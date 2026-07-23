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மனிதனுக்கு முன்பே குரங்குகள் கண்டுபிடித்த 'கட்டிப்பிடி வைத்தியம்' - காரணம் தெரிஞ்சா ஆச்சரியப்படுவீங்க!

உணவுக்கு முன் அதிகமாக அன்பான தொடுதல்களை பகிர்ந்துகொண்ட குரங்குகள், உணவு வந்த பிறகு சண்டையிடாமல் அருகருகே அமர்ந்து சாப்பிட்டன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 23, 2026 at 11:34 AM IST

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உலகில் பெரிய சண்டைகள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் வரும்போது, அதை தீர்த்து வைக்க மனிதர்களாகிய நாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம், ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுகிறோம் அல்லது கை குலுக்கி சமாதானமாகி விடுகிறோம். இதெல்லாம் மனிதர்களாகிய நாம் கண்டுபிடித்த சிறந்த ராஜதந்திரங்கள் என்று நமக்கு நாமே பெருமைப்பட்டுக்கொள்கிறோம்.

ஆனால், நமக்கு மிக நெருங்கிய உயிரினங்களான போனோபோ மற்றும் சிம்பான்சி குரங்குகள், மனிதன் தோன்றுவதற்கு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு எளிமையான மற்றும் அழகான வழியை கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றன. அதுதான் உணவுக்கு முன், ஒருவரையொருவர் கட்டிப்பிடித்து அன்பை பகிர்ந்துகொள்வது.

இங்கிலாந்தில் உள்ள டர்ஹாம் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வின்படி, விலங்குகள் தங்களுக்குள் கட்டிப்பிடிப்பது, முத்தமிடுவது அல்லது மென்மையாக தொடுவது போன்ற செய்கைகள், உணவிற்காகப் போட்டியிடுவதற்கு முன்பாக இருக்கும் பதற்றத்தை குறைக்க பெரிதும் உதவுகின்றன. அதாவது, கடைசி துண்டு உணவிற்காக சண்டை போடப் போகிறோம் என்று தெரிந்தும், அதற்கு முன்பாக தரும் ஒரு சிறிய அணைப்பு, அந்த உணவை அமைதியாகப் பகிர்ந்து சாப்பிட வைக்கிறது.

தொடுதல்: பழமையான சமாதானக் கருவி

ஆப்பிரிக்க சரணாலயங்களில் பகுதி மற்றும் காட்டு சூழலில் வாழ்ந்த 116 போனோபோ மற்றும் சிம்பான்சி குரங்குகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர். அவை வாழும் பகுதிக்குள் உணவு போடுவதற்கு முன்னால் இருக்கும் ஐந்து நிமிடங்களில் குரங்குகள் எப்படி நடந்து கொள்கின்றன என்பதை அவர்கள் உற்றுநோக்கினர். யார் யாருக்கு அணைப்பு கொடுத்தார்கள், யார் முத்தமிட்டார்கள், யார் அன்பாகத் தொட்டார்கள் என்பதை ஒவ்வொன்றாக குறித்து வைத்துக்கொண்டு, உணவு வந்த பிறகு அவை எவ்வளவு அமைதியாக நடந்துகொண்டன என்பதையும் அளவிட்டனர்.

அப்புறம் நடந்தது என்ன?

இதன் முடிவுகள் மிகவும் தெளிவாகவும் வியப்பாகவும் இருந்தன:

  • உணவுக்கு முன் அதிகமாக அன்பான தொடுதல்களை பகிர்ந்துகொண்ட குரங்குகள், உணவு வந்த பிறகு சண்டையிடாமல் அருகருகே அமர்ந்து சாப்பிட்டன.
  • பெரிய அளவில் சண்டையோ, கத்துவதோ இல்லாமல், தங்களுக்குள் உணவைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் எண்ணம் அவற்றிடம் அதிகமாக இருந்தது.

இதில் மற்றொரு சுவாரசியமான விஷயமும் தெரியவந்தது. போனோபோ குரங்குகள் பொதுவாகவே அன்பானவை. ஆனால் சிம்பான்சிகள் கோபமும் பலமும் கொண்டவை. இருந்தாலும், இரண்டு இனங்களுமே பதற்றமான நேரத்தில் தொடுதல் மூலமே அமைதியடைந்தன. பெண் போனோபோ குரங்குகள் மற்ற பெண்களுடனும், ஆண் சிம்பான்சிகள் மற்ற ஆண்களுடனும் இந்த அன்பைப் பகிர்ந்து தங்களின் சமூகப் பிணைப்பை பலப்படுத்தி கொண்டன.

அதிதீவிர நம்பிக்கையின் அடையாளம்

சில சிம்பான்சிகள் காட்டிய நம்பிக்கை அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. ஒரு சிம்பான்சி மற்றொரு சிம்பான்சியின் வாய்க்குள் தன் விரலையோ கையையோ வைக்கும் அளவுக்கு ஆபத்தான, அதே சமயம் ஆழமான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தின. சண்டை போடும் இயல்பு கொண்ட விலங்குகளாக கருதப்படும் சிம்பான்சிகளிடம் இதுபோன்ற செயல்கள், பதற்றமான தருணங்களை கடக்க அவை எவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்கின்றன என்பதை காட்டுகிறது.

கூடவே, ஒரு சிம்பான்சி மற்றொரு சிம்பான்சியை பின்னாலிருந்து கட்டிப்பிடிக்க, அதைத் தொடர்ந்து மூன்றாவதாக ஒரு குரங்கு வந்து இணைய, ஒரு நீண்ட சங்கிலி போல அமைதியாக அமர்ந்த நிகழ்வையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர்.

மனிதர்களுக்கு புகட்டும் பாடம்

மொழிகள் தோன்றுவதற்கு முன்பே, மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தை குறைக்கவும், உறவுகளை பலப்படுத்தவும் பயன்பட்ட மிக சக்திவாய்ந்த வழி இந்த தொடுதல் தான்.

மனித பரிணாம வளர்ச்சியில் வன்முறையும் போட்டியும் மட்டுமே முக்கிய பங்கு வகித்ததாக பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், இந்த ஆய்வு நம் மூதாதையர்கள் தங்களின் உறவுகளைப் பாதுகாக்கவும், சமூகத்தில் அமைதியை நிலநாட்டவும் எவ்வளவோ மென்மையான வழிகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது.

இன்று மனிதர்களாகிய நாம் பயன்படுத்தும் பல அன்பான செய்கைகள், பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நமக்கு இயல்பாக கிடைத்தவை தான்.

ஆய்வு:

https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/2075/20253190/482572/Reassuring-body-contact-promotes-social-tolerance

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