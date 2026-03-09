ETV Bharat / lifestyle

இடுப்பு வலியை சரி செய்ய உதவும் யோகாசனம் - கணினியில் வேலை செய்பவர்கள் கட்டாயம் பண்ணுங்க!

ஆனந்த பாலாசனம் செய்வது கீழ் முதுகிற்கு நல்ல மசாஜ் கிடைப்பது போன்ற உணர்வை தரும். இது தூக்கமின்மை மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 9, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு உறங்கும் வரை நம்முடைய பெரும்பாலான நேரம் அமர்ந்த நிலையிலேயே கழிகிறது. அலுவலகத்தில் கணினி முன் அமர்வது, வாகனங்களை ஓட்டுவது அல்லது ஓய்வு நேரத்தில் சோஃபாவில் அமர்ந்து அலைபேசியை பார்ப்பது என நம் இடுப்பு பகுதி எப்போதும் மடிந்த நிலையிலேயே இருக்கிறது.

இதனால் இடுப்பு தசைகள் இருக்கமடைந்து, காலப்போக்கில் அது கீழ் முதுகு வலி, நடை மாற்றங்கள் மற்றும் உடல் சோர்வுக்கு காரணமாகிறது. இடுப்பு என்பது நம் உடலின் மேல் பகுதியையும் கீழ் பகுதியையும் இணைக்கும் ஒரு முக்கியமான சந்திப்பு. அந்த இடத்தில் நெகிழ்வுத்தன்மை குறைந்தால், அது ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கத்தையும் பாதிக்கும்.

இடுப்பை சுற்றியுள்ள தசைகளை முறையாக ஸ்ட்ரெச்சிங் (Stretching) செய்வதன் மூலம், ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, தேங்கியுள்ள அழுத்தத்தை வெளியேற்ற முடியும். யோகாசனங்கள் இதற்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக அமைகின்றன. தினமும் சில நிமிடங்களை இதற்காக ஒதுக்கினால், உடல் இலகுவாவதை நீங்களே உணர முடியும். குறிப்பாக, நீண்ட நேரம் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்கள் சந்திக்கும் 'இடுப்பு இறுக்கம்' எனும் சிக்கலை தீர்க்க கீழே உள்ள 7 ஆசனங்கள் கட்டாயம் உதவும்.

ஆனந்த பாலாசனம்
ஆனந்த பாலாசனம் (Getty Images)

பாலாசனம்: இது மிகவும் எளிமையான மற்றும் அமைதி தரும் ஆசனம் (Child's Pose). தரையில் மண்டியிட்டு அமர்ந்து, பெருவிரல்கள் ஒன்றையொன்று தொடுமாறு வைத்துக்கொள்ளுங்கள். முழங்கால்களை அகலப்படுத்தி, முன்னோக்கி குனிந்து நெற்றியை தரையில் வைக்கவும். கைகளை முன்னோக்கி நீட்டவும். இது இடுப்பு பகுதியை மென்மையாக திறந்து, கீழ் முதுகில் உள்ள அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி மன அழுத்தத்தையும் போக்குகிறது. 1 முதல் 2 நிமிடங்கள் இந்த நிலையில் இருக்கலாம்.

ஆஞ்சநேயாசனம் (Low Lunge): நிமிர்ந்து நின்ற நிலையில் இருந்து ஒரு காலை முன்னோக்கி எடுத்து வைத்து, மற்றொரு காலை பின்னோக்கி நீட்டி முழங்காலை தரையில் வைக்கவும். முன் கால் செங்குத்தாக இருக்க வேண்டும். இடுப்பை மெதுவாக முன்னோக்கித் தள்ளவும். இது நாம் அமர்ந்தே இருப்பதால் சுருங்கிப்போகும் 'சோவாஸ்' (Psoas) தசைகளை நீட்சியடைய செய்கிறது. இது இடுப்பு நெகிழ்வுத்தன்மையை மீட்டெடுக்கவும், இடுப்பு பகுதியில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

உத்தன் பிரிஸ்தாசனம்
உத்தன் பிரிஸ்தாசனம் (Getty Images)

உத்தன் பிரிஸ்தாசனம் (Lizard Pose): அஞ்சநேயாசனத்தை போன்றே தொடங்கி, முன் காலின் உட்புறமாக இரண்டு கைகளையும் தரையில் வைக்கவும். வசதியாக இருந்தால் முழங்கைகளை தரையில் ஊன்றலாம். இது இடுப்பின் உட்புறத் தசைகள், தொடைப் பின் தசைகள் மற்றும் இடுப்பு இணைப்புகளை வலிமையாக்குகிறது. அதிக இறுக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இது சவாலாக இருந்தாலும், மிகச்சிறந்த பலனை தரும்.

ஏக பாத ராஜகபோதாசனம் (Pigeon Pose): ஒரு காலை மடக்கி முன்னோக்கி தரையில் வைக்கவும் (கணுக்கால் மறுபக்க மணிக்கட்டை நோக்கி இருக்க வேண்டும்). மற்றொரு காலை பின்னோக்கி நேராக நீட்டவும். முன்னோக்கி குனிந்து கைகளை தரையில் வைக்கலாம். இடுப்பின் வெளிப்பக்க தசைகளை விரிவடைய செய்ய இது மிகச்சிறந்த ஆசனம். இது சியாட்டிகா எனப்படும் நரம்பு வலி பாதிப்புகளை குறைக்கவும் உதவுகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.

ஏக பாத ராஜகபோதாசனம்
ஏக பாத ராஜகபோதாசனம் (Getty Images)

ஆனந்த பாலாசனம் (Happy Baby Pose): மல்லாக்க படுத்து, கால்களைத் தூக்கி முழங்கால்களை மடக்கவும். கைகளால் பாதங்களின் வெளிப்பகுதியைப் பிடித்துக் கொள்ளவும். கால்களை மெதுவாக பக்கவாட்டில் அசைக்கலாம். இது இடுப்பின் ஆழமான தசைகளைத் திறக்கிறது. கீழ் முதுகிற்கு நல்ல மசாஜ் கிடைப்பது போன்ற உணர்வைத் தரும். இது தூக்கமின்மை மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.

சுப்த பத்த கோணாசனம் (Reclined Bound Angle Pose): மல்லாக்க படுத்து, பத்த கோணாசனத்தில் செய்வது போல பாதங்களை சேர்த்து வைத்து முழங்கால்களைப் பக்கவாட்டில் விரிக்கவும். கைகளை உடலின் இருபுறமும் தளர்வாக வைத்துக்கொள்ளவும். இது எந்த முயற்சியும் இன்றி புவிஈர்ப்பு விசையாலேயே இடுப்புத் தசைகளை விரிவடையச் செய்யும் ஒரு 'ரெஸ்டோரேட்டிவ்' ஆசனம். பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் அடிவயிற்று வலி மற்றும் பதற்றத்தைக் குறைக்க இது உதவுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

