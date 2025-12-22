ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டால் காலில் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் - என்னனு தெரிஞ்சுக்கோங்க!
ரத்த ஓட்டம் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்படும்போது, 'பெரிஃபெரல் ஆர்டிரியல் டிசீஸ்' ஏற்பட்டு, தீவிர நிலையில் கால்களை அகற்ற வேண்டிய சூழல் கூட உருவாகலாம்.
Published : December 22, 2025 at 12:46 PM IST
நமது உடல் ஒரு நுட்பமான இயந்திரம். இந்த இயந்திரத்தின் ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் ஆக்சிஜனையும் சத்துக்களையும் கொண்டு சேர்க்கும் எரிபொருளாக ரத்தம் செயல்படுகிறது. இதயத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கும் கால்களுக்கு ரத்தம் சென்று திரும்புவது என்பது ஒரு சவாலான காரியம். அதனால்தான், ரத்த ஓட்டத்தில் ஏதேனும் குறைபாடு ஏற்பட்டால் அதன் முதல் அறிகுறிகள் கால்களிலேயே தென்படுகின்றன.
"கால்தானே வலிக்கிறது" அல்லது "குளிர்கிறது" என்று நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் விஷயங்கள், உண்மையில் இதயம் மற்றும் ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் பெரிய பாதிப்புகளின் எச்சரிக்கை மணியாக இருக்கலாம். ரத்த ஓட்டக் குறைபாட்டின் மூன்று முக்கிய அறிகுறிகள் மற்றும் அவற்றைத் தவிர்க்கும் முறைகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ரத்த ஓட்டக் குறைபாட்டின் 3 முக்கிய அறிகுறிகள்!
கால்களில் குளிர்ச்சித் தன்மை: குளிர்காலத்தை தவிர மற்ற நேரங்களிலும் உங்கள் பாதங்கள் எப்போதும் ஜில்லென்று இருக்கிறதா? அப்படியென்றால், உங்கள் இதயத்திலிருந்து பாதங்களுக்குச் செல்லும் தமனிகளில் (Arteries) அடைப்பு இருக்கலாம் என்று அர்த்தம்.
ரத்த ஓட்டம் குறையும்போது உடல் வெப்பநிலையைப் பராமரிக்க முடியாமல் பாதங்கள் குளிர்ந்து போகின்றன. சர்க்கரை நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு இது ஆரம்பகட்ட அறிகுறியாகும். பாதங்கள் நிறம் மாறுவது அல்லது உணர்ச்சியற்றுப் போவதுடன் குளிர்ச்சி இருந்தால் உடனே கவனிக்க வேண்டும்.
கணுக்கால் வீக்கம்: கால்களில் ரத்தம் சரியாகச் சுழற்சி அடையாமல் தேங்கும்போது, திசுக்களில் நீர் கோர்த்துக் கொள்ளும். இதை மருத்துவம் 'எடிமா' (Edema) என்று அழைக்கிறது. காலணிகள் இறுக்கமாக இருப்பது போன்ற உணர்வு, கணுக்கால் பகுதியில் தோல் இழுக்கப்பட்டு பளபளப்பாக மாறுவது ஆகியவை இதன் அறிகுறிகள். குறிப்பாக ஒரே காலில் மட்டும் வீக்கம் ஏற்படுவது, ரத்த நாளங்களில் பாதிப்பு இருப்பதற்கான தெளிவான அறிகுறியாகும்.
கடுமையான தசைப்பிடிப்பு: நடைப்பயிற்சி செய்யும் போதோ அல்லது இரவு தூங்கும் போதோ கால்களில் திடீரென தசைப்பிடிப்பு ஏற்படுகிறதா? நாம் நடக்கும்போது கால்களில் உள்ள தசைகளுக்கு அதிக ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். ரத்த நாளங்கள் குறுகியிருந்தால், தசைகளுக்குத் தேவையான ரத்தம் கிடைக்காது. இந்த தட்டுப்பாட்டினால் தசைகள் சுருங்கி வலியை உண்டாக்குகின்றன. இரவு நேரங்களில் ஏற்படும் 'கெண்டைக்கால் சதை' பிடிப்பு (Calf cramps) ரத்த ஓட்டக் குறைபாட்டின் முக்கிய அடையாளமாகும்.
ஏன் இது ஆபத்தானது? ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாவிட்டால், செல்கள் உயிரிழக்க தொடங்கும். இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பின்வருமாறு:
- கால்களில் ஏற்படும் சின்னஞ்சிறிய காயங்கள் கூட குணமடைய நீண்ட காலம் எடுக்கும். இது தீவிரமான தொற்று நோய்களுக்கு (Infections) வழிவகுக்கும்.
- ரத்த ஓட்டம் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்படும்போது, 'பெரிஃபெரல் ஆர்டிரியல் டிசீஸ்' ஏற்பட்டு, தீவிர நிலையில் கால்களை அகற்ற வேண்டிய சூழல் கூட உருவாகலாம்.
- கால்களுக்கு ரத்தத்தை அனுப்ப இதயம் கடுமையாகப் போராட வேண்டியிருக்கும். இது ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தி, மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க தீர்வுகள்! நமது வாழ்க்கை முறையில் சில எளிய மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் இந்தப் பாதிப்புகளைத் தடுக்கலாம்:
- தினமும் 30 நிமிடம் மிதமான நடைப்பயிற்சி செய்வது ரத்த ஓட்டத்தை ஊக்குவிக்கும். மிகவும் வேகமாக நடப்பதை விட, சீரான வேகத்தில் நடப்பது சிறந்தது.
- தூங்குவதற்கு முன் அல்லது பகல் நேரங்களில் கணுக்கால்களை மேலும் கீழுமாக அசைக்கும் பயிற்சிகளைச் செய்வதன் மூலம் ரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டலாம்.
- நீண்ட நேரம் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்கள், அவ்வப்போது எழுந்து நடப்பதன் மூலம் ரத்தம் கால்களில் தேங்குவதைத் தவிர்க்கலாம்.
- அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால், மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் 'டாப்ளர் ஸ்கேன்' (Ultrasound) அல்லது ABI போன்ற பரிசோதனைகளை செய்து ரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
கால்கள் நம் உடலின் உள் ஆரோக்கியத்தைக் காட்டும் கண்ணாடியாகவும் விளங்குகின்றன. குளிர்ச்சியான பாதம், வீக்கமடைந்த கணுக்கால் மற்றும் தசைப்பிடிப்பு ஆகியவற்றை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஆரம்பத்திலேயே கவனித்தால், எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய இதய நோய்கள் மற்றும் இதர தீவிர பாதிப்புகளிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.