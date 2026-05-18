மணப்பெண்ணின் உயிரை பறித்த 'ஹல்தி': மஞ்சளில் ஒளிந்திருக்கும் அலர்ஜி ஆபத்துகள்!
Published : May 18, 2026 at 1:11 PM IST
இந்துக்களின் கலாச்சாரத்தில் திருமணத்திற்கு முன்பு மணமக்களுக்கு மஞ்சள் பூசும் ஹல்தி சடங்கு என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியான மற்றும் மங்களகரமான ஒரு நிகழ்வாக கொண்டாடப்படுகிறது. காலம் காலமாக மஞ்சள் ஒரு சிறந்த கிருமிநாசினி என்றும், சருமத்திற்கு பொலிவை தரும் என்றும் நாம் நம்பி பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
ஆனால், சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு திருமண விழாவில், மஞ்சள் பூசும் சடங்கின் போது மணமகளுக்கு உடலில் அலர்ஜி ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததும், மணமகன் கடுமையான உடல்நலப் பாதிப்புக்கு உள்ளானது அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
காலம் காலமாக நாம் மருந்தாக பயன்படுத்தும் மஞ்சள், சில நேரங்களில் எப்படி உயிருக்கே ஆபத்தாக மாறுகிறது என்ற கேள்வியும் அச்சமும் இப்போது மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இயற்கை தந்தது என்பதால் அனைத்து மஞ்சளும் பாதுகாப்பானது என்று நாம் நினைப்பது தவறு என்றும், அதில் கலக்கப்படும் ரசாயனங்கள் மற்றும் சிலருக்கு ஏற்படும் அலர்ஜி போன்ற காரணங்களால் இத்தகைய விபரீதங்கள் ஏற்படுகின்றன என்றும் தோல் மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஹல்தி சடங்கும் தமிழர்களின் மஞ்சள் பயன்பாடும்
வட இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஹல்தி என்று அழைக்கப்படும் இந்த சடங்கு, மணமக்களின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும், மங்களத்தின் அடையாளமாகவும் நடத்தப்படுகிறது. தமிழர்களாகிய நம் வாழ்விலும் மஞ்சள் என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகும்.
நாம் இதனை தமிழ் மரபில் மஞ்சள் நீராட்டு விழா என்றும், திருமணத்தின் போது மணமக்களுக்கு நலுங்கு வைக்கும் சடங்கு என்றும் அழைத்து வருகிறோம். கிருமிநாசினியாகவும், அழகுப் பொருளாகவும் அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தும் இந்த மஞ்சள்தான், வட மாநிலங்களில் ஹல்தி விழா என்ற பெயரில் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்படுகிறது.
கலப்பட மஞ்சளும் அதன் தீவிர விளைவுகளும்
பொதுவாக தூய்மையான மஞ்சள் உடலுக்கு எந்தக் கெடுதலும் செய்வதில்லை. ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் சந்தைகளில் கிடைக்கும் மஞ்சள் தூள்களில் பலவிதமான கலப்படங்கள் செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாக, மஞ்சள் தூள் நல்ல பிரகாசமான நிறத்தில் அழகாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவும், அதன் எடையை அதிகரிப்பதற்காகவும் செயற்கை வண்ணங்கள், ஆபத்தான ரசாயனங்கள் மற்றும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருட்கள் கலக்கப்படுகின்றன.
இத்தகைய கலப்பட மஞ்சளை சருமத்தில் பூசும்போது, அது கடுமையான தோல் அலர்ஜியை ஏற்படுத்துகிறது. இயற்கை பொருட்கள் எல்லாமே எப்போதும் பாதுகாப்பானது என்ற பொதுவான எண்ணம் நம்மிடம் இருக்கிறது. ஆனால் ரசாயனம் கலந்த மஞ்சள், சருமத்தின் வழியே ஊடுருவி, சில நிமிடங்களிலேயே உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை அச்சுறுத்தி கடுமையான பாதிப்புகளை உண்டாக்கிவிடும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
தீவிர அலர்ஜி எப்படி உருவாகிறது?
ஒவ்வொரு மனிதனின் உடலமைப்பும், அவர்களின் நோய் எதிர்ப்புத் திறனும் மாறுபட்டவை. சிலருக்கு ரசாயனம் கலந்த மஞ்சளை பூசியவுடன் சருமம் சிவந்து போதல், கடுமையான அரிப்பு, எரிச்சல் அல்லது தடிப்புகள் போன்ற ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகள் தோன்றும்.
பாதிப்பு தீவிரமடையும் போது, அது வெறும் சருமப் பிரச்சனையோடு நின்றுவிடுவதில்லை. உடலின் ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமும் இதற்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்பட தொடங்கும். இதன் விளைவாக முகம் வீங்குதல், உதடுகள் தடித்தல் மற்றும் தொண்டையில் கடுமையான எரிச்சல் போன்றவை ஏற்படும்.
மேலும், மஞ்சளின் துகள்கள் சுவாசம் வழியாக உள்ளே செல்லும்போது, அது நுரையீரலைப் பாதித்து மூச்சு திணறல், ஆஸ்துமா போன்ற ஆபத்தான நிலையை உண்டாக்கி விடுகிறது. நச்சுப் பொருட்கள் ரத்தத்தில் கலக்கும் போது மயக்கம், தலைச்சுற்றல் ஏற்பட்டு சில நேரங்களில் அது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடிந்துவிடுகிறது.
யாருக்கெல்லாம் ஆபத்து அதிகம்
ஏற்கனவே ஆஸ்துமா, எக்ஸிமா போன்ற நாள்பட்ட தோல் நோய்கள் இருப்பவர்கள், அதிக உணர்திறன் கொண்ட (Sensitive skin) சருமம் உள்ளவர்கள் மற்றும் அலர்ஜி பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஆபத்து மிக மிக அதிகம். இவர்களின் சருமத்தில் ரசாயனங்கள் படும்போது, உடல் மிக வேகமாக எதிர்வினையாற்ற தொடங்கும். எனவே, இத்தகைய பாதிப்பு உள்ளவர்கள் திருமண சடங்குகளின் போது கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
அடர் மஞ்சள் நிறம் ஆபத்து!
பாரம்பரிய சடங்குகளை நாம் மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடும் அதே வேளையில், அதில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் தரத்தில் சமரசம் செய்துகொள்ளக் கூடாது. கடைகளில் விற்கப்படும், அதிக வாசனையுள்ள அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகப் பிரகாசமான நிறத்தில் இருக்கும் மஞ்சள் தூள்களை வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். நமக்கு தெரிந்த ஆலைகளில் அரவை செய்யப்பட்ட தூய்மையான மஞ்சளை பயன்படுத்துவதே பாதுகாப்பானது.
எந்தவொரு நலுங்கு அல்லது மஞ்சள் சடங்கிற்கு முன்பாகவும், மணமக்களுக்கு சிறிய அளவில் மஞ்சளை எடுத்து, காதின் பின்புறத்திலோ அல்லது கையின் உட்பகுதியிலோ தடவி பேட்ச் டெஸ்ட் (Patch test) செய்து பார்க்க வேண்டும்.
சில மணி நேரங்கள் கழித்தும் அங்கு எந்த ஒரு அரிப்போ, சிவந்து போவதோ இல்லை என்றால் மட்டுமே அதனை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஒருவேளை மஞ்சள் பூசிய பிறகு லேசான மூச்சு திணறலோ அல்லது முக வீக்கமோ ஏற்பட்டால், அதனை சாதாரண அலர்ஜி என்று அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளிப்பது மிக அவசியமாகும்.
