வயதாவதை தடுத்து எப்போதும் இளமையாக வாழ முடியுமா? வழி சொல்லும் சர்வதேச ஆய்வு!
நமது அன்றாட வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் ஓயாமல் உழைப்பதும், முறையற்ற உணவு பழக்கம், போதிய தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம் போன்றவற்றால் சிறு வயதிலேயே முதியவர்கள் போல சோர்வடைவதும் இன்றைக்கு இயல்பாகிவிட்டது.
Published : September 7, 2026 at 11:31 AM IST
வயது என்பது வெறும் எண் தான் என்று வார்த்தைகளில் சொன்னாலும், முகத்தில் தோன்றும் சிறு சுருக்கமும், தலைமுடியில் தென்படும் முதல் நரையும் நம் மனதில் மெல்லிய பயத்தை ஏற்படுத்தவே செய்கின்றன. “இளமை மாறாமல் இருக்க என்ன வழிகள்?”, “முதுமையை தள்ளிப்போட ஏதாவது அற்புதம் நடக்குமா?” என்ற யோசனை நம்மிடம் என்றும் உண்டு.
நமது அன்றாட வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் ஓயாமல் உழைப்பதும், முறையற்ற உணவு பழக்கம், போதிய தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம் போன்றவற்றால் சிறு வயதிலேயே முதியவர்கள் போல சோர்வடைவதும் இன்றைக்கு இயல்பாகிவிட்டது.
நாம் பிறந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிறது என்பதை மாற்ற முடியாது. ஆனால், நமது உடல் உறுப்புகள் மற்றும் செல்களின் ஆரோக்கியத்தை குறிக்கும் 'உயிரியல் வயதை' (Biological Age) கட்டுப்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்விக்கு விடை தேடி, அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற யேல் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு விரிவான ஆய்வை நடத்தியுள்ளனர்.
நமது உடலின் செல்கள் எந்த வேகத்தில் முதுமையை அடைகின்றன என்பதை அறிந்துகொள்ள, மரபணுவில் (DNA) ஏற்படும் மாற்றங்களை கணக்கிடும் 'எபிஜெனடிக் கடிகாரங்கள்' (Epigenetic Clocks) என்னும் பரிசோதனை முறையை விஞ்ஞானிகள் பயன்படுத்தினர். 51 வெவ்வேறு ஆராய்ச்சி தரவுகளை ஒன்றாக இணைத்து நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், நாம் அன்றாடம் மேற்கொள்ளும் பழக்கவழக்கங்கள், மருந்துகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகளின் உண்மை தன்மை வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
நம் உடலை உண்மையிலேயே இளமையாக வைப்பது எது?
ஆராய்ச்சியின் முடிவுகளின்படி, ஆடம்பரமான மருத்துவ சிகிச்சைகளை விட நமது வீட்டு சமையலறையும், அன்றாட வாழ்வியல் பழக்கங்களுமே முதன்மை பங்கு வகிக்கின்றன.
- இயற்கையான உணவு முறை: காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்கள், நட்ஸ் (Nuts) நிறைந்த மெடிட்டரேனியன் வகை உணவுகள் மற்றும் குறைந்த அளவு கார்போஹைட்ரேட், கொழுப்பு உள்ள உணவுகள் உடலின் செல்கள் சீக்கிரமாக வயதாவதை தடுக்கின்றன. நாம் சாப்பிடும் சத்தான உணவே செல்களின் ஆயுளை தீர்மானிக்கிறது.
- தொடர்ச்சியான உடற்பயிற்சி: தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி அல்லது யோகா, உடற்பயிற்சிகள் செய்வது மரபணு அளவிலான குறியீடுகளில் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி, உடலின் சுறுசுறுப்பை தக்கவைக்கிறது.
இதுமட்டுமன்றி, நீரிழிவு நோய்க்கான 'மெட்ஃபார்மின்' (Metformin), உடல் எடையை குறைக்கும் 'செமாக்ளுடைட்' (Semaglutide) போன்ற சில குறிப்பிட்ட மருத்துவ சிகிச்சைகளும் உயிரியல் வயதைக் குறைப்பதில் தாக்கம் செலுத்துவதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் உதவுமா?
இன்றைக்கு சந்தையில் "இளமையைத் தரும்", "முதுமையை தடுக்கும்" என்ற கவர்ச்சிகர விளம்பரங்களுடன் விற்கப்படும் வைட்டமின் மற்றும் ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் (Supplements), உயிரியல் வயதை குறைப்பதில் எந்தவொரு பெரிய மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவலை இந்த ஆய்வு அளித்துள்ளது.
ஆராய்ச்சியை நடத்திய யேல் பல்கலைக்கழக மனநல துறையின் இணை ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி டாக்டர் ராகவ் சேகல் இதுகுறித்து கூறுகையில், "ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகளால் வயதாவதை மெதுவாக்க முடியும் என்பதற்கு பலமான ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. உடலில் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட சத்துக்களின் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு இவை உதவலாமே தவிர, ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சாதாரண மக்கள் இதுபோன்ற மாத்திரைகளை நம்புவதை விட சத்தான உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் நல்ல தூக்கத்திலேயே கவனம் செலுத்த வேண்டும்" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தானாக மருந்துகளை எடுக்கக் கூடாது!
அதே வேளையில், லண்டன் ரீஜெனரேடிவ் இன்ஸ்டிடியூட்டின் மரபணு பொறியாளர் ஷெப்னெம் உன்லுயிஸ்லர் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுக்கிறார். "சர்க்கரை நோய் மற்றும் உடல் எடையை குறைக்கும் மருந்துகள் மரபணு மாற்றங்களில் தாக்கம் செலுத்தினாலும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மனிதர்கள் இளமையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் ஆசையில் இந்த மருந்துகளை சுயமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது.
ஏனெனில், நோயாளிகளிடம் இந்த மருந்துகள் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் அவர்களின் அடிப்படை நோயைக் குணப்படுத்துவதால் வருகிறதே தவிர, நேரடியாக வயதாவதை தலைகீழாக மாற்றுவதால் அல்ல" என்கிறார்.
நீண்ட ஆயுளுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
வயதாவதை ஒரே அடியில் தடுக்கும் மாயாஜால மருந்து உலகத்தில் எதுவுமில்லை என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெளிவாக உணர்த்துகின்றனர். நாம் நோயின்றி நீண்ட காலம் வாழ பெரிய விஷயங்கள் தேவையில்லை, எளிய பழக்கவழக்கங்களே போதுமானது.
- புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மதுப்பழக்கத்தை கைவிடுதல்
- தினமும் தவறாமல் உடற்பயிற்சி அல்லது நடைபயிற்சி செய்தல்
- வீட்டு உணவுகளையும், இயற்கை காய்கறிகளையும் சேர்த்து கொள்ளுதல்
- இரவு நேரத்தில் போதிய நிம்மதியான தூக்கம்
- ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை அளவு மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருத்தல்
சரியான உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் நேர்மறை எண்ணங்கள் மூலம் நமது உடலையும் மனதையும் என்றும் இளமையாக வைத்திருக்க முடியும்.