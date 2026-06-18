வெளித்தோற்றத்தில் ஃபிட்னஸ்..உள்ளுக்குள் சிக்னஸ்: நோய்வாய்ப்படும் இந்திய இளைஞர்கள்!
அலுவலகத்தில் பல மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வது, கணினி மற்றும் மொபைல் திரைகளை தொடர்ந்து பார்ப்பது போன்ற பழக்கங்களால் உடலின் உள் உறுப்புகளின் இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது.
Published : June 18, 2026 at 12:20 PM IST
நம்மை சுற்றி இருக்கும் நண்பர்களையோ அல்லது அலுவலகத்தில் வேலை செய்பவர்களையோ பார்க்கும் போது அவர்கள் மிகவும் ஃபிட்டாக, ஒல்லியாக, உடல் எடையை கச்சிதமாக வைத்திருப்பதை கவனித்திருப்போம். அவர்கள் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள் அல்லது ஜிம்முக்கு செல்கிறார்கள் என்பதால் அவர்களுக்கு எந்த நோயும் வராது என்று நாம் நினைப்பதுண்டு.
ஆனால், சமீபகாலமாக 20 மற்றும் 30 வயதுகளில் இருக்கும் இளைஞர்கள் பலருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்படுவதையும், சர்க்கரை நோய் மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்புகள் வருவதையும் நாம் செய்திகளில் பார்க்கிறோம். வெளியில் பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் தெரியும் இளைஞர்கள் கூட, உள்ளுக்குள் பெரிய அளவிலான மருத்துவ பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு வருவது இப்போது அதிகரித்துள்ளது.
வயது என்பது நோய்களுக்கு எதிரான ஒரு பாதுகாப்பு என்ற எண்ணம் இப்போது முழுமையாக மாறிவிட்டது. வெளியில் தெரியும் உடல் தோற்றத்தை மட்டும் வைத்து ஒருவருடைய ஆரோக்கியத்தை நாம் முடிவு செய்ய முடியாது என்பதை தான் தற்போதைய மருத்துவ சூழல் நமக்கு காட்டுகிறது.
தோற்றத்தை வைத்து ஆரோக்கியத்தை கணிக்க முடியாது
கச்சிதமான உடல் அமைப்பை கொண்டிருப்பது அல்லது ஜிம்முக்கு சென்று உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருப்பது மட்டுமே முழுமையான ஆரோக்கியத்திற்கு அடையாளம் என்று இளைஞர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. சிக்ஸ் பேக் வைத்திருப்பதோ அல்லது ஒல்லியாக இருப்பதோ மட்டும் ஒருவரை நோய்களில் இருந்து காப்பாற்றிவிடாது.
அலுவலகத்தில் பல மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வது, கணினி மற்றும் மொபைல் திரைகளை தொடர்ந்து பார்ப்பது போன்ற பழக்கங்களால் உடலின் உள் உறுப்புகளின் இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது. வார இறுதி நாட்களில் மட்டும் ஜிம்முக்கு செல்வதோ அல்லது எப்போதாவது உடற்பயிற்சி செய்வதோ, தினமும் நீண்ட நேரம் அசையாமல் அமர்ந்திருப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை சரிசெய்துவிட முடியாது.
இதனால் வெளியில் நன்றாக தெரிந்தாலும், உள்ளுக்குள் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை அளவுகள் மாற தொடங்குகின்றன. வேலைப் பளு, குடும்ப சூழ்நிலை மற்றும் பிற காரணங்களால் ஏற்படும் தொடர் மன அழுத்தம் நம் உடலின் ஹார்மோன்களை பாதித்து, ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தி விடுகிறது.
உணவு பழக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் மாற்றம்
வீட்டில் சமைத்த எளிய உணவுகளை தவிர்த்துவிட்டு, ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து சாப்பிடும் பழக்கம் இளைஞர்களிடம் பெருமளவு அதிகரித்துள்ளது. இதுவே அவர்களின் உடல்நல பாதிப்புக்கு மிக முக்கிய காரணமாக மாறுகிறது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. பாரம்பரியமாக நாம் சாப்பிட்டு வந்த சிறுதானியங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பருப்பு வகைகளுக்கு பதிலாக, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளையும், துரித உணவுகளையும் அதிகம் சாப்பிட தொடங்கியுள்ளோம்.
காலை உணவை தவிர்ப்பது, நள்ளிரவில் கனமான உணவுகளை உண்பது, வேலை அழுத்தத்தின் காரணமாக அவசர அவசரமாக சாப்பிடுவது போன்ற பழக்கங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையின் அங்கமாகிவிட்டன. இத்தகைய தவறான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள், உடலில் இன்சுலின் சுரப்பை பாதித்து, இளம் வயதிலேயே கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல் மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகளை உண்டாக்குகின்றன.
ஆரோக்கியமான உணவுகள் என்ற பெயரில் நடக்கும் ஏமாற்றம்
தற்போது சந்தையில் டயட் உணவுகள், புரோட்டீன் பார்கள், கொழுப்பு குறைந்த ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் பாக்கெட் ஜூஸ்கள் ஆரோக்கியமானவை என்ற பெயரில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன. உடல் எடையை குறைக்க நினைக்கும் பல இளைஞர்கள் இவற்றை வாங்கி சாப்பிடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த வகையான உணவுகளில் உடலுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கும் சர்க்கரையும், ரசாயனங்களும் மறைமுகமாக அதிகளவில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
உடல்நலத்திற்கு நல்லது என்று நினைத்து நாம் வாங்கும் இந்த உணவுகள், உண்மையில் நம்முடைய உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை கெடுத்து, உள்ளுக்குள் சத்தமில்லாமல் நோய்களை வளர்க்கின்றன. நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்பதை விட, எப்படி சாப்பிடுகிறோம் என்பதும் முக்கியம். அரக்கப்பரக்க சாப்பிடுவது, மொபைல் பார்த்துக் கொண்டே சாப்பிடுவது எல்லாமே செரிமானத்தை முழுமையாக பாதிக்கின்றன.
தூக்கமின்மையும் மன அழுத்தமும் தரும் ஆபத்துகள்
வேலை காரணமாக ஏற்படும் மன அழுத்தம் மற்றும் சமூக ஊடகங்களை நள்ளிரவு வரை பார்ப்பது போன்ற காரணங்களால் இளைஞர்கள் தங்களின் தூக்கத்தை முழுமையாக இழக்கிறார்கள். ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான நிம்மதியான தூக்கம் இல்லாதபோது, அவனது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைகிறது. அதோடு, தொடர்ச்சியான மன அழுத்தம் உடலில் உள்ள ஹார்மோன்களின் சமநிலையைக் குலைத்து, சர்க்கரை நோய் மற்றும் இதய நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணியாக மாறுகிறது.
மேலும், சிலருக்குப் பரம்பரை ரீதியாகவே சர்க்கரை நோய் அல்லது இதய நோய் வருவதற்கான மரபணுக்கள் இருக்கலாம். அத்தகையவர்கள் முறையற்ற வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றும்போது, மிகச் சிறிய வயதிலேயே அந்த நோய்கள் அவர்களைத் தாக்குகின்றன. மனநலப் பாதிப்புகளான சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்தே கெடுக்கின்றன.
இதற்கான எளிய தீர்வு என்ன?
இந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருந்து தப்பிக்க கடுமையான டயட் முறைகளையோ அல்லது விளம்பரப்படுத்தப்படும் ஆரோக்கியப் பொருட்களையோ நாட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் போதிய அக்கறை செலுத்த வேண்டும். உணவை ஒரு மருந்தாக நினைத்து, சரியான நேரத்தில், மன அமைதியுடன் ரசித்து சாப்பிட பழக வேண்டும்.
நம் ஊரில் விளையும் எளிய, அந்தந்த காலநிலைக்கு ஏற்ற உணவுகளே உடலுக்கு சிறந்தது. அத்துடன், தினசரி உடற்பயிற்சி, சீரான தூக்கம், மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் பயிற்சிகள் மற்றும் குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் சர்க்கரை நோய் அல்லது இதய நோய் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொண்டு, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மருத்துவப் பரிசோதனைகளை செய்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். வெளியில் தெரியும் தோற்றத்தை விட, உடலின் உள் உறுப்புகளின் ஆரோக்கியமே முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.
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