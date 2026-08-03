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இளைஞர்கள் முதல் அரசியல் தலைவர்கள் வரை விரும்பும் 'லினென் ஆடைகள்' - ஒரிஜினல் லினென் துணியை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

லினென் ஆடையை கையால் அழுத்தி பிழிந்தால் உடனடியாக சுருக்கங்கள் ஏற்படும். அவ்வாறு சுருக்கங்கள் ஏற்படவில்லை என்றால், அது தூய்மையான லினென் இல்லை என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 3, 2026 at 11:25 AM IST

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ஆடை தேர்வில் தனித்துவத்தையும் கம்பீரத்தையும் விரும்பாதவர்கள் இருக்க முடியாது. பணிநிமித்தமாக வெளியில் செல்லும்போதும் சரி, முக்கிய நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும்போதும் சரி, உடலுக்கு வசதியாகவும் அதே வேளையில் கம்பீரமான தோற்றத்தையும் தரக்கூடிய ஆடைகளையே அனைவரும் தேர்வு செய்ய நினைக்கிறார்கள். அந்த வகையில், தற்காலத்தில் வயது வரம்பின்றி அனைவரையும் கவர்ந்து வரும் ஒரு முக்கிய ஃபேஷன் கலாச்சாரமாக 'லினென்' (Linen) ஆடைகள் உருவெடுத்துள்ளன.

ஒரு காலத்தில் அரசியல் தலைவர்கள் என்றால் 'கதர்' ஆடைகள் மட்டுமே என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால், இன்றைக்கு அரசியல் தலைவர்கள் மட்டுமன்றி, அலுவலக அதிகாரிகளும், கல்லூரி இளைஞர்களும் கூட லினென் ஆடைகளை நோக்கி நகர தொடங்கியுள்ளனர். நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியுடனும், வியர்வை இன்றியும் வைத்திருக்க உதவுவது இதன் சிறப்பு. இருப்பினும், சந்தையில் பல்வேறு வகையான லினென் ஆடைகள் கிடைக்கும் சூழலில், உண்மையான லினென் ஆடையை எவ்வாறு கண்டறிவது என்பதில் பலருக்கும் குழப்பம் நீடிக்கிறது.

லினென் ஆடைகளின் வகைகள்

சந்தையில் கிடைக்கும் லினென் உடைகளை அவற்றின் கலவைக்கு ஏற்ப பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்:

  • தூய்மையான லினென் (100% Pure Linen): இது முழுமையாக ஆளி விதை (Flax) தாவரத்தின் நாரில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் தரம் மற்றும் விலை மிக அதிகம். எளிதில் சுருக்கம் விழும் தன்மையுடையதால், இதன் பராமரிப்பிற்கு கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும்.
  • பருத்தி கலவை (Cotton Blend): லினென் மற்றும் பருத்தி நூல்களை கலந்து இது நெய்யப்படுகிறது. தூய்மையான லினெனை விட இது மென்மையானது. எளிதில் சுருக்கம் விழாது. நடுத்தரமான விலையில் சாமானிய மக்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடியது.
  • பட்டு கலவை (Silk Blend): லினெனுடன் பட்டு நூலை சேர்ப்பதால் ஆடையில் ஒருவித பொலிவும் மெருகும் கிடைக்கும். குடும்ப விழாக்கள், திருமணங்கள் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் அணிவதற்கு இது மிகவும் ஏற்றது.
  • விஸ்கோஸ் கலவை (Viscose Blend): இந்த வகை துணிகள் உடலோடு ஒன்றி, மிகவும் மென்மையாக இருக்கும். நவீன மேல்நாட்டு (Western) ஆடை வடிவமைப்புகளுக்கு இது பெரிதும் பயன்படுகிறது.

அதிக சுருக்கம் விழாமல், குறைந்த விலையில் பெற விரும்பினால் 60% பருத்தி மற்றும் 40% லினென் கலந்த ஆடைகளை தேர்வு செய்வது சிறந்தது.

ஒரிஜினல் லினென் துணி எது?

ஒரு ஆடை உண்மையான லினென் தானா என்பதை கண்டறிய சில எளிய வழிகள் உள்ளன:

  • லினென் ஆடையை கையால் அழுத்தி பிழிந்தால் உடனடியாக சுருக்கங்கள் ஏற்படும். அவ்வாறு சுருக்கங்கள் ஏற்படவில்லை என்றால், அது தூய்மையான லினென் இல்லை என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
  • லினென் ஆடைகளை உற்று நோக்கினால், ஆங்காங்கே நூல்கள் சற்று தடிமனாகவும் சமமற்ற முறையிலும் காணப்படும். இவற்றை 'ஸ்லப்ஸ்' என்று அழைப்பர். லினென் ஆடையின் இயற்கையான அழகே இதுதான்.

விலை விவரம் மற்றும் பராமரிப்பு?

சந்தையில் 40 முதல் 60 சதவீதம் வரை பருத்தி அல்லது விஸ்கோஸ் கலந்த லினென் சட்டைகள், குர்தாக்கள் மற்றும் பேண்ட்ஸ்கள் 600 முதல் 1500 ரூபாய் வரையிலான விலையில் கிடைக்கின்றன. 100 சதவீதம் தூய்மையான லினென் ஆடைகள் 1500 முதல் 4500 ரூபாய் வரை விற்கப்படுகின்றன. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உயர்தர பிராண்டட் சூட்கள் 5000 ரூபாய் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட விலைகளில் கிடைக்கின்றன.

பராமரிக்கும் முறை:

  • லினென் ஆடைகளை குளிர்ந்த நீரில், வீரியம் குறைந்த சோப் பயன்படுத்தி துவைக்க வேண்டும்.
  • நேரடி வெயிலில் உலர்த்தாமல் நிழலில் உலர்த்துவது நல்லது.
  • ஆடையில் லேசான ஈரம் இருக்கும்போதே ஸ்டீம் அயர்ன் (Steam Iron) செய்வதன் மூலம் சுருக்கங்களை எளிதாக அகற்ற முடியும்.

தற்போதைய ஃபேஷன் போக்கில் லினென்

முன்பெல்லாம் வெள்ளை மற்றும் கிரீம் நிறங்களில் மட்டுமே கிடைத்து வந்த லினென் ஆடைகள், தற்போது ஆலிவ் கிரீன், லேவெண்டர், பவுடர் புளூ மற்றும் பர்கண்டி என பல நவீன வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றன. அலுவலக பணிகளுக்கு செல்வோர் லினென் சட்டையுடன் பிளேசர் (Blazer) அணிந்து தொழில்முறை தோற்றத்தை பெறலாம்.

இளைஞர்கள் 'சைனீஸ் காலர்' லினென் சட்டைகளை 'சீனோஸ்' (Chinos) பேண்ட்ஸ்களுடன் இணைத்து அணிவது தற்போதைய புதிய ட்ரெண்டாக மாறியுள்ளது. உடலுக்கு போதிய காற்றோட்டத்தையும், தோற்றத்திற்கு தனி கம்பீரத்தையும் தரும் லினென் ஆடைகள், நவீன ஃபேஷன் உலகில் முதன்மை இடத்தை பிடித்துள்ளன.

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