந்துவிட்டு எழும் போது முழங்கால்களில் ஒருவித சத்தம் - இவை எதுவுமே இப்போது நமக்கு ஆச்சரியமான விஷயங்கள் கிடையாது.
முன்பு அறுபது வயதில் வந்த முழங்கால் வலி, இன்று முப்பதுகளிலேயே பலரை எட்டிப் பார்க்கிறது. நாம் நடப்பது, ஓடுவது, ஏன் நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு கூட ஆதாரமாக இருப்பது நமது முழங்கால்கள் தான். ஆனால், நம் உடலின் முழு பாரத்தையும் சுமக்கும் இந்த உறுப்பை நாம் கவனிப்பதில் காட்டும் அலட்சியம் தான் பிற்காலத்தில் பெரும் சவாலாக மாறுகிறது.
நமது அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களில் நாம் செய்யும் சில சிறிய மாற்றங்கள், அ நம் வாழ்நாள் முழுவதும் முழங்கால்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும். அவை என்னென்ன? எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
உடல் எடையை சீராக வைத்திருத்தல்: நமது முழங்கால்கள் ஒரு தாங்கி (Shock absorber) போல செயல்படுகின்றன. நாம் நடக்கும் போதும், படிக்கட்டுகளில் ஏறும் போதும் நமது உடல் எடையை போல இரண்டு முதல் மூன்று மடங்கு கூடுதல் அழுத்தம் முழங்கால்களுக்கு கிடைக்கிறது.
உதாரணமாக, நாம் ஒரு கிலோ உடல் எடையை குறைத்தால் கூட, அது முழங்கால்களுக்கு கிடைக்கும் அழுத்தத்தில் மூன்று கிலோ எடையை குறைப்பதற்கு சமம். சரியான சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வதன் மூலமும், சீரான நடைப்பயிற்சியின் மூலமும் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது, முழங்கால் தேய்மானத்தை தவிர்க்கும் முதல் மற்றும் முக்கியமான படியாகும்.
தசைகளை வலுப்படுத்துதல்: முழங்கால் மூட்டுகள் மட்டும் தனியாக செயல்படுவதில்லை. அவற்றை சுற்றியுள்ள தசைகள் தான் மூட்டுகளுக்கு ஒரு கவசம் போலப் பாதுகாப்பை தருகின்றன. குறிப்பாக தொடை தசைகள் வலுவாக இருந்தால், முழங்கால் மூட்டுக்கு செல்லும் நேரடி அழுத்தம் குறையும்.
இதற்காக ஜிம்முக்கு சென்று கடினமான பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. வீட்டிலேயே எளிமையான முறையில் கால்களை உயர்த்தி இறக்குதல், சைக்கிள் ஓட்டுதல், உட்கார்ந்து எழுதல் போன்ற பயிற்சிகளை செய்யலாம். தசைகள் உறுதியானால் மூட்டுகளின் நிலைப்புத்தன்மை அதிகரித்து, காயங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறையும்.
சரியான காலணிகள்: பல நேரங்களில் முழங்கால் வலிக்கு நாம் அணியும் செருப்புகளே காரணமாக அமைகின்றன. தட்டையான அல்லது தேய்ந்து போன காலணிகள் நடக்கும் போது உடலின் எடையை சமமாக பரப்ப தவறிவிடுகின்றன. இது முழங்கால்களின் சீரமைப்பை் பாதித்து வலியை உண்டாக்குகிறது.
உங்கள் பாதங்களுக்கு சரியான பிடிமானம் மற்றும் மென்மையான குஷனிங் வசதி கொண்ட காலணிகளை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். நீண்ட நேரம் நிற்க வேண்டிய வேலை இருப்பவர்கள் காலணிகள் விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சரியான உடல் நிலை: தவறான முறையில் அமர்வது அல்லது அதிக எடையுள்ள பொருட்களை முறையற்ற விதத்தில் தூக்குவது முழங்கால்களுக்கு அதிக அழுத்தத்தைத் தரும். நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் கால்களை மடக்கிக் கொண்டு அமர்வதைத் தவிர்த்து, அவ்வப்போது எழுந்து நடப்பது நல்லது. குனிந்து வேலை செய்யும் போது முதுகை வளைக்காமல், முழங்கால்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்தி வேலை செய்வது தேவையற்ற பிடிப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
மூட்டுகளுக்கான ஊட்டச்சத்து: எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளின் வலிமைக்கு கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி மிக அவசியம். அதேபோல, மூட்டுகளில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைக்க ஓமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகள் உதவும். மீன், முட்டை, பால் பொருட்கள், காய்கறிகள் மற்றும் அவகேடோ போன்ற உணவுகளை உணவில் சேர்த்து கொள்வது தசைகளை வலுப்படுத்துவதுடன், மூட்டுகளுக்கு இடையில் இருக்கும் உராய்வை தடுத்து மென்மையான இயக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
சிறிய காயங்களையும் கவனிக்கவும்: முழங்காலில் ஏற்படும் லேசான வீக்கம் அல்லது வலியை பலரும் சாதாரணமாக கடந்து விடுவார்கள். "இது தானாக சரியாகிவிடும்" என்ற எண்ணம் தான் பிற்காலத்தில் பெரிய பாதிப்புகளை உருவாக்குகிறது. ஒரு சிறிய காயம் ஏற்படும் போதே அதற்கு சரியான ஓய்வு மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது, அது நாள்பட்ட வலியாக மாறாமல் தடுக்க உதவும்.
நம்முடைய வாழ்வாதாரமே நம் கால்களில் தான் இருக்கிறது. ஆரோக்கியமான உணவு, சரியான உடல் எடை, முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் தரமான காலணிகள் என இந்த நான்கு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினால், வயதான காலத்திலும் யாருடைய உதவியும் இன்றி நாம் கம்பீரமாக நடைபோட முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.