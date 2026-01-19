'பிக்மென்டேஷன்' முக அழகை கெடுக்கிறதா? இது தான் காரணமாம் - ஊட்டச்சத்து நிபுணர் அறிவுரை!
உடலில் இன்சுலின் அளவு சீராக இல்லாதபோது, அது மெலனோசைட்டுகளை தூண்டி தோலில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக கழுத்து, அக்குள் பகுதிகளில் கருமை ஏற்பட இதுவே காரணமாகிறது.
Published : January 19, 2026 at 12:49 PM IST
சரும பிரச்சனைகள் என்பவை வெறும் வெளித்தோற்றம் சார்ந்தவை மட்டுமல்ல, அவை நம் உடலுக்குள் நடக்கும் மாற்றங்களின் பிரதிபலிப்பாகும். இன்றைய காலகட்டத்தில் மாசு கலந்த காற்று, முறையற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் அதீத மன அழுத்தம் காரணமாக பலரும் 'பிக்மென்டேஷன்' (Hyperpigmentation) எனப்படும் தோல் கருமை அடைதல் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
முகத்தில் ஆங்காங்கே தோன்றும் கரும்புள்ளிகள், மங்கலான தழும்புகள் போன்றவை ஒருவரின் தன்னம்பிக்கையை குறைக்கக்கூடும். ஊட்டச்சத்து நிபுணர் அஞ்சலி முகர்ஜி இது குறித்துக் கூறும்போது, பிக்மென்டேஷன் என்பது வெறும் தோல் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல, இது ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் குடல் ஆரோக்கிய குறைபாட்டின் அறிகுறியாகும் என்கிறார்.
இவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், பிக்மென்டேஷன் ஏற்பட காரணம் என்ன? அவற்றை எப்படி சரிசெய்வது என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார். வெறும் க்ரீம்களை பயன்படுத்துவதை விட, முறையான உணவு முறை மற்றும் உடல் நலத்தை கவனிப்பதன் மூலம் மட்டுமே இதனை உள்ளிருந்து சரிசெய்ய முடியும் என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அந்த வகையில், அவர் குறிப்பிடுவது என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
பிக்மென்டேஷன் (Hyperpigmentation) என்றால் என்ன? பிக்மென்டேஷன் என்பது சருமத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மெலனின் (Melanin) என்ற நிறமி அதிகமாக உற்பத்தியாவதால் ஏற்படும் ஒரு நிலையாகும். இதனால் சருமத்தின் சில பகுதிகள் மற்ற இடங்களை விட கறுப்பாக அல்லது அடர் நிறத்தில் காணப்படும்.
இது சிறிய புள்ளிகளாகவோ அல்லது பெரிய திட்டுகளாகவோ உடலில் எங்கு வேண்டுமானாலும் தோன்றக்கூடும். மெலனோசைட்டுகள் என்ற செல்கள் அளவுக்கு அதிகமாகத் தூண்டப்படும் போது இந்த பிரச்சனை உண்டாகிறது.
பிக்மென்டேஷன் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
இன்சுலின் எதிர்ப்பு: உடலில் இன்சுலின் அளவு சீராக இல்லாதபோது, அது மெலனோசைட்டுகளை தூண்டி தோலில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக கழுத்து, அக்குள் மற்றும் தோலின் மடிப்புகளில் கருமையான, வெல்வெட் போன்ற தடிமனான படலங்கள் உருவாக இது காரணமாகிறது.
உடலில் உள்ள அதிகப்படியான இன்சுலின் மற்றும் வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் சரும செல்களை தூண்டுவதால் இத்தகைய பிக்மென்டேஷன் ஏற்படுகிறது. இது எதிர்காலத்தில் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான ஒரு எச்சரிக்கை அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்.
ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் போன்ற ஹார்மோன்களின் அளவு மாறுபடும் போது மெலனின் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு முகத்தில் 'மெலஸ்மா' (Melasma) எனப்படும் கரும்புள்ளிகள் ஏற்படுவது வழக்கம்.
அதேபோல் கருத்தடை மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்பவர்களுக்கும் இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்களால் பிக்மென்டேஷன் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனைச் சரிசெய்ய ஹார்மோன்களைச் சீராக வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம் என நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
உடல் அழற்சி: சருமத்தில் காயம், தடிப்பு அல்லது ஏதேனும் தொற்று ஏற்பட்டு அது குணமாகும் போது அந்த இடத்தில் கருமை படரலாம். உடல் தன்னைத் தானே குணப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடும் போது, பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள செல்கள் அதிகப்படியான மெலனினை உற்பத்தி செய்கின்றன. இதனால் காயம் ஆறிய பிறகும் அந்த இடம் தழும்பாகவோ அல்லது கறுப்பாகவோ மாறுகிறது. இதனை 'பிந்தைய அழற்சி பிக்மென்டேஷன்' என்று மருத்துவர்கள் அழைக்கிறார்கள்.
ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்: நமது உடலில் வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஏற்படும் போது மெலனின் உற்பத்தியை சீராக வைப்பதில் சிக்கல் உண்டாகிறது. இந்த வைட்டமின் குறைபாட்டால் மெலனின் சரியாகத் திசுக்களுக்குப் பகிரப்படாமல், தோலில் கருமையான புள்ளிகள் அல்லது நிறமாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
ஆரோக்கியமான மற்றும் பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற வைட்டமின் பி12 மற்றும் இதர அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளைத் அன்றாட வாழ்வில் சேர்த்துக்கொள்வது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும்.
பி.சி.ஓ.எஸ் (PCOS): பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் எனப்படும் கருப்பை நீர்க்கட்டி பிரச்சனை உள்ள பெண்களுக்குப் பிக்மென்டேஷன் ஏற்படுவது ஒரு பொதுவான அறிகுறியாகும். இதனை 'அகாந்தோசிஸ் நிக்ரிக்கன்ஸ்' என்று கூறுவார்கள். இதனால் கழுத்தின் பின்புறம் மற்றும் இடுப்புப் பகுதிகளில் தோல் தடிமனாகவும் கறுப்பாகவும் மாறும். இது ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் இன்சுலின் தேக்கத்துடன் தொடர்புடையது என்பதால், முறையான மருத்துவச் சிகிச்சை மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் இதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.