முழங்கால் முதல் இடுப்பு வலி வரை - கால் மேல் கால் போட்டு அமர்வதால் இவ்வளவு பாதிப்புகளா?
கால்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக மடித்து வைக்கும் போது, அந்த பகுதியில் கீழ் நோக்கி செல்லும் முக்கிய ரத்த நாளங்களும் நரம்புகளும் பலமாக அழுத்தப்படுகின்றன. இதனால் கால்களுக்கான ரத்த ஓட்டம் தற்காலிகமாக தடைபடுகிறது.
Published : June 29, 2026 at 12:47 PM IST
வீட்டில் சோஃபாவில் அமர்ந்து உங்களுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும் போதோ அல்லது அலுவலகத்தில் கணினி முன்னால் தீவிரமாக வேலை செய்யும் போதோ, நம்மில் பலருக்கு அறியாமலேயே ஒரு கால் மேல் மற்றொரு காலை போட்டு அமரும் பழக்கம் இருக்கும்.
இப்படி அமர்வது அந்த நேரத்திற்கு நமக்கு உடல் ரீதியாக ஒரு தற்காலிக சௌகரியத்தை தரலாம். ஆனால், மணிக்கணக்கில் இதே நிலையில் தொடர்ந்து அமர்ந்திருப்பது நம் உடலின் முக்கிய மூட்டுகளுக்கு எவ்வளவு பெரிய சுமையை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் உணர்வதே இல்லை.
நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இந்த ஒரு அன்றாடப் பழக்கம், பிற்காலத்தில் நம் ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கத்தையே முடக்கும் அளவிற்கு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று எலும்பியல் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். ஆரம்பத்தில் எந்தவித அறிகுறியும் தெரியாமல், மெல்ல மெல்ல உடலை பாதிக்கும் இந்த பழக்கத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு நம் அனைவருக்கும் அவசியமாகிறது.
முழங்கால் மூட்டுகளில் ஏற்படும் அழுத்தமும் வலியும்
தொடர்ந்து கால்களை மடித்தோ அல்லது கால் மேல் கால் போட்டோ நீண்ட நேரம் அமரும் போது, முழங்கால் மூட்டுகளிலும் அதை சுற்றியுள்ள தசைநார்களிலும் இயற்கையான அளவை விட அதிகப்படியான அழுத்தம் உண்டாகிறது.
இதனால் மூட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள உராய்வு அதிகரித்து தேய்மானம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏற்கனவே மூட்டுவலி, ஆர்த்ரைடிஸ் எனப்படும் வாத நோய் உள்ளவர்கள் அல்லது முழங்காலில் ஏதேனும் பழைய அடிபட்ட வரலாறு உள்ளவர்களுக்கு இந்த பழக்கம் அந்த வலியை மேலும் தீவிரமாக்கும். இதன் காரணமாக, சாதாரண நாட்களிலேயே நாற்காலியில் இருந்து எழுந்து நடப்பதோ அல்லது வீட்டில் படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்குவதோ கூட அவர்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தையும் வேதனையையும் தரக்கூடிய ஒரு செயலாக மாறிவிடும்.
இடுப்பு மற்றும் கீழ் முதுகு பாதிப்புகள்
கால் மேல் கால் போட்டு நீண்ட நேரம் அமர்வது இடுப்பு பகுதி மூட்டுகளை ஒரு பக்கமாக இழுத்து, உடலின் கீழ் பகுதியின் சீரமைப்பை கெடுக்கிறது. இது உடலின் நேரான நிமிர்த்திய நிலையை மாற்றிவிடுகிறது. இதன் விளைவாக, இடுப்பு பகுதியில் ஒருவித அசௌகரியம் மற்றும் இறுக்கம் ஏற்படுவதுடன், அது நாளடைவில் கீழ் முதுகு வலியாகவும் மாறுகிறது. குறிப்பாக, நாள் முழுவதும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்யும் உடலுழைப்பு குறைந்த நபர்களுக்கு, இந்த இடுப்பு மற்றும் முதுகு எலும்பு பாதிப்பு மிக வேகமாக ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.
ரத்த ஓட்ட பாதிப்பும் கால்கள் மரத்துப்போதலும்
கால்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக மடித்து வைக்கும் போது, அந்த பகுதியில் கீழ் நோக்கி செல்லும் முக்கிய ரத்த நாளங்களும் நரம்புகளும் பலமாக அழுத்தப்படுகின்றன. இதனால் கால்களுக்கான ரத்த ஓட்டம் தற்காலிகமாக தடைபடுகிறது.
இதன் காரணமாகவே, சிறிது நேரம் கழித்து நாம் எழ முயலும் போது கால்களில் விறுவிறுப்பு, ஊசி குத்துவது போன்ற உணர்வு, தற்காலிக உணர்ச்சியற்ற தன்மை அல்லது கால்களை உடனடியாக எடுத்து வைக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. இதை நாம் சாதாரணமாக கடந்துவிடக் கூடாது, ஏனெனில் இது நரம்புகளின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும்.
மூட்டு விறைப்பு தன்மை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை குறைதல்
ஏற்கனவே மூட்டு பிரச்சனைகள் அல்லது வாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் மணிக்கணக்கில் ஒரே நிலையில் கால்களை மடித்து அமர்ந்திருக்கும் போது, அவர்களின் மூட்டுகள் எளிதில் விறைத்து போகின்றன. இதனால் தசைகளின் இயல்பான நெகிழ்வுத்தன்மை குறைந்துவிடுகிறது.
நீண்ட நேர அமர்வுக்கு பிறகு சட்டென்று எழுந்து நிற்பதற்கோ அல்லது நடப்பதற்கோ அவர்கள் கடும் வேதனையை சந்திக்க நேரிடுகிறது. மூட்டுகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு தொடர்ச்சியான அசைவுகள் மிக முக்கியம் என்பதை இது காட்டுகிறது.
கணுக்கால் மற்றும் பாதம் சந்திக்கும் சவால்கள்
கால்களை மேலே தூக்கி போடும் போது, கீழ் இருக்கும் காலின் கணுக்கால் பகுதி மேல் இருக்கும் காலின் முழு எடையையும் தாங்க வேண்டியுள்ளது. இதனால் கணுக்கால் மூட்டுகளில் வீக்கமோ அல்லது வலியோ ஏற்படலாம். மேலும், பாதங்களுக்கு செல்லும் நரம்புகளில் அழுத்தம் ஏற்படுவதால், பாதங்கள் சாய்ந்து நடப்பது போன்ற அசாதாரண நடை பழக்கங்களும் சிலருக்கு நீண்ட காலத்தில் உருவாகலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
பாதிப்புகளை தவிர்க்க எளிய தீர்வுகள்
கால் மேல் கால் போட்டு அமர்வது முற்றிலும் தவறான அல்லது செய்யவே கூடாத ஒரு செயலல்ல. ஆனால், அதே நிலையில் பல மணி நேரம் உடலுக்கு அசைவில்லாமல் இருப்பதுதான் உண்மையான ஆபத்தை விளைவிக்கிறது. இதற்கு மிக எளிய தீர்வாக, அலுவலகத்திலோ அல்லது வீட்டிலோ அமரும் போது ஒவ்வொரு முப்பது முதல் நாற்பது நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை உங்களது அமரும் நிலையை மாற்றி கொள்ள வேண்டும்.
இடையில் எழுந்து ஒரு நிமிடம் சாதாரணமாக உலாவுவது அல்லது கால்களை நேராக நீட்டி மடக்கி சிறிய அசைவுகளை கொடுப்பது கால்களுக்கான ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க உதவும். இது மூட்டு வலி மற்றும் விறைப்பு தன்மையிலிருந்து நம் உடலை முழுமையாக பாதுகாக்கும். சரியான முறையில் அமரும் பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்வது நம் மூட்டுகளின் ஆயுளை நீட்டிக்கும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7370107/