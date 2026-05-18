வெயிலின் தாக்கத்தை குறைக்கும் சம்மர் கலர்ஸ் - குளிர்ச்சியோடும் ஸ்டைலோடும் ஜொலிக்க டிப்ஸ்!

அடர் நிறங்களை விட பேஸ்டல் வண்ணங்கள் கோடை காலத்திற்கு மிகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இதமாகவும் இருக்கும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 18, 2026 at 10:28 AM IST

கோடை காலம் தொடங்கிவிட்டாலே சுட்டுபொசுக்கும் வெயில், உடலில் வழியும் வேர்வை, புழுக்கம் எனப் பல சவால்களை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இந்த வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவு மற்றும் பழக்கவழக்கங்களில் காட்டும் அக்கறையை, நாம் அணியும் உடைகளிலும் காட்ட வேண்டும் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை.

நாம் உடுத்தும் ஆடையின் நிறத்திற்கும், நமது உடல் வெப்பமடைவதற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. சில நிறங்கள் சூரிய வெப்பத்தை அப்படியே உள்வாங்கி உடலை மேலும் சூடாக்கும், சில நிறங்களோ வெப்பத்தை பிரதிபலித்து நம்மை பகல் நேரங்களிலும் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவும்.

அலுவலகம் செல்வோராக இருந்தாலும் சரி, இல்லத்தரசிகளாக இருந்தாலும் சரி, இந்த கோடை காலத்திற்கு ஏற்ற சரியான நிறங்களையும் துணி வகைகளையும் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் வெயிலின் தாக்கத்தை குறைப்பதோடு, பார்ப்பதற்கு மிகவும் எடுப்பாகவும் ஸ்டைலாகவும் காட்சியளிக்க முடியும்.

வெள்ளை நிறம்:

கோடை கால ஃபேஷனில் வெள்ளை நிறத்திற்கு எப்போதும் தனி இடம் உண்டு. வெள்ளை மற்றும் அது சார்ந்த வெளிர் நிறங்கள் சூரிய ஒளியை தங்களுக்குள் இழுத்துக்கொள்ளாமல் அப்படியே பிரதிபலிக்கும் தன்மை கொண்டவை என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதனால் வெள்ளை நிற ஆடைகளை அணியும்போது உடல் வெப்பம் குறைவாகவே உணரப்படுகிறது.

வெள்ளை நிறக் காட்டன் குர்தாக்கள், லினன் சட்டைகள் அல்லது மெல்லிய பருத்திப் புடவைகள் அணிவது ஒருவருக்கு மிகவும் க்ளாஸியான தோற்றத்தை தரும். குறிப்பாக பகல் நேரப் பயணங்களின் போது வெள்ளை நிறம் உங்களை மற்றவர்களிடமிருந்து தனித்துக் காட்டுவதோடு, மனதிற்கும் ஒருவித அமைதியையும் புத்துணர்ச்சியையும் அளிக்கும்.

மஞ்சள்

வெள்ளைக்கு அடுத்தபடியாக கோடைக்கு ஏற்ற மிகச்சிறந்த நிறம் மஞ்சள். ஆனால், கண்ணை பறிக்கும் அடர் மஞ்சள் நிறத்தை தவிர்த்துவிட்டு, எலுமிச்சை மஞ்சள் (Lemon Yellow) அல்லது லேசான இளமஞ்சள் நிறங்களை தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது. வெளிர் மஞ்சள் நிற ஆடைகள் வெயிலின் தாக்கத்தை உள்வாங்காது என்பதால் உடல் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்.

வெள்ளை நிற பேன்ட்கள் அல்லது பலாஸோக்களுடன் மஞ்சள் நிற மேலாடைகளை இணைத்து அணியும்போது அது ஒரு நவீனமான மற்றும் உற்சாகமான தோற்றத்தை உருவாக்கும். ஆய்வுகளின்படி, மஞ்சள் போன்ற வெளிர் நிறங்கள் வெப்பத்தை கடத்தாமல் தடுப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

கண்களுக்குக் குளிர்ச்சியான பேஸ்டல் மற்றும் மிண்ட் கிரீன்

தற்போது ஆடை வடிவமைப்பில் 'பேஸ்டல்' (Pastel) எனப்படும் லேசான வண்ணங்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது. அடர் நிறங்களை விட இந்த பேஸ்டல் வண்ணங்கள் கோடை காலத்திற்கு மிகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இதமாகவும் இருக்கும். அதேபோல், இயற்கையோடு நெருக்கமான 'மிண்ட் கிரீன்' (Mint Green) நிறம் கோடையில் ஒரு புதிய உணர்வை தரும்.

இளஞ்சிவப்பு (Lavender) நிற ஆடைகள் அணிவது ஒருவருக்கு நல்ல தோற்றத்தைத் தருவதோடு, வெயிலில் அலையும்போது கூடத் தளர்ச்சியடையாமல் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்க உதவும். இந்த நிறங்கள் அதிக வெப்பத்தை உறிஞ்சாததால் நீண்ட நேரம் வெளியே இருப்பவர்களுக்கு இவை மிகச்சிறந்த தேர்வாகும்.

மாலை நேரத்திற்கு ஏற்ற பீச் மற்றும் கோரல் நிறங்கள்

வெயிலின் தாக்கம் சற்று குறையும் மாலை நேரங்களில் அல்லது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும்போது பீச் (Peach) மற்றும் கோரல் (Coral) போன்ற ஆரஞ்சு கலந்த இளநிறங்கள் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த நிறங்கள் நமது தோலின் நிறத்தை பிரகாசமாக காட்டக்கூடியவை.

பகலில் மிக மெல்லிய நிறங்களையும், மாலை நேரங்களில் இது போன்ற வண்ணங்களையும் பயன்படுத்துவது கோடை காலத்தை ரசிக்க வைக்கும். இந்த வண்ணங்கள் வெப்பத்தை மிதமாகக் கையாள்வதால் உடலுக்குச் சோர்வு ஏற்படாது.

நிறம் மட்டும் போதாது, துணி வகையும் முக்கியம்

ஆடையின் நிறம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருந்தாலும், அது தயாரிக்கப்பட்ட துணி வகை சரியாக இல்லாவிட்டால் கோடையில் சிரமம் ஏற்படும். கோடை காலத்திற்குப் பருத்தி (Cotton), லினன் (Linen) மற்றும் மல்மல் (Mulmul) துணிகளே முதன்மையான தேர்வுகள். இவை வேர்வையை எளிதில் உறிஞ்சிச் சருமத்தை வறட்சியாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.

பொதுவாக நாம் அனைவரும் விரும்பும் டெனிம் (Denim) வகை உடைகள் கோடையில் வேர்வையை தக்க வைத்துச் சருமப் பாதிப்புகளை உண்டாக்கும். அதற்குப் பதிலாக 'சாம்ப்ரே' (Chambray) என்ற துணி வகையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது பார்ப்பதற்கு டெனிம் போலவே இருந்தாலும், முழுக்க முழுக்கப் பருத்தியால் உருவானது என்பதால் மென்மையாகவும், காற்றோட்டமாகவும் இருக்கும். இதன் மூலம் ஸ்டைலாகவும் இருக்கலாம், அதே சமயம் வெயிலின் கொடுமையிலிருந்தும் தப்பிக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

