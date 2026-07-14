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பெண்கள்தான் மல்டிடாஸ்கிங்கில் சிறந்தவர்களா? உடைபடும் சமுதாய கட்டுக்கதை!

பெண்கள் இயல்பாகவே சமூக உரையாடல்களில் அதிகம் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் என்பதால், சமைக்கும்போதோ அல்லது வேலை செய்யும்போதோ பேசிக் கொண்டே செய்வார்கள்

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 14, 2026 at 11:05 AM IST

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ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையை அப்படியே கற்பனை செய்து பாருங்கள். சமையலறையில் குக்கர் ஒரு பக்கம் விசில் அடித்து கொண்டிருக்கும். அதே நேரத்தில், அடுத்த வாரத்திற்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் என்னென்ன என்று பட்டியலை போட்டு கொண்டிருப்போம். இன்னொரு பக்கம், வாஷிங் மெஷினில் துணிகளைப் போடுவதற்குத் தரம் பிரித்து கொண்டிருப்போம். இதற்கிடையில் குழந்தை வந்து ஏதோ சந்தேகம் கேட்க, அதற்கும் காது கொடுத்துப் பதில் சொல்லி கொண்டிருப்போம். நம் அன்றாட வாழ்வில் இது ஒரு மிகச் சாதாரணமான காட்சி.

இப்படி ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்வதை 'மல்டிடாஸ்கிங்' என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னாலும், நம் ஊர்களில் "அவளுக்கு பத்து கை, எல்லா வேலையையும் ஒரே நேரத்துல இழுத்துப் போட்டு செய்வா" என்று பெண்களைப் பாராட்டுவதை நாம் அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். அதே சமயம், ஆண்களிடம் ஒரு வேலையைக் கொடுத்துவிட்டு, நடுவில் வேறு ஏதாவது பேசினால், "கொஞ்சம் சும்மா இரு, செய்ற வேலையில கவனம் சிதறுது" என்று அவர்கள் எரிச்சலடைவதையும் பார்த்திருப்போம்.

இதனால், "பெண்களுக்குத்தான் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்யும் திறன் இயல்பாகவே இருக்கிறது, ஆண்களுக்கு அது வராது" என்கிற ஒரு பொதுவான கருத்து சமுதாயத்தில் ஆழமாக வேரூன்றிவிட்டது. உண்மையில் இது அறிவியல் பூர்வமாக உண்மைதானா அல்லது நாம் சும்மா பேசி கொள்ளும் ஒரு கட்டுக்கதையா?

அறிவியல் ஆய்வு என்ன சொல்கிறது?

இந்த சுவாரசியமான எதார்த்தத்தை புரிந்துகொள்ள லண்டனில் இருக்கும் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு சுவாரசியமான ஆய்வை நடத்தினார்கள். நம்முடைய வழக்கமான வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை போன்றே சில சோதனைகளை அவர்கள் வடிவமைத்தார்கள்.

சமையல் குறிப்பை பார்த்து ஒரு புதிய உணவை சமைப்பது, தொலைபேசி எண்களை தேடுவது, கணினியில் ஓடும் தகவல்களை கவனிப்பது என பல்வேறு வேலைகளை செய்ய சொல்லி ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை சோதித்து பார்த்தனர்.

இந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கும்போதே, சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக அவர்களிடம் சில கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டன. அதாவது, கைகளும் மூளையும் வேறு வேலைகளில் பிஸியாக இருக்கும்போது, வாயால் பேச வேண்டிய ஒரு சூழலையும் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள்.

எல்லாம் கட்டுக்கதை தானா?

இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் நாம் காலம் காலமாக நம்பி வந்த ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை அடியோடு மாற்றி அமைத்துள்ளது. சமையல் குறிப்பை பார்த்து சமைப்பதிலோ அல்லது கணினியில் வேலை பார்ப்பது பெண்களின் திறமையும் ஒரே அளவில்தான் இருந்தது. ஒரு வேலையை எவ்வளவு வேகமாக செய்கிறார்கள், எவ்வளவு துல்லியமாக செய்கிறார்கள் என்பதில் இரு பாலினத்தவருக்கும் இடையே எந்த ஒரு பெரிய வேறுபாடும் இல்லை.

ஆனால், ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தெரிந்தது. கைகளால் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும்போது, இடையே கேள்விகள் கேட்கப்பட்டால், ஆண்கள் அந்த பேச்சுக்கு உடனடியாக பதில் தராமல் அமைதியாக கடந்து போகும் வாய்ப்பு பெண்களை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருந்தது.

அதாவது, ஒரு வேலையில் கவனம் செலுத்தும்போது ஆண்கள் பேசுவதை குறைத்து கொள்கிறார்கள் அல்லது பேச்சை முழுமையாக தவிர்க்கிறார்கள். அதே நேரத்தில், பெண்கள் அந்த வேலைக்கு நடுவிலும் பேசிக் கொண்டே காரியத்தை செய்கிறார்கள்.

மற்றவர்கள் நம்மை எப்படி பார்க்கிறார்கள்?

இங்குதான் சுவாரசியமான விஷயமே நடக்கிறது. இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களை வெளியில் இருந்து பார்த்த 160 மனிதர்களிடம், இவர்களின் செயல்பாடுகளை காட்டி மதிப்பீடு செய்ய சொன்னார்கள். அப்போது அவர்கள், வேலைக்கு நடுவில் பேசாமல் அமைதியாக இருந்த ஆண்களைப் பார்த்து, "அவர்களுக்கு அந்த வேலையில் பிடிமானம் இல்லை, அவர்கள் ஏதோ திணறுகிறார்கள், ஏனோதானோ என்று வேலை செய்கிறார்கள்" என்று தவறாகக் கணித்து மதிப்பிட்டனர்.

மறுபுறம், வேலைக்கு நடுவிலும் பேசிக் கொண்டே காரியத்தை செய்த பெண்களைப் பார்த்து, "அவர்கள் மிகவும் நிதானமாக, ரசித்து, முழு கட்டுப்பாட்டுடன் வேலை செய்கிறார்கள்" என்று பாராட்டினர். உண்மையில், ஆண்கள் பேசாமல் இருந்தபோது கூட, அவர்கள் செய்த வேலையின் தரம் பெண்களின் வேலைக்கு இணையாகவே இருந்தது. ஆனால், வேலை செய்யும் போது அவர்கள் உரையாடலில் ஈடுபடாமல் போனதால், பார்ப்பவர்களுக்கு அவர்கள் மல்டிடாஸ்கிங்கில் பின்தங்கியிருப்பது போல ஒரு மாயை உண்டாகிவிட்டது.

பெண்கள் இயல்பாகவே சமூக உரையாடல்களில் அதிகம் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் என்பதால், சமைக்கும்போதோ அல்லது வேலை செய்யும்போதோ பேசிக் கொண்டே செய்வார்கள். இந்த ஒரு எளிய பழக்கம்தான், "பெண்கள் மட்டும்தான் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைச் செய்வார்கள்" என்கிற ஒரு பெரிய பிம்பத்தை நம் சமூகத்தில் உருவாக்கி, இன்றுவரை அதை நிலைநிறுத்தியும் வைத்துள்ளது.

ஆக, அறிவியல் நமக்கு தரும் தெளிவு இதுதான். ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைச் செய்யும் மூளைத் திறன் என்பது ஆண், பெண் இருவருக்குமே சமமாகத்தான் இருக்கிறது. ஆண்கள் வேலை செய்யும்போது வாயைத் திறந்து பேசவில்லை என்பதற்காக அவர்களுக்கு திறன் குறைவு என்று நாம் முடிவு கட்டிவிட முடியாது.

எனவே, "பெண்கள்தான் இதில் கில்லாடி, ஆண்களுக்கு வராது" என்று நாம் இத்தனை காலம் பேசி வந்த விஷயம், நம் கண் முன்னால் நடக்கும் ஒரு சிறு பேச்சு எதார்த்தத்தை வைத்து நாம் தவறாகப் புரிந்து கொண்ட ஒரு விஷயமே தவிர வேறொன்றும் இல்லை.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32933422/

https://link.springer.com/article/10.1007/s00426-026-02279-5

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TAGGED:

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GENDER DIFFERENCES IN MULTITASKING
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