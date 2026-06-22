நீச்சல் குளத்து குளோரின் தண்ணீரால் சருமமும் முடியும் பாழாகிறதா? தப்பிக்க இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
குளத்தை விட்டு வெளியே வந்த உடனே, சிறிதும் தாமதிக்காமல் சாதாரண சுத்தமான தண்ணீரில் உடலை நன்றாக கழுவ வேண்டும். இது சருமத்திலும் கூந்தலிலும் தங்கியிருக்கும் குளோரின் துகள்களை உடனடியாக வெளியேற்ற உதவும்.
Published : June 22, 2026 at 12:48 PM IST
இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை சூழலில் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், மன அமைதியை பெறவும் நம்மில் பலரும் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆகச்சிறந்த ஒரு வழி நீச்சல் அடிப்பதுதான். தினசரி உடற்பயிற்சிக்காக நீச்சல் குளத்திற்கு செல்பவர்கள், அலுவலக சோர்வை நீக்கி மனதை லேசாக்கி கொள்ள தண்ணீருக்குள் சில மணி நேரம் செலவிடுபவர்கள், மற்றும் தங்களது குழந்தைகளுக்கு சிறு வயதிலேயே நீச்சல் பழக வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு அழைத்து செல்பவர்கள் என பலரையும் நாம் அன்றாடம் பார்க்கிறோம்.
எந்த காலமாக இருந்தாலும், தண்ணீருக்குள் இறங்கி நீச்சல் அடிப்பது உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால், இப்படி தொடர்ந்து நீச்சல் குளத்திற்கு செல்பவர்கள் சந்திக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனை, தலைமுடி வறண்டு போவதும் சருமம் பொலிவிழப்பதும் தான்.
குளத்து தண்ணீரை சுத்தமாக வைத்திருக்க கலக்கப்படும் குளோரின் தான் இதற்கு முக்கிய காரணம் என்பது நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும், நீச்சல் பழக்கத்தை நிறுத்தாமல் இதிலிருந்து எப்படி நம்மை பாதுகாத்து கொள்வது என்று தெரியாமல் தவிக்கிறோம். இப்படியிருக்க, அடிக்கடி நீச்சல் செய்பவர்கள் குளோரின் பாதிப்பில் இருந்து நமது சருமத்தையும் கூந்தலையும் எப்படி பாதுகாக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பாதிப்புகள் எப்படி ஏற்படுகின்றன?
நாம் நீச்சல் குளத்து தண்ணீரில் அதிக நேரம் இருக்கும்போது, அந்த தண்ணீரில் உள்ள குளோரின் நமது சருமத்தின் மேல் இருக்கும் இயற்கையான எண்ணெய் பசையை மெல்ல மெல்ல உறிஞ்ச தொடங்கிவிடுகிறது. இதனால், குளத்தை விட்டு வெளியே வந்த உடனே பலருக்கு தோல் வறண்டு, ஒருவித அரிப்பும் எரிச்சலும் உண்டாகிறது. குறிப்பாக, உணர்திறன் மிக்க சருமம் உள்ளவர்களுக்கும், ஏற்கனவே எக்ஸிமா போன்ற தோல் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு உடனே தெரிந்துவிடும்.
இதேபோல், குளோரின் தலைமுடியின் பாதுகாப்பு அடுக்கையும் பலவீனப்படுத்துகிறது. இதனால் தலைமுடி தனது மென்மையை இழந்து, சிக்குப்பிடித்து, வறண்டு வைக்கோல் போல மாறிவிடுகிறது. முடியின் நுனிகள் பிளவடைவதுடன், சீப்பால் சீவும்போதே முடி எளிதில் உடைய தொடங்கும். தலைமுடிக்கு கலரிங் செய்திருப்பவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்.
பாதிப்பை தவிர்க்க என்ன செய்வது?
வழக்கமாக நாம் நீச்சல் குளத்திற்கு சென்ற உடனே உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு நேரடியாக தண்ணீருக்குள் குதித்துவிடுவோம். ஆனால், இனிமேல் அப்படி செய்யக் கூடாது.
முதலாவதாக, குளத்தில் இறங்குவதற்கு முன் சாதாரண நல்ல தண்ணீரில் உடலையும் தலைமுடியையும் நன்றாக நனைத்து குளிக்க வேண்டும். நமது தலைமுடியும் சருமமும் ஒரு பஞ்சை போன்றது. அவற்றை முதலிலேயே நல்ல தண்ணீரில் நனைத்துவிட்டால், அவை ஏற்கனவே தேவையான தண்ணீரை உறிஞ்சிவிடும். இதனால், நீச்சல் குளத்தில் இருக்கும் குளோரின் தண்ணீரை நமது உடலும் முடியும் அதிகமாக உறிஞ்சுவது இயற்கையாகவே தடுக்கப்படுகிறது.
அடுத்ததாக, சருமத்தின் மேல் ஒரு லேசான மாய்ஸ்சுரைசர் அல்லது வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் லோஷனைத் தடவிக் கொள்ளலாம். இது குளோரின் தண்ணீருக்கும் நமது சருமத்திற்கும் இடையே ஒரு பாதுகாப்பு சுவரை உருவாக்கி, வறட்சி மற்றும் எரிச்சலில் இருந்து தோலை காப்பாற்றுகிறது. ஒருவேளை நீங்கள் திறந்தவெளி நீச்சல் குளத்தைப் பயன்படுத்துபவர் என்றால், வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் தடவுவது மிக முக்கியம்.
தலைமுடியைப் பாதுகாக்க, நல்ல தண்ணீரில் நனைத்த பிறகு, அதன் மேல் லீவ்-இன் கண்டிஷனர் அல்லது சிலிகான் கலந்த ஹேர் சீரம் தடவிக் கொள்ளலாம். இது குளோரின் தண்ணீர் முடிக்குள் இறங்குவதைத் தடுக்கும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, தலைமுடிக்கு நன்றாக பொருந்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஸ்விம் கேப் அணிவது குளோரின் பாதிப்பைத் தடுக்க ஆகச்சிறந்த வழியாகும்.
நீச்சல் முடித்து வெளியே வந்த பின் செய்ய வேண்டியவை
நீச்சல் அடித்து முடித்து வெளியே வந்த பிறகு நாம் காட்டும் அலட்சியம்தான் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. குளத்தை விட்டு வெளியே வந்த உடனே, சிறிதும் தாமதிக்காமல் சாதாரண சுத்தமான தண்ணீரில் உடலை நன்றாகக் கழுவ வேண்டும். இது சருமத்திலும் கூந்தலிலும் தங்கியிருக்கும் குளோரின் துகள்களை உடனடியாக வெளியேற்ற உதவும்.
அதன் பிறகு, ஒரு மென்மையான ஷாம்பு அல்லது நீச்சல் அடிப்பவர்களுக்காக பிரத்யேகமாக விற்கப்படும் ஸ்விம்மர்ஸ் ஷாம்புகளை பயன்படுத்தி தலையை குளிக்க வேண்டும். இது தலைமுடியில் ஒட்டியிருக்கும் குளோரின் படிவங்களை முடியை மேலும் வறட்சியாக்காமல் சுத்தப்படுத்த உதவும்.
குளோரின் தலைமுடியின் ஈரப்பதத்தை முற்றிலும் உறிஞ்சிவிடுவதால், ஷாம்பு போட்ட பிறகு கண்டிஷனர் பயன்படுத்துவது அவசியமான ஒன்றாகும். ஒரு நல்ல கண்டிஷனர் தலைமுடிக்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை மீண்டும் கொடுத்து, முடி உடைவதை தடுக்கும்.
கடைசியாக, நீச்சல் அடிக்கும்போது நம் உடலின் ஈரப்பதம் உள்ளிருந்தும் குறையும் என்பதால், நாள் முழுவதும் உடலுக்குத் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடித்து உடலை எப்போதும் நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த எளிய பராமரிப்பு முறைகளை நம் அன்றாட வழக்கமாக மாற்றிக்கொண்டால், சருமத்திற்கும் கூந்தலுக்கும் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாமல் நீச்சலின் முழு நன்மைகளையும் நாம் மகிழ்ச்சியோடு பெற முடியும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4351252/