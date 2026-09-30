இறந்த குட்டியை மாதக்கணக்கில் சுமக்கும் சிம்பான்சிகள்: ஆச்சரியமூட்டும் காரணம் இதோ!
இன்று நாம் கடைப்பிடிக்கும் இறுதி சடங்குகள் மற்றும் அஞ்சலி செலுத்தும் முறைகளுக்கு வித்திட்டதே, விலங்குகளிடம் இருக்கும் இந்த ஆழமான உயிரியல் பிணைப்புதான்.
Published : September 30, 2026 at 11:06 AM IST
மனிதர்களாகிய நமக்கு மட்டும்தான் துக்கமும், பிரிவின் வலியும் தெரியுமா என்றால் நிச்சயம் இல்லை. விலங்குகளின் உலகிலும், குறிப்பாக நம்முடன் நெருங்கிய மரபணுத் தொடர்பு கொண்ட சிம்பான்சிகளின் வாழ்க்கையில், மனிதர்களை யோசிக்க வைக்கும் பல நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன.
அதில் மிக முக்கியமானது, இறந்துபோன தன் குட்டியைத் தாய் சிம்பான்சிகள் வாரக்கணக்கிலும் மாதக்கணக்கிலும் தன் உடலோடு சுமந்து திரியும் செயலாகும். 2003ம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க நாட்டின் கினியா காடுகளில் ஜிப்ரா என்ற தாய் சிம்பான்சி, இறந்துபோன தன் ஒரு வயது குட்டியை சுமார் 68 நாட்கள் காடு முழுவதும் சுமந்து திரிந்தது.
உடல் மெல்ல மெல்ல மாறினாலும், அது உணவருந்தும்போது குட்டியை மரக்கிளையில் வைப்பது, ஓரிடத்திலிருந்து இன்னோரிடத்திற்கு செல்லும்போது நெஞ்சோடு அணைத்துக்கொள்வது என தொடர்ந்து பராமரித்தது. இது ஏதோ ஒரு சிம்பான்சி செய்த அபூர்வமான விஷயம் அல்ல. தான்சானியாவில் ஒரு தாய் சிம்பான்சி தன் இறந்த குட்டியை 126 நாட்கள் அதாவது நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலாக சுமந்து திரிந்த பதிவுகளும் உண்டு.
காடுகளில் எதிர்கொள்ளும் சவால்
காடுகளில் உணவைத் தேடுவதும், மரத்திற்கு மரம் தாவி எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிப்பதும் சிம்பான்சிகளுக்கு அன்றாட சவாலாகும். அப்படிப்பட்ட சூழலில், உயிரற்ற ஓர் உடலை சுமந்து திரிவது அந்த தாயின் ஆற்றலை வெகுவாக குறைக்கும், அதன் நகர்வுகளையும் கட்டுப்படுத்தும்.
இருப்பினும், சிம்பான்சி தாய்மார்கள் ஏன் அந்த உடலை விட்டுக்கொடுக்க மறுக்கின்றன என்பதை புரிந்துகொள்ள, ஆராய்ச்சியாளர்கள் 15 வெவ்வேறு சிம்பான்சி சமூகங்களைச் சேர்ந்த 83 நிகழ்வுகளை விரிவாக ஆராய்ந்தார்கள்.
இறப்பிற்கான காரணமும் தாய்மையின் பிணைப்பும்
இந்த ஆய்வில், குட்டி இறந்துபோன காரணம் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது தெரியவந்தது. நோய்வாய்ப்பட்டு சிறுகச் சிறுக உயிரிழந்த குட்டிகளைத்தான் தாய் சிம்பான்சிகள் நீண்ட நாட்கள் சுமக்கின்றன. நோய் தீவிரமாகும்போது குட்டி மெல்ல மெல்ல செயலிழப்பதால், அது எப்போது இறந்தது என்ற அந்த துல்லியமான தருணத்தை தாயால் உணர்ந்து கொள்ள முடிவதில்லை.
ஆனால், பிற விலங்குகளின் திடீர் தாக்குதலால் குட்டி இறந்துபோனால், தாய் சிம்பான்சி தன் சுய பாதுகாப்பிற்காக உடனடியாக அந்த இடத்தை விட்டு தப்பித்துவிடுகிறது. அடுத்ததாக, குட்டி பிறந்தவுடன் தாய்-சேய் இடையே உருவாகும் வலுவான ஹார்மோன் பிணைப்பும் இதற்கு காரணமாகிறது.
குட்டி திடீரென இறந்துபோகும்போது, தாயின் உடலிலும் மூளையிலும் சுரந்த அந்த பாச ஹார்மோன்களின் தாக்கம் ஒரே நாளில் நின்றுவிடுவதில்லை. அந்த பிணைப்பு மெல்ல மெல்ல தணியவே சில வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் ஆகின்றன.
மரணம் பற்றிய புரிதல் சிம்பான்சிகளுக்கு இருக்கிறதா?
இங்கே ஒரு முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது: இந்த சிம்பான்சி தாய்மார்களுக்கு தங்கள் குட்டி இறந்துவிட்டது என்பது உண்மையிலேயே தெரியுமா?
ஆராய்ச்சிகளின் படி, சிம்பான்சிகள் உயிருள்ள குட்டியையும் இறந்த குட்டியையும் வித்தியாசப்படுத்திப் பார்க்கவே செய்கின்றன. உயிருள்ள குட்டியை மிகவும் கவனமாக கையாளும் தாய், இறந்த குட்டியை சில சமயங்களில் ஒற்றை காலை மட்டும் பிடித்து இழுத்துச் செல்லும், மற்ற சிம்பான்சிகள் வந்து அதை தொட்டுப் பார்க்க அனுமதிக்கும்.
ஆனால், மனிதர்களை போல சிக்கலான புரிதல் அவற்றுக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அவற்றின் ஆழமான பராமரிப்பு உணர்ச்சியும், உயிரியல் உள்ளுணர்வுமே இந்த செயலுக்குப் பின்னால் இருக்கிறது.
இயற்கை முழுவதும் பரவியிருக்கும் உணர்வு
இந்த நடத்தை சிம்பான்சிகளோடு மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை. யானைகள் தம் உறவினர்களின் எலும்புகளைத் தொட்டுப் பார்ப்பதும், டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கலங்கள் இறந்த குட்டிகளை நீரின்மேல் தள்ளிக்கொண்டே பல நாட்கள் நீந்துவதும் அறிவியல் உலகில் பதிவாகியுள்ளன.
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மனிதர்களின் மூதாதையர்களும் தன் குழந்தையை இழக்கும்போது இதே போன்ற ஹார்மோன் மாற்றங்களையும் பிரிவின் வலியையும்தான் சந்தித்திருப்பார்கள். இன்று நாம் கடைப்பிடிக்கும் இறுதி சடங்குகள் மற்றும் அஞ்சலி செலுத்தும் முறைகளுக்கு வித்திட்டதே, விலங்குகளிடம் இருக்கும் இந்த ஆழமான உயிரியல் பிணைப்புதான்.
ஆய்வு:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10329-019-00735-y
https://royalsocietypublishing.org/rsbl/article/22/9/20260371/483291/Multisite-analysis-of-infant-corpse-carrying-in?searchresult=1