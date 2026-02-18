ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான 20 அழகு குறிப்புகள்! ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க!

ETV Bharat / lifestyle

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 18, 2026 at 3:19 PM IST

4 Min Read
காலையில் தூக்க கலக்கத்தில் எழுந்து கண்ணாடி முன்னால் நிற்கும் போது, முகம் பளிச்சென்று பொலிவாக தெரிந்தால், அந்த நொடியே மனதிற்குள் ஒரு சின்ன கொண்டாட்டம் பிறக்கும். அந்த ஒரு புன்னகை, அன்றைய நாள் முழுவதற்குமான தன்னம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் நமக்குள் இயல்பாகவே விதைத்துவிடுகிறது.

பள்ளி, கல்லூரி அல்லது அலுவலகம் என நாம் செல்லும் இடங்களில் யாராவது தற்செயலாக, "இன்னைக்கு உங்க ஃபேஸ் ரொம்ப ப்ரைட்டா இருக்கு!" என்று சொல்லிவிட்டால் போதும், உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கி, முகம் தானாகவே இன்னும் சிவந்துவிடும்.

உண்மையில், இத்தகைய அழகும் பொலிவும் ஏதோ ஒரு நாளில் மட்டும் கிடைப்பதல்ல. நாம் அன்றாடம் செய்யும் மிகச்சாதாரணமான மாற்றங்களும், சின்ன சின்ன பழக்கவழக்கங்களுமே நம் தோற்றத்தை பலமடங்கு மெருகேற்ற உதவுகிறது. அந்த வகையில், ஆண்கள், பெண்கள் என இருவருக்குமே பொருந்தக்கூடிய அழகு குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.

  • தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது சருமத்தை உள்ளிருந்து ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவும். இது சுருக்கங்களை குறைப்பதோடு, ஆண்களுக்கு ஷேவ் செய்வதால் ஏற்படும் எரிச்சலை தடுக்கும். பெண்களுக்கு முகத்தின் இயற்கையான பொலிவையும் மேம்படுத்தும்.
  • வெயில் காலமோ அல்லது மழையோ, வருடம் முழுவதும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள். இது சூரிய கதிர்களால் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகள் மற்றும் முன்கூட்டியே தோன்றும் முதுமை தோற்றத்தை தடுத்து, சருமத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும்.
  • இரவு நேரங்களில் ஆழ்ந்த உறக்கம் கொள்வது உடல் செல்களை புதுப்பிக்க மிக அவசியம். தூக்கமின்மை கண்களில் சோர்வையும், கருவளையத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பதால், சீரான தூக்கம் முகத்திற்கு பொலிவை கொடுக்கும்.
  • வாரத்தில் ஒருமுறை அல்லது இருமுறை மென்மையான முறையில் முகத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்குங்கள். இது சரும துளைகளில் உள்ள அழுக்கை அகற்றி, முகம் எப்போதும் பிரகாசமாகவும் மென்மையாகவும் இருக்க வழிவகை செய்யும்.
  • சரும வகைக்கு ஏற்ற மாய்ஸ்சரைசரை தேர்ந்தெடுத்து தடவுவது சருமத்தின் எண்ணெய் பசையை சமநிலைப்படுத்தும். இது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளில் இருந்து முகத்தை பாதுகாப்பதோடு, பருக்கள் வருவதையும் பெருமளவு குறைக்கும்.
  • முக அமைப்பிற்கு ஏற்றவாறு புருவங்களை நேர்த்தியாக பராமரிப்பது பார்ப்பதற்கு இன்னும் அழகாக காட்டும். ஆண்கள் அதிகப்படியான முடிகளை நீக்கி சுத்தமாகவும், பெண்கள் சரியான வடிவத்திலும் வைத்துக்கொள்வது முகத்திற்கு ஒரு முழுமையை தரும்.
  • ஒருவருடைய புன்னகைதான் அவரின் முதல் அடையாளம், எனவே பற்களை சுத்தமாக வைத்திருப்பது மிகவும் முக்கியம். தினமும் இருமுறை துலக்குவதும், வாய் கொப்பளிப்பதும் வாய் துர்நாற்றத்தை தடுத்து, உங்களை அதிக தன்னம்பிக்கையுடன் பேச வைக்கும்.
  • ஒரு நல்ல பெர்பியூம் பயன்படுத்துவது மற்றவர்கள் மத்தியில் உங்களை பற்றிய நல்ல அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கும். உங்கள் ரசனைக்கு ஏற்றவாறு சந்தனம், பூக்கள் அல்லது புத்துணர்ச்சியான வாசனை திரவியங்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துங்கள்.
  • நாம் சாப்பிடும் உணவு தான் கூந்தல் மற்றும் சருமத்தில் பிரதிபலிக்கும் என்பதால் சத்தான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் ஒமேகா-3 நிறைந்த மீன் அல்லது நட்ஸ் வகைகள் உங்கள் கூந்தலை மென்மையாகவும் சருமத்தை ஆரோக்கியமாகவும் மாற்றும்.
  • கூந்தலை அடிக்கடி ட்ரிம் செய்வது நுனி முடி பிளப்பதை தடுத்து முடியின் வளர்ச்சியை தூண்டும். அத்துடன் தலைப்பகுதியை சுத்தமாக வைத்திருப்பது பொடுகு தொல்லை வராமல் பாதுகாக்கும்.
  • முகத்தை சுத்தமாக வைத்திருப்பதுதான் அனைத்து அழகு பராமரிப்பிற்கும் அடிப்படை. தினமும் இருமுறை மென்மையான சோப்பு அல்லது ஃபேஸ் வாஷ் கொண்டு முகத்தை கழுவுவது எண்ணெய் பிசுபிசுப்பையும் தூசியையும் அகற்றி புத்துணர்ச்சி தரும்.
  • உதடுகள் வறண்டு காணப்படுவது உங்கள் ஒட்டுமொத்த அழகை கெடுக்கும் என்பதால் எப்போதும் ஒரு லிப் பாம் வைத்திருக்கவும். குறிப்பாக SPF கலந்த லிப் பாம்களை பயன்படுத்துவது உதடுகள் கருமையாவதை தடுத்து மென்மையாக வைத்திருக்கும்.
  • சீரான உடற்பயிற்சி உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து சருமத்திற்கு ஒரு இயற்கையான சிவப்பழகை தரும். இது மன அழுத்தத்தை குறைப்பதோடு, வேர்வை வழியாக உடலில் உள்ள நச்சுகளை வெளியேற்றி உங்களை இளமையாக வைத்திருக்கும்.
  • நகங்களை சுத்தமாக வெட்டி, சீராக பராமரிப்பது அவசியம். நகங்களை சுற்றியுள்ள தோலில் ஈரப்பதம் குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வதும், நகம் கடிப்பதை தவிர்ப்பதும் கைகளை அழகாக காட்டும்.
  • வாரம் ஒருமுறை கூந்தலுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி ஹேர் ஆயில் அல்லது மாஸ்க் பயன்படுத்துங்கள். இது அதிகப்படியான ஷாம்பு பயன்பாடு அல்லது வெயிலால் கூந்தலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை சரிசெய்து முடியை வலுவாக்கும்.
  • மன அழுத்தம் என்பது சருமத்தின் மிகப்பெரிய எதிரி. இது முடி உதிர்தல் மற்றும் பருக்களை வேகப்படுத்தும். எனவே தியானம் அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த பொழுதுபோக்குகள் மூலம் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்வது முகத்திற்கு பொலிவைத் தரும்.
  • முகத்தில் இருக்கும் தேவையற்ற முடிகளை முறையாக அகற்றுவது உங்கள் முகத்தின் தெளிவை அதிகரிக்கும். ஆண்கள் தங்கள் தாடியைச் சீராக வைத்திருப்பதும், பெண்கள் அவ்வப்போது முகத்தை சுத்தப்படுத்துவதும் உங்கள் தோற்றத்தை மெருகேற்றும்.
  • கண்களுக்கு கீழே ஏற்படும் கருவளையம் மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்க ஐ-க்ரீம்களை பயன்படுத்துங்கள். இது கண்களை சுற்றியுள்ள மென்மையான சருமத்திற்கு ஊட்டமளித்து தோல் சுருக்கத்தை தடுக்கும்.
  • தலைமுடியை தினமும் அலசுவது முடியின் இயற்கையான எண்ணெய் பசையை நீக்கி வறட்சியை உண்டாக்கும். வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை மட்டும் தலைக்கு குளிப்பது முடியின் ஆரோக்கியத்தையும் வலிமையையும் நீண்ட நாள் காக்கும்.
  • உணவில் கிடைக்காத ஊட்டச்சத்துக்களை ஈடுகட்ட தேவையான வைட்டமின் மாத்திரைகளை மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் எடுத்துக்கொள்ளலாம். பயோட்டின் மற்றும் விட்டமின் E போன்ற சத்துக்கள் கூந்தல் மற்றும் நகங்களின் வளர்ச்சிக்குத் துணையாக இருக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

