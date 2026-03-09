ETV Bharat / lifestyle

பெண்களை தாக்கும் கால்சியம் குறைபாடு! வயதிற்கு ஏற்ப உடலில் மாற்றம் ஏற்படுமா?

இந்தியாவில் சுமார் 61 மில்லியன் மக்கள் எலும்பு நுண்துளை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், இதில் 80% பேர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : March 9, 2026 at 5:13 PM IST

ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் 20-களிலிருந்து 50-கள் வரை உடல் ரீதியாக பல மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. இந்த பயணத்தில் ஓயாமல் உழைக்கும் பெண்களுக்கு ஊன்றுகோலாக இருப்பது அவர்களது எலும்புகளின் வலிமைதான். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக பல பெண்கள் தங்களது குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தில் காட்டும் அக்கறையை தங்களது சொந்த ஊட்டச்சத்தில் காட்டுவதில்லை.

குறிப்பாக, கால்சியம் சேமிப்பு குறையும் போது, அது பிற்காலத்தில் நடப்பதற்கோ அல்லது அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கோ கூட பெரும் தடையாக மாறிவிடுகிறது. இந்தியாவில் பெருகி வரும் துரித உணவு பழக்கமும், போதிய உடற்பயிற்சி இல்லாத வாழ்வியலும் பெண்களின் எலும்பு அடர்த்தியை இளம் வயதிலேயே குறைக்கின்றன.

20-களில் குறைய தொடங்கு எலும்பு அடர்த்தி

பெண்களின் 20 மற்றும் 30 வயதுகளில்தான் எலும்புகள் தங்களது அதிகபட்ச அடர்த்தியையும் வலிமையையும் அடைகின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் போதிய கால்சியம் சத்து எடுத்துக்கொள்ளாத பட்சத்தில், பிற்காலத்தில் எலும்பு முறிவு ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் என ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. இளம் பெண்களுக்கு நாளொன்றுக்கு 1,000 முதல் 1,200 மி.கி கால்சியம் அவசியம்.

போதிய அளவு கால்சியம் உணவில் இல்லாதபோது, இதயம் மற்றும் தசைகளின் செயல்பாட்டிற்காக உடல் எலும்புகளில் உள்ள கால்சியத்தை எடுக்கத் தொடங்குகிறது. இது காலப்போக்கில் எலும்புகளை பலவீனமாக்குகிறது. பால் பொருட்கள், கீரை வகைகள், பாதாம் மற்றும் உடற்பயிற்சி போன்றவை எலும்பு அடர்த்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.

30 மற்றும் 40-களில் சந்திக்கும் சவால்கள்

இந்த வயதில் பெண்கள் தாய்மை மற்றும் பணிச்சுமை என பல்வேறு பொறுப்புகளை சுமக்கின்றனர். குறிப்பாக கர்ப்ப காலம் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலங்களில், கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்குத் தாயின் உடலில் இருந்து அதிகப்படியான கால்சியம் தேவைப்படுகிறது.

இந்தியாவில் 70% முதல் 90% மக்களுக்கு விட்டமின் D குறைபாடு இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. நாம் எவ்வளவுதான் கால்சியம் சாப்பிட்டாலும், அதை உடல் உறிஞ்சுவதற்கு வைட்டமின் D மிக அவசியம். இது இல்லாதபோது எலும்பு தேய்மானம் (Osteopenia) விரைவாகத் தொடங்குகிறது. குடும்பப் பொறுப்புகளுக்கு நடுவில் பெண்கள் தங்களது உணவைத் தள்ளிப்போடுவது அல்லது சரிவிகித உணவை எடுக்காமல் விடுவது எலும்பு வலிமையைப் பாதிக்கும் என ஆய்வில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

50-களில் ஹார்மோன் மாற்றமும் பாதிப்பும்

பெண்கள் 50 வயதை நெருங்கும் போது ஏற்படும் மாதவிடாய் நிறுத்தம் (Menopause) எலும்பு ஆரோக்கியத்தில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் எனும் ஹார்மோன் அளவு குறையும் போது, எலும்பு அடர்த்தி மிக வேகமாக சரிய தொடங்குகிறது.

மாதவிடாய் நின்ற 5 முதல் 7 ஆண்டுகளில் பெண்கள் தங்களது எலும்பு அடர்த்தியில் 20% வரை இழக்க நேரிடும் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இந்தியாவில் சுமார் 61 மில்லியன் மக்கள் எலும்பு நுண்துளை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், இதில் 80% பேர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலை நாடுகளை விட இந்திய பெண்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இடுப்பு மற்றும் முதுகுத்தண்டு எலும்பு முறிவுகள் ஏற்படுவதாக ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

அறிகுறிகளும் தடுப்பு முறைகளும்

எலும்புப் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பே உடல் சில எச்சரிக்கைகளை வழங்கும்.

  • அதிகப்படியான சோர்வு மற்றும் தசைப்பிடிப்பு.
  • நகங்கள் எளிதில் உடைந்து போதல்.
  • உடல் வலி மற்றும் பலவீனம்.

65 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அல்லது எலும்பு பாதிப்பு அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் 'டெக்சா ஸ்கேன்' (DEXA Scan) மூலம் எலும்பு அடர்த்தியை பரிசோதித்து கொள்வது நல்லது. இது முன்கூட்டியே பாதிப்பை கண்டறிய உதவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

