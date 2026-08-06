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ரூம் ஃப்ரெஷ்னரால் ஏற்படும் சுவாசப் பாதிப்புகள்: யாரெல்லாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?

கிருமி நாசினிகள் மற்றும் அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும் பல்வேறு ரசாயனங்கள் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர்களில் உள்ளன. இவை சுவாச பாதையையும் நரம்பு மண்டலத்தையும் பாதிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 6, 2026 at 12:27 PM IST

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இன்றைக்கு பெரும்பாலான வீடுகளிலும் கார்களிலும் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர்களை பயன்படுத்துவது அதிகரித்துவிட்டது. வீட்டில் துர்நாற்றம் வீசும்போதோ அல்லது வீடு எப்போதும் நல்ல வாசனையாக இருக்க வேண்டும் என்றோ நினைக்கிற நேரத்தில் நாம் இந்த ஸ்ப்ரேக்களை பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த செயற்கை வாசனை பொருட்கள் நமது உடலுக்கு பல்வேறு ஆரோக்கிய கேடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்று மருத்துவர்களும் ஆய்வுகளும் எச்சரிக்கின்றன.

முன்பெல்லாம் வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வதற்கும், ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து நல்ல காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம். ஆனால் இப்போது, எளிதாக கிடைக்கும் ரசாயன ஸ்ப்ரேக்களை வாங்கி பயன்படுத்த தொடங்கிவிட்டோம். இந்த வாசனைகள் தற்காலிகமாக நமக்கு நல்ல உணர்வை தந்தாலும், தொடர்ந்து பயன்படுத்தும்போது பல உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக அமைகின்றன.

வகை வகையான நறுமணப் பொருட்கள்:

கடைகளில் பல வடிவங்களில் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர்கள் விற்கப்படுகின்றன,

  • ஸ்ப்ரே பாட்டில்கள்
  • வாசனை மெழுகுவர்த்திகள்
  • ஊதுபத்திகள்
  • அறையில் தொங்கவிடும் சிறிய பாக்கெட்டுகள், உருண்டைகள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்கள்

இவற்றில் தெளிக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரேக்களாக இருந்தாலும் சரி, எரிக்கப்படும் ஊதுபத்தி மற்றும் மெழுகுவர்த்திகளாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்துமே உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவைதான்.

இவற்றில் உள்ள ரசாயனங்களும் அதன் ஆபத்துகளும்

ரூம் ஃப்ரெஷ்னர்களில் 'தாலேட்ஸ்' (Phthalates) என்ற ரசாயனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில பாக்கெட்டுகளில் தாலேட்ஸ் என்ற பெயருக்கு பதிலாக DEP, DBP அல்லது பிளாஸ்டிசைசர் என்று போட்டிருப்பார்கள். நாம் தெளிக்கும் வாசனை காற்றில் உடனே கடந்து போகாமல், அதிக நேரம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த ரசாயனத்தை சேர்க்கிறார்கள்.

இத்தனை பாதிப்புகளா?

  • ஹார்மோன் பிரச்சனைகள்: தாலேட்ஸ் தவிர, மெத்தில் பேராபன், ஃபார்மால்டிஹைட் போன்ற ரசாயனங்களும் இவற்றில் உள்ளன. இவை மனித உடலின் ஹார்மோன் சமநிலையை பாதிக்கின்றன. இதனால் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இனப்பெருக்க சிக்கல்களும், குழந்தைகளுக்கு பல உடல்நல பாதிப்புகளும் ஏற்படுகின்றன.
  • மூச்சுத்திணறல்: ஸ்ப்ரே பாட்டில்களில் உள்ள திரவம் காற்றில் தெளிப்பாக பரவுவதற்கு பியூட்டேன், ஐசோ பியூட்டேன், புரோப்பேன் போன்ற வாயுக்கள் பயன்படுகின்றன. இவை உடலுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாதவை. இவற்றை அதிகம் சுவாசிக்கும்போது தலைச்சுற்றல், மயக்கம், வாந்தி மற்றும் உடல் சோர்வு ஏற்படும்.

நரம்பு மண்டலத்திற்கு பாதிப்பா?

கிருமி நாசினிகள் மற்றும் அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும் பல்வேறு ரசாயனங்கள் இந்த ஃப்ரெஷ்னர்களில் உள்ளன. இவை சுவாச பாதையையும் நரம்பு மண்டலத்தையும் பாதிக்கின்றன. சிலருக்கு இந்த வாசனையை சுவாசித்த உடனேயே தலைவலி ஏற்படும். இதை அலட்சியப்படுத்தி தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், காலப்போக்கில் ஆஸ்துமா போன்ற நாள்பட்ட சுவாசக் கோளாறுகள் வரக்கூடும்.

எச்சரிக்கும் மருத்துவர்:

இது குறித்து நுரையீரல் மருத்துவர் டாக்டர் ரமண பிரசாத், "கொசுச்சுருள், ஊதுபத்தி, ரூம் ஃப்ரெஷ்னர், டாய்லெட் கிளீனர் போன்ற அனைத்துமே பலமான வாசனையை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவற்றை சுவாசிக்கும்போது முதலில் மூக்கில் எரிச்சலும், மூக்கு ஒழுகுவதும் தான் நடக்கும். இதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால், இருமலும் தும்மலும் தொடங்கும்.

அப்போதும் இவற்றைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தவில்லை என்றால், நுரையீரலுக்குச் செல்லும் முக்கிய சுவாசப் பாதையில் அடைப்பு அல்லது சுருக்கம் ஏற்படும். இதனால் நெஞ்சு இறுக்கம், மூச்சுவாங்குதல் மற்றும் ஆஸ்துமா போன்றவை உருவாகும்.

வீட்டை விட்டு வெளியே போனால்தான் காற்று மாசுபாடு ஏற்படும் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், வீட்டிற்குள் நாம் பயன்படுத்தும் இந்தச் செயற்கை வாசனைப் பொருட்களால் வரும் ஆபத்துகளைப் பற்றி யோசிப்பதே இல்லை. வீட்டில் இதுபோன்ற செயற்கை வாசனைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுத்தாலே 70 சதவீத சுவாசப் பிரச்சினைகளைக் குறைத்துவிட முடியும்" என்கிறார்.

மறைக்கப்படும் தகவல்கள்

நமது நாட்டில் விற்கப்படும் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் பாக்கெட்டுகளில் என்னென்ன ரசாயனங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்ற விவரம் முழுமையாக இருக்காது. வெறும் 'Fragrance' (நறுமணம்) அல்லது 'Solvents' என்று மட்டுமே போட்டிருப்பார்கள். ஆனால், இதே நிறுவனங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளில் தங்கள் பொருட்களை விற்கும்போது, அதில் பயன்படுத்தப்படும் 30 வகையான ரசாயனங்களின் பெயர்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிட வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது.

அதேபோல, பூக்களின் வாசனை தருகிறது என்பதற்காக நாள் முழுவதும் ஊதுபத்திகளை ஏற்றி வைப்பதும் தவறான பழக்கம்தான். எந்த ஒரு பொருள் எரியும்போது வெளிவரும் புகையும் நமக்கு நல்லது அல்ல. எனவே, செயற்கை ஸ்ப்ரேக்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்த்து, வீட்டின் ஜன்னல்களைத் திறந்து வைத்து இயற்கை காற்றோட்டத்தை அனுமதிப்பதே குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26354370/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231014008796

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