எந்த திசையில் தலை வைத்து படுத்தால் நல்ல தூக்கம் வரும்? ஆய்வு சொல்வது இதுதான்!

வடக்கு திசையில் தலை வைத்து படுக்கும்போது, பூமியின் காந்த விசை நமது உடலில் உள்ள இரும்புச்சத்தைமேல்நோக்கி, அதாவது மூளையை நோக்கி இழுக்கக்கூடும். இது தலைவலி அல்லது அமைதியற்ற தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 5, 2026 at 11:21 AM IST

"தலையை இந்த திசைல வச்சி படு..அந்த பக்கம் தலை வக்காதே!" இந்த சொல்லைக் பெரியவர்கள் சொல்லி கேட்காமல் கட்டாயம் நாம் வளர்ந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. சிறுவயதில் இதை ஒரு 'மூடநம்பிக்கை' என்று நாம் கடந்து போயிருப்போம். ஆனால், நாம் படுக்கும் திசைக்கும், நமது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், ஏன் இந்த பூமியின் காந்தப்புலத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? வாருங்கள், தூக்கத்தின் திசைகள் குறித்து அறிவியல் பூர்வமாகவும், வாஸ்து ரீதியான காரணங்களையும் தெரிந்து கொள்வோம்.

பூமியும் ஒரு காந்தம்: நமது உடல் ஒரு மின் காந்த புலத்தை கொண்டுள்ளது. அதேபோல், பூமியும் ஒரு மிகப்பெரிய காந்தமாகும். பூமியின் வட துருவம் (North Pole) மற்றும் தென் துருவம் (South Pole) ஆகியவற்றுக்கு இடையே காந்த அலைகள் தொடர்ந்து பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என The Best Direction to Sleep In என்ற தலைப்பில் Sleepfoundation ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

அறிவியல் ரீதியாக பார்த்தால், மனித உடலின் தலை பகுதி 'நேர் முனையாக' (Positive pole) கருதப்படுகிறது. நாம் வட திசையில் தலை வைத்து படுக்கும்போது, பூமியின் வட துருவமும் நமது தலையும் ஒன்றை ஒன்று எதிர்க்கின்றன.

வடக்கே தலை வைத்து படுக்கும்போது, பூமியின் காந்த விசை நமது உடலில் உள்ள இரும்புச்சத்தை (Iron in Hemoglobin) மேல்நோக்கி, அதாவது மூளையை நோக்கி இழுக்கக்கூடும். இது மூளையில் உள்ள நுணுக்கமான இரத்த நாளங்களில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி, தலைவலி அல்லது அமைதியற்ற தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

இரத்தம் மூளைக்கு அதிகமாக பாயும்போது, இதயம் அந்த அழுத்தத்தைச் சமாளிக்க கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.

எந்தத் திசை சிறந்தது?

கிழக்கு திசை: கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் மற்றும் ஞாயிறு முதல் சனிக்கிழமை வரை உழைக்கும் அனைவருக்கும் கிழக்கு திசை மிகவும் உகந்தது. சூரியன் உதிக்கும் திசை என்பதால், இது நேர்மறை ஆற்றலை (Positive Energy) வழங்குகிறது. இது நினைவாற்றலை அதிகரிக்கவும், செறிவை மேம்படுத்தவும் உதவுவதாகக் கருதப்படுகிறது.

தெற்கு திசை: நீங்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை விரும்புகிறீர்கள் என்றால், தெற்கு நோக்கி தலை வைத்து படுப்பதே சிறந்தது. பூமியின் காந்தப்புலத்திற்கு இணையாக உடல் அமையும் போது, ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும். இது பதற்றத்தைக் குறைத்து, மன அமைதியைத் தரும். பல மருத்துவ ஆய்வுகள் தெற்கு நோக்கி படுப்பது இரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக வைக்க உதவுவதாகக் கூறுகின்றன.

மேற்கு திசை: மேற்கு திசையில் தலை வைத்து படுப்பது 'நடுத்தரமான' பலன்களையே தரும். இது புகழையும் வெற்றியையும் தரும் என்று சில வாஸ்து குறிப்புகள் சொன்னாலும், கிழக்கு மற்றும் தெற்கு அளவிற்கு இது பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை.

வடக்கு திசை: ஏன் தவிர்க்க வேண்டும்? "வடக்கே தலை வைத்தால் சுடலைக்கு சமம்" என்ற ஒரு பழமொழி கிராமப்புறங்களில் உண்டு. அதாவது, இறந்த உடலை மட்டுமே வடக்கு நோக்கி வைப்பார்கள். இதற்குப் பின்னால் உள்ள அர்த்தம் என்னவென்றால், உடலில் உயிர் இல்லாதபோது காந்த விசை ரத்தத்தை இழுப்பதில் சிக்கல் இல்லை. ஆனால், உயிருடன் இருக்கும்போது வடக்கு நோக்கி படுத்தால்,

  • தூக்கத்தில் பயங்கரமான கனவுகள் வரலாம்.
  • காலையில் எழுந்திருக்கும்போது உடல் சோர்வாக உணரலாம்.
  • நீண்ட கால அடிப்படையில் நரம்பு சம்பந்தமான கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

வாஸ்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? இந்திய வாஸ்து சாஸ்திரம் மட்டுமின்றி, சீனர்களின் 'ஃபெங் சுய்' (Feng Shui) முறையும் படுக்கும் திசைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. வாஸ்துப்படி, ஒரு வீட்டின் படுக்கையறை என்பது அமைதியின் இருப்பிடமாக இருக்க வேண்டும்.

தெற்கு திசை 'யம தர்மராஜனுக்கு' உரியது என்று சொல்லப்பட்டாலும், தலை வைத்து படுக்க அதுவே பாதுகாப்பான திசையாகக் கருதப்படுகிறது (ஏனெனில் கால்கள் வடக்கு நோக்கி இருக்கும்).

தூக்கத்தின் தரம்: திசையைத் தாண்டி கவனிக்க வேண்டியவை: திசை ஒரு முக்கியக் காரணி என்றாலும், முழுமையான ஆரோக்கியமான தூக்கத்திற்கு பின்வரும் விஷயங்களும் அவசியம்,

  • நேரம்: தினமும் ஒரே நேரத்தில் உறங்கச் செல்வது உடலின் 'சர்க்காடியன் ரிதத்தை' சீராக்கும்.
  • மின்சாதனங்கள்: தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைல் போன்களை தவிர்ப்பது மெலடோனின் (Melatonin) சுரப்பை அதிகரிக்கும்.
  • அறை சூழல்: இருட்டான மற்றும் காற்றோட்டமான அறையில் உறங்குவது ஆழ்ந்த நிலைக்குச் செல்ல உதவும்.

காந்தப்புலத்தின் தாக்கத்தை நாம் நேரடியாக உணர முடியாவிட்டாலும், நமது உடல் அணுக்கள் அதை உணர்கின்றன. எனவே, இனிமேல் படுக்கையைத் தயார் செய்யும் போது, ஒரு நிமிடம் திசையைச் சோதித்து பாருங்கள். தூங்கி எழும் போது சோர்வாக உணர்ந்தால் வேறு திசையில் படுத்துப்பாருங்கள்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

