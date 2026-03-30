வாட்டர் ப்ரத்: தண்ணீரில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது பிரசவ வலியை குறைக்குமா?
தாயை பொறுத்தவரை, பிரசவத்திற்கு பிந்தைய உடல் தேறுதல் வாட்டர் ப்ரத் முறையில், மிகவும் சீராகவும் எளிதாகவும் இருக்கிறது என்கிறார் நடிகை கல்கி.
Published : March 30, 2026 at 11:22 AM IST
பெண்களின் வாழ்வில் பிரசவம் என்பது உடல் மற்றும் மன ரீதியாக பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் மிக முக்கியமான தருணம். பிரசவ காலத்தில் ஏற்படும் வலி மற்றும் பதற்றத்தை குறைப்பதற்காக பண்டைய காலத்திலிருந்தே பல்வேறு முறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.
அதில் ஒன்றுதான் 'வாட்டர் ப்ரத்' (Water Birth) எனப்படும் நீர் பிரசவம். பிரசவத்தின் போது ஒரு பெண்ணை மிதவெப்ப நிலையில் உள்ள தண்ணீரில் அமரவைத்து, அங்கு குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் முறையே இதுவாகும். சமீபகாலமாக பிரபலங்கள் மத்தியில் இந்த முறை அதிக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
உதாரணமாக, நடிகர் நகுலின் மனைவி ஸ்ருதி தனது இரண்டு குழந்தைகளையும் மற்றும் சமீபத்தில் இன்ப்ளூயன்சர் சாரா கணேஷ் பாண்டி தனது மூன்றாவது குழந்தையையும் வாட்டர் ப்ரத் முறையில்தான் பெற்றெடுத்தனர்.
நீரில் பிரசவ வலி குறையுமா?
பிரசவத்தின் போது மிதவெப்ப நீரைப் பயன்படுத்துவது தாயின் உடலில் சில சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என 'பிஎம்சி பிரக்னன்சி அண்ட் சைல்ட் பர்த்' (BMC Pregnancy and Childbirth) ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. ஒரு பெண் வெதுவெதுப்பான நீரில் இருக்கும்போது, அவரது உடலில் ஓய்வு மற்றும் தளர்வுக்கான நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது.
இது உடலில் அட்ரினலின் போன்ற மன அழுத்த ஹார்மோன்களின் அளவை குறைக்கிறது. பொதுவாக அட்ரினலின் அளவு அதிகமாகும்போது தசைகள் சுருங்கி, கருப்பைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைந்து பிரசவ நேரம் நீட்டிக்கப்படலாம். ஆனால் நீர் பிரசவத்தில் உடல் தளர்வடைவதால், பிரசவத்திற்கு தேவையான 'ஆக்ஸிடோசின்' (Oxytocin) ஹார்மோன் சுரப்பு சீராகி, பிரசவ செயல்முறை எளிதாகிறது.
உடல் மற்றும் திசுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
வாட்டர் ப்ரத்தின் முக்கிய அம்சமாக 'மிதக்கும் தன்மை' (Buoyancy) கருதப்படுகிறது. நீரில் அமரும் போது, மூட்டுகள் மற்றும் தசைகள் மீது அழுத்தம் குறைகிறது. குறிப்பாக, முதுகு வலியால் அவதிப்படும் கர்ப்பிணிகளுக்கு இந்த முறை பெரும் உதவியாக இருக்கிறது.
பொதுவாகவே, வெதுவெதுப்பான நீர் ஒரு இதமான உணர்வை தரும். அதே போல், பிரசவத்தின் போது நீரின் வெப்பம் பெண்ணுறுப்பு திசுக்களை மென்மையாக்கி அதன் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது. இதனால் பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் திசு கிழிவுகள் பெருமளவு குறைக்கப்படுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ரத்த நாளங்கள் விரிவடைவதால், தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் சீரான ரத்த ஓட்டம் கிடைப்பதையும் இந்த முறை உறுதி செய்கிறது.
|இதையும் படிங்க: விஜயின் ரீமேக் பட நடிகரின் மகளுக்கு 'இடுப்பு எலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு': அப்படி என்றால் என்ன?
மூடநம்பிக்கையை கைவிடனும்!
இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் 'லவ் பண்ணா உட்றனும்' படத்தில் நடித்த நடிகை கல்கி கோய்ச்லின், தனது மகளை நீர் பிரசவம் மூலமே பெற்றெடுத்தார். "நீர் பிரசவம் என்பது உடலுக்கு மிகவும் இதமான ஒன்று. இதுவே நிலையான நடைமுறையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன்.
குழந்தை கருப்பைக்குள் ஏற்கனவே பனிக்குட நீரில்தான் (Amniotic fluid) இருக்கிறது. எனவே, குழந்தை வெளியே வரும்போது மீண்டும் நீருக்குள்ளேயே வருவது அதற்குப் பெரிய அதிர்ச்சியைத் தராது என்பதைப் பல ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன.
தாயைப் பொறுத்தவரை, பிரசவத்திற்கு பிந்தைய உடல் ரிக்கவரி இதில் மிகவும் சீராகவும் எளிதாகவும் இருக்கிறது," என கல்கி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மக்கள் ஏன் இந்த முறையைத் தேர்வு செய்வதில்லை என்பது குறித்துப் பேசிய அவர், இந்தியாவில் இந்த முறை அதிக செலவு மிக்கதாக இருப்பதும், இது குறித்த போதுமான விழிப்புணர்வு மக்களிடம் இல்லாததுமே காரணம் என்கிறார். பலரும் இதை ஏதோ விசித்திரமான அல்லது மூடநம்பிக்கை சார்ந்த விஷயமாகப் பார்ப்பதாக அவர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
அமைதியான மனநிலை:
ஒவ்வொரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு பிரசவத்தின் போது மனநிலை மாறுபடும். அனைத்து பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் என்பது இல்லை. ஆனால், இந்த வாட்டர் ப்ரத் முறையில் இருக்கும் வெதுவெதுப்பான நீர் மனநிலை மற்றும் உடல்நிலையில் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பான சூழலை வழங்குகிறது. வெளி உலகத்திலிருந்து சற்றே விலகி, அமைதியான இடங்களில் இது நடப்பதால் பதற்றம் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
ஒரு பெண் பாதுகாப்பாக உணரும்போது அவரது தசைகள் தேவையற்ற இறுக்கத்திலிருந்து விடுபடுகின்றன. இது பிரசவத்தை வேகமாகவும், சீராகவும் மாற்ற உதவுகிறது என Journal of Pioneering Medical Science என்ற ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
அனைவருக்கும் ஏற்றதா?
- வாட்டர் ப்ரத் முறையில் பிரசவிக்கும் பெண்களுக்கு எபிடூரல் (Epidural) போன்ற வலி நிவாரணி ஊசிகளின் தேவை குறைவாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
- நீரில் உடல் எடை குறைவாக தெரிவதால், தாய்மார்கள் எளிதாகத் தங்களுக்கு சாதகமான நிலைக்கு திரும்ப முடிகிறது. இது குழந்தை எளிதாக கீழ்நோக்கி இறங்க வழிவகுக்கிறது.
இப்போது பலருக்கும் தோன்றும் மிக முக்கியமான கேள்வி, இது அனைத்து பெண்களுக்கும் பொருந்துமா? என்பது தான். இதற்கு இல்லை என்பது தான் பதில் என்கிறது Waterbirth: current knowledge and medico-legal issues என்ற தலைப்பில் வெளியான NIH ஆய்வு. ஒவ்வொரு கர்ப்பிணியின் உடல்நிலை மற்றும் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையை பொறுத்தே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.