மனப் பதற்றத்திற்கு மரபணுக்களும் முக்கிய காரணம் - ஆய்வில் தகவல்!
Published : February 12, 2026 at 10:42 AM IST
மனித வாழ்க்கையில் கவலை அல்லது பதற்றம் என்பது ஒரு இயல்பான உணர்வு. ஆனால், சிலருக்கு இந்த பதற்றம் ஒரு நோயாகவே (Anxiety Disorders) மாறிவிடுகிறது. ஏன் ஒருவருக்கு மட்டும் இத்தகைய பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுகிறது? இது வெறும் வளர்ப்பு முறையாலோ அல்லது சூழ்நிலையாலோ மட்டும் ஏற்படுகிறதா? பல ஆண்டுகளாக மருத்துவர்கள் இதற்குப் பின்னால் 'மரபியல்' காரணமாக இருக்கலாம் என்று நம்பி வந்தனர்.
இருப்பினும், மனப்பதற்றத்தை உண்டாக்கும் குறிப்பிட்ட மரபணு எது என்பதைக் கண்டறிவதில் சிக்கல் இருந்தது. இந்த சூழலில் தான், சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று முக்கியமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மனப்பதற்றத்திற்கு ஒரே ஒரு மரபணு மட்டும் காரணமல்ல, மாறாக, நமது உடலில் உள்ள 58 வகையான மரபணு மாற்றங்கள் இதற்கு காரணமாக இருக்கின்றன.
இது ரத்த அழுத்தம் அல்லது மனச்சோர்வு போன்ற பொதுவான மருத்துவ பிரச்சனைகளை போலவே, பல காரணிகளின் கூட்டமைப்பால் உருவாகிறது. இந்த ஆய்வின் மூலம், மனப்பதற்றம் என்பது ஒருவரின் பலவீனம் அல்ல, அது அவரது உயிரியல் சார்ந்த ஒரு பாதிப்பு என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு முடிவுகள்: 58 மரபணு மாற்றங்களும் 66 முக்கிய மரபணுக்களும்: டெக்சாஸ் ஏ&எம் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜாக் ஹெட்டெமா மற்றும் அவரது குழுவினர் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர். 'நேச்சர் ஜெனெட்டிக்ஸ்' (Nature Genetics) இதழில் வெளியான இந்த ஆய்வில், சுமார் 1.22 லட்சம் மனப்பதற்றம் உள்ளவர்கள் மற்றும் 7.29 லட்சம் பாதிப்பில்லாதவர்கள் என மொத்தம் 8.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோரின் மரபணு தரவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. அதில் வெளியான முடிவுகளின் விவரம் பின்வருமாறு..
மனப்பதற்றம் ஏற்படுவதற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கும் 58 சுதந்திரமான மரபணு மாற்றங்களை (Genetic Variants) ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இவை மூளை அழுத்தத்தை கையாளும் விதத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்த 58 மாற்றங்களின் பின்னணியில் 66 மரபணுக்கள் நேரடியாகச் செயல்படுவதை ஆய்வாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர். இவை பயம், ஆபத்து போன்ற உணர்வுகளுக்கு மூளை எவ்வாறு எதிர்வினையாற்ற வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன.
ஒருவருக்கு மனப்பதற்றம் இருந்தால், அவருக்கு மனச்சோர்வு (Depression), நரம்புத்தளர்ச்சி சார்ந்த பிரச்சனைகள் (Neuroticism) மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்கள் போன்றவை ஏற்பட மரபணு ரீதியாகவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. இவை அனைத்தும் ஒன்றுடன் ஒன்று நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவை என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.
இந்த ஆய்வு மரபணுக்களைப் பற்றிப் பேசினாலும், ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை ஆய்வாளர்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றனர். ஒருவருக்கு இத்தகைய மரபணுக்கள் இருப்பதால் மட்டுமே அவருக்கு மனப்பதற்றம் வந்துவிடாது.
"மரபணுக்கள் ஒருவருக்கான பாதிப்பு வாய்ப்பை (Biological Vulnerability) மட்டுமே காட்டுகின்றன. ஆனால், அவர் வாழும் சூழல் மற்றும் அவருக்கு ஏற்படும் நேரடி வாழ்க்கை அனுபவங்கள் அந்தப் பாதிப்பு வெளிப்படுவதைத் தீர்மானிக்கின்றன" என்கிறார் ஆராய்ச்சியாளர் பிராட் வெர்ஹல்ஸ்ட்.
அதாவது, மரபணு ரீதியாக வாய்ப்புள்ள ஒருவருக்கு, அதிகப்படியான மன அழுத்தம் தரும் சூழல் அமையும் போது, அது தீவிர மனப்பதற்றமாக மாறுகிறது.
ஆய்வின் பயன்கள் என்ன? இந்த விரிவான தரவுகள் எதிர்கால மருத்துவத்தில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, யாருக்கு மனப்பதற்றம் வருவதற்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை மரபணு சோதனை மூலம் முன்கூட்டியே அறிந்து, தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
ஒவ்வொருவருக்கும் எந்த மரபணுவில் பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து, அவருக்குப் பொருத்தமான மருந்துகளை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்க முடியும். தீவிர பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளவர்களுக்கு சிறுவயதிலிருந்தே மன அழுத்தத்தைக் கையாளும் பயிற்சிகளை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தலாம் என்கிறது ஆய்வு.
