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வேலை இழப்பில் இருந்து தப்பிக்க 'பிளான் பி': கார்ப்பரேட் உலகில் பரவும் 'கரியர் குஷனிங்' டிரண்ட்!

திடீரென வேலை போனால், உடனே பயத்துடன் ரெஸ்யூமேவை மாற்றி, தெரிந்தவர்களுக்கு போன் செய்து உதவி கேட்போம். அவசரத்திலும் பொருளாதார நெருக்கடியிலும் கிடைக்கும் குறைந்த சம்பள வேலையில்கூட சேர வேண்டிய கட்டாயம் வரலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 13, 2026 at 11:35 AM IST

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"நாங்கெல்லாம் 15 வருஷமா ஒரே கம்பெனியில்தான் வேலை பார்த்தோம். கம்பெனி ஆரம்பிச்ச நாளில் இருந்து அது இவ்வளவு பெருசா வளருற வரைக்கும் கூடவே இருந்திருக்கோம்" என்று பெருமையாக பேசுவார்கள். இதை கட்டாயம் நமது வாழ்வில் கேட்டும் கடந்தும் வந்திருப்போம். அன்று ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து ஆயுள் முழுமைக்கும் உழைப்பதுதான் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையாக இருந்தது.

ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை என்ன? ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்து ஒரு வருடம் முடிவதற்குள்ளேயே அடுத்த வாய்ப்பு எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்க தொடங்கிவிடுகிறோம்.

காரில் பயணம் செய்யும்போது எதிர்பாராமல் ஒரு விபத்து நடந்தால், அதில் இருக்கும் 'ஏர்பேக்' அல்லது 'குஷன்' எப்படி நம்மை பெரிய காயங்களில் இருந்து காப்பாற்றுகிறதோ, அதேபோல்தான் இந்த யோசனையும். வேலைக்கு ஏதேனும் ஆபத்து வரும் முன் நமக்கான மாற்று வழிகளை முன்கூட்டியே தயார் செய்து வைப்பதைத்தான் 'கரியர் குஷனிங்' (Career Cushioning) என்கிறார்கள்.

அதாவது, இப்போது பார்க்கும் வேலையை உடனே விட்டுவிட வேண்டும் என்பது இதன் நோக்கமல்ல. ஒருவேளை நாளைக்கே எதிர்பாராத மாற்றம் எதுவும் வந்தால், பதறிப்போகாமல் அதை எதிர்கொள்ள நம்மைத் தயார்படுத்திக் கொள்வதுதான்.

மாறுபட்ட சூழலும், தேவைகளும்!

முன்பெல்லாம் ஒரு வேலையில் சேர்ந்தால், கடினமாக உழைத்து பதவி உயர்வு பெற்று ஓய்வு பெறுவது எளிதாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு அந்த வழி அவ்வளவு நிச்சயமாக இல்லை.

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. சந்தையின் தேவைகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. நாம் எந்தத் தவறும் செய்யாமல் நன்றாக வேலை பார்த்தாலும் கூட, நிறுவனத்தின் தேவைகள் மாறும்போது நமது வேலை கேள்விக்குறியாகலாம்.

வேலை பறிபோன பிறகு பயத்தோடும் பதற்றத்தோடும் புதிய வேலையை தேடுவதற்கும், வேலை இருக்கும்போதே நிதானமாக அடுத்த வாய்ப்புகளுக்கு ஆயத்தமாவதற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது.

திடீரென வேலை போனால், உடனே பயத்துடன் ரெஸ்யூமேவை மாற்றி, தெரிந்தவர்களுக்கு போன் செய்து உதவி கேட்போம். அவசரத்திலும் பொருளாதார நெருக்கடியிலும் கிடைக்கும் குறைந்த சம்பள வேலையில்கூட சேர வேண்டிய கட்டாயம் வரலாம். ஆனால், முன்கூட்டியே மாற்று வழிகளை யோசித்து வைத்திருப்பவருக்கு அந்த பயம் இருக்காது. கையிருப்பில் வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது தன்னம்பிக்கையோடு பேச முடியும். "இந்த வேலை இல்லாவிட்டாலும் எனக்கு அடுத்த வழி இருக்கிறது" என்ற எண்ணமே மன அமைதியைத் தரும்.

எப்படி தயார் செய்வது?

இதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது என்பதில்லை. அவரவர் துறைக்கு ஏற்ப பல வழிகளில் இதை செய்ய முடியும். அதற்கான சில டிப்ஸ்கள்...

  • உங்கள் துறையில் அடுத்து என்னென்ன புதிய விஷயங்கள் அல்லது சாப்ட்வேர்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருகின்றன என்று பார்த்து, அதை கற்றுக்கொள்வது.
  • வேறு நிறுவனத்திற்குத்தான் போக வேண்டும் என்பதில்லை. நீங்கள் இருக்கும் நிறுவனத்திலேயே வேறு ஒரு துறைக்கு மாறுவதற்கான வழிகளையும் திறன்களையும் வளர்த்துக்கொள்ளலாம்.
  • வேலை தேவைப்படும் அவசர நேரத்தில் மட்டும் மற்றவர்களை தேடாமல், சாதாரண நாட்களிலேயே பழைய சக ஊழியர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நல்ல நட்புறவை வைத்திருப்பது நல்லது.
  • பகுதி நேரமாக சிறு வேலைகள் செய்வது, சொந்தமாக ஏதேனும் எழுதுவது அல்லது உருவாக்குவது போன்றவை உங்கள் திறமையை மற்றவர்களுக்கு காட்டும் சான்றுகளாக மாறும். ஒரு ரெஸ்யூமே நீங்கள் இதுவரை என்ன செய்தீர்கள் என்று மட்டுமே சொல்லும். ஆனால், நீங்கள் சொந்தமாக செய்த ஒரு பிராஜெக்ட் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதைக் காட்டும்.

பாதுகாப்பு முக்கியமா? மாற்று வாய்ப்புகள் முக்கியமா?

இன்றைய சூழல் நமக்கு உணர்த்தும் முக்கியமான விஷயம் இதுதான்:

"இந்த வேலை எனக்கு தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டும்" என்று எதிர்பார்ப்பது ஒரு வகை.

"இங்கே என்ன நடந்தாலும், அடுத்து செல்வதற்கு என்னிடம் வழிகள் உண்டு" என்று தயார் நிலையில் இருப்பது மற்றொரு வகை.

முதல் யோசனை நமது எதிர்காலத்தை நிறுவனத்தின் கையில் கொடுக்கிறது. இரண்டாவது யோசனை நமது எதிர்காலத்தை நம் கையிலேயே வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது.

நாம் எப்போதும் அடுத்த வேலையை தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. ஆனால், ஒரே ஒரு கம்பெனி, ஒரே ஒரு பதவிதான் நமது வாழ்க்கை என்ற நிலைக்கு நம்மை சுருக்கி கொள்ளக் கூடாது. எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால், எந்த மாற்றத்திற்கும் தயாராக இருப்பவர்களுக்கு எப்போதும் நல்ல வாய்ப்புகள் காத்திருக்கும்.

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