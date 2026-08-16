கரு வளையங்களால் கவலையா? தீர்வு தரும் அன்றாட உணவுகள்!
வைட்டமின் A, C, E, K போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் குறையும் போது, கண்களை சுற்றியுள்ள நுண் ரத்த நாளங்களில் ரத்த ஓட்டம் மந்தமடைகிறது.
Published : August 16, 2026 at 2:16 PM IST
முகத்தில் எவ்வளவு பொலிவு இருந்தாலும், கண்களுக்கு கீழே சட்டென்று எட்டிப்பார்க்கும் கரு வளையங்கள் மொத்த அழகையும் சோர்வாக காட்டக்கூடும். பலர் இதை வெறும் அழகு சார்ந்த பிரச்சனையாக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். ஆனால், இது நமது உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்து போவது, போதிய தூக்கமில்லாதது, அதிக மன அழுத்தம், மொபைல் பார்த்துக்கொண்டே இருப்பது அல்லது உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் உணவில் சரியாக சேராதது என உடல் நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிவிக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வுதான் இந்த கரு வளையங்கள்.
கண்களை சுற்றியுள்ள சருமம் நமது உடலின் பிற பகுதிகளை விட மிகவும் மெல்லிதானது. இதனால் உடலில் சின்ன சின்ன அசௌகரியங்கள் அல்லது சத்துக்களின் குறைபாடு ஏற்பட்டாலும், அது உடனடியாக அந்த பகுதியில் நிறமாற்றமாக வெளிப்பட்டுவிடும்.
சந்தைகளில் விற்கும் விலையுயர்ந்த ஐ-க்ரீம்களும் அழகுச் சாதனப் பொருட்களும் வெளிப்புறத் தோற்றத்தை மட்டுமே தற்காலிகமாக மறைக்கும். ஆனால், நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவின் மூலம் உடலுக்கு உள்ளிருந்தே ஊட்டச்சத்துகளைக் கொடுத்து சரி செய்வதுதான் இதற்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும்.
கரு வளையங்கள் உருவாக காரணங்கள் என்ன?
நமது உடலில் தண்ணீரின் அளவு குறையும் போது, சருமம் தனது இயல்பான ஈரப்பதத்தை இழக்கிறது. அதேபோல வைட்டமின் A, C, E, K போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் குறையும் போது, கண்களை சுற்றியுள்ள நுண் ரத்த நாளங்களில் ரத்த ஓட்டம் மந்தமடைகிறது. இதனால் அப்பகுதியில் ரத்தம் தேங்கி, கருத்துப் போய் வீங்கியது போல காட்சியளிக்கிறது.
இதற்கு தீர்வாக, அதிக நீர்ச்சத்தும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களும் நிறைந்த உணவுகளை அன்றாட உணவில் சேர்த்து கொள்வது அவசியம். இவை ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குவதுடன், சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மைக்கும் உறுதிக்கூட அமைப்பிற்கும் உதவும் கொலாஜன் (Collagen) உற்பத்தியை இயற்கையாகவே அதிகரிக்கின்றன.
எந்த உணவுகள் பெஸ்ட்!
தக்காளி: தக்காளியில் லைகோபீன் (Lycopene) என்ற சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் தாராளமாக நிறைந்துள்ளது. இது நுண் ரத்த நாளங்களில் இரத்த ஓட்டத்தை சீராக அதிகரிக்கச் செய்து, வெயிலினால் சருமத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து சிறந்த பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தத்தை குறைத்து, கண் பகுதியில் இரத்தம் தேங்குவதைத் தடுப்பதால், சருமத்திற்கு மீண்டும் அதன் இயல்பான ஆரோக்கியமான நிறம் திரும்புகிறது.
வெள்ளரிக்காய்: வெள்ளரிக்காயை கண்களின் மேல் நறுக்கி வைத்து ஓய்வெடுப்பது மட்டுமல்லாமல், அதை தொடர்ந்து உணவாக சாப்பிட்டு வருவதும் உடலுக்கு பெரும் நன்மையளிக்கும். வெள்ளரிக்காயில் 95%க்கும் மேல் நீர்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது.
இது சருமத்தை எப்போதும் ஈரப்பதத்துடனும் சுருக்கங்கள் இல்லாமலும் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள வைட்டமின் A, C, K ஆகியவை நுண் ரத்த நாளங்களைப் பலப்படுத்தி, கண் வீக்கத்தையும் கருமையையும் படிப்படியாகக் குறைக்கக் கூடியவை.
தர்பூசணி
கோடைக் காலத்தில் மட்டுமல்லாது எப்போதும் கிடைக்கக்கூடிய தர்பூசணியில் 92% நீர்ச்சத்து உள்ளது. கரு வளையங்களையும் வீக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்த உடலுக்கு சரியான நீர்ச்சத்து மிக அவசியம். இதில் உள்ள பீட்டா-கரோட்டின், வைட்டமின் C மற்றும் லைகோபீன் ஆகியவை சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, புதிய செல்கள் உருவாகப் பெரிதும் துணைபுரிகின்றன.
காலையிலோ அல்லது உடற்பயிற்சிக்கு பிறகோ ஒரு கப் தர்பூசணி துண்டுகளைச் சாப்பிடுவது உடலுக்கு தேவையான உடனடி நீர்ச்சத்தையும் புத்துணர்ச்சியையும் தரும்.
அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் கொண்ட உணவு
நமது அன்றாட உணவில் எந்தெந்த ஊட்டச்சத்துகள் எந்த உணவுகளில் கிடைக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொண்டு சாப்பிடுவது நல்ல மாற்றத்தைத் தரும்.
|உணவு வகைகள்
|சத்துக்கள்
|நன்மைகள்
|பாதாம், சூரியகாந்தி விதைகள், கீரை, வேர்க்கடலை, புரோக்கோலி
|வைட்டமின் E
|தோலின் செல்கள் சேதமடைவதைத் தடுத்து, கொலாஜன் சத்து குறையாமல் பாதுகாக்கிறது. சுருக்கங்கள் வராமல் தடுக்கும்.
|பசலைக்கீரை போன்ற கீரைகள்
|வைட்டமின் K
|ரத்த நாளங்களை பலப்படுத்தி, ரத்தம் ஒரே இடத்தில் தேங்குவதை தடுக்கும். தோலின் நிறமாற்றத்தை குறைக்கும்.
|ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்கள்
|வைட்டமின் C மற்றும் A
|கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து, தோலின் அடர்த்தியையும் உறுதியையும் பாதுகாத்து பொலிவு தரும்.
வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் தேவை:
உணவில் கவனம் செலுத்துவதோடு கூடவே, இந்த சில எளிய பழக்கங்களையும் கடைப்பிடித்தால் விரைவான மற்றும் சிறந்த பலனைப் பெற முடியும்:
- தினமும் உடலுக்கு தேவையான அளவு (குறைந்தது 2.5 முதல் 3 லிட்டர்) தண்ணீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள்.
- இரவில் தொடர்ந்து 7 முதல் 8 மணி நேர ஆழ்ந்த தூக்கம் கண்களுக்கு தேவையான முழு ஓய்வை வழங்கி, சோர்வை நீக்கும்.
- தினமும் ஒரு டம்ளர் ப்ரஷ்ஷான ஆரஞ்சு சாறு அல்லது கீரை சூப் அல்லது ஸ்மூத்தி எடுத்துக்கொள்வது சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தை உள்ளிருந்தே மேம்படுத்தும்.
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36606553/
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/23128-dark-circles-under-eyes