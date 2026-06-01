ஆண்களின் நிம்மதியை காக்கும் 'லைஃப்ஸ்டைல்' மாற்றங்கள் - கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்க!
எந்நேரமும் ஒருவித பயம், எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமை, சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக கோபப்படுவது அல்லது எரிச்சலடைவது போன்ற மாற்றங்கள் ஆண்களிடம் தெரியும்.
Published : June 1, 2026 at 12:36 PM IST
உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) அண்மைக்கால ஆய்வுகள், பெண்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஆண்களுக்கு பதற்ற கோளாறுகள் (Anxiety) ஏற்படும் விகிதம் குறைவு என்கின்றன. ஆனால், ஆண்கள் பொதுவாக தங்களின் மனப் போராட்டங்களை பற்றி வெளியில் பேசுவதில்லை.
'ஆண்கள் எதற்கும் கலங்க கூடாது' என்ற சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்பு அவர்களை பூட்டி வைத்து விடுகிறது. அழுத்தம் தாங்காமல் ஆண்கள் தங்களுக்குள் தவிக்கும் போது, அது வெறும் மனப் பிரச்சனையாக இல்லாமல், அவர்களின் ஒட்டுமொத்த உடல்நலத்தையும் அன்றாட வாழ்க்கையையும் சீர்குலைக்க தொடங்குகிறது. இப்படியிருக்க, ஆண்களுக்கு ஏற்படும் மன சோர்வில் இருந்து மீள்வது எப்படி என்பதை பார்ப்போம்.
வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் வேலைப்பளு, குடும்ப பொறுப்புகள், எதிர்காலம் பற்றிய கவலைகள் என எல்லாமே நமக்கு ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அழுத்தத்தை தருகின்றன. இது மனித இயல்புதான். ஆனால், இந்த அழுத்தம் நாள்பட்டதாக மாறும்போது, அது நமக்கே தெரியாமல் 'பதற்றம்' என்ற சுழலுக்குள் நம்மை தள்ளிவிடுகிறது. மருத்துவர்களின் கருத்துப்படி, தனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாற்றம் நடக்கிறது என்பதை ஒரு ஆண் உணர்ந்து, அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போதே பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துவிடுகிறது.
உடலிலும் நடத்தையிலும் வெளிப்படும் மாற்றங்கள்: பதற்றம் என்பது ஏதோ சிந்தனையில் மட்டும் வரும் குழப்பம் அல்ல. அது உடலிலும் நம் குணத்திலும் பல மாறுதல்களை கொண்டு வரும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
உடல் காட்டும் எச்சரிக்கை
மனதில் எழும் தேவையற்ற பயமும் கவலையும் உடலை நேரடியாக பாதிக்கின்றன. பதற்றம் அதிகமாக இருக்கும்போது பல ஆண்களுக்கு இரவில் ஒழுங்கான தூக்கம் இருப்பதில்லை. நள்ளிரவில் திடீரென விழிப்பது அல்லது பயங்கரமான கனவுகள் வருவது போன்ற தொல்லைகள் ஏற்படும். இது தவிர, அடிக்கடி வரும் கடுமையான தலைவலி மற்றும் ஒற்றை தலைவலி (Migraine) இவர்களை வாட்டும்.
நமது செரிமான மண்டலமும் இதனுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது. காரணமே இல்லாமல் அடிக்கடி ஏற்படும் குமட்டல், அஜீரணம் அல்லது எரிச்சலூட்டும் குடல் நோய் (IBS) போன்ற பிரச்சனைகள் வரலாம். கைகளில் அதிகப்படியான வியர்வை, தசைப்பிடிப்பு, நெஞ்சு பகுதியில் ஒருவித இறுக்கம் அல்லது மூச்சு திணறல் போன்ற உணர்வுகளும், திடீரென ஏற்படும் பயம் (Panic Attack) இதன் தீவிர வெளிப்பாடுகளாகும்.
மனமும் நடத்தையுமே மாறிப்போகும் நிலை
பதற்றம் ஒரு மனிதனின் தெளிவான முடிவெடுக்கும் திறனை பாதிக்கும். எந்நேரமும் ஒருவித பயம், எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமை, சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக கோபப்படுவது அல்லது எரிச்சலடைவது போன்ற மாற்றங்கள் ஆண்களிடம் தெரியும்.
இந்த தவிப்பில் இருந்து தப்பிக்க, ஆண்கள் தங்களுக்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சூழ்நிலைகள் அல்லது மனிதர்களை அப்படியே தவிர்க்க தொடங்குவார்கள். சிலர் தற்காலிக நிம்மதிக்காக மது அல்லது பிற தேவையற்ற பழக்கங்களை நோக்கி செல்லும் ஆபத்தும் உண்டு. நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடமிருந்து மெல்ல விலகி, தனிமைக்குள் சுருங்கிவிடுவதும் இதன் முக்கிய அடையாளமாகும்.
பாதிப்புகளை தவிர்க்கும் வழி
பதற்றத்தை கண்டுகொள்ளாமல் அப்படியே விட்டால், அது நாளடைவில் தீவிர மனச்சோர்வாக (Depression) மாறக்கூடும். மேலும், தொடர்ச்சியான மன அழுத்தம் இதய நோய்களுக்கான வாய்ப்புகளையும் அதிகரிக்கும் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. எனவே, இதனை சரியான வழிகளில் கையாள்வது அவசியம்.
சிகிச்சை முறைகள்
பதற்றத்தை குணப்படுத்த 'டாக் தெரபி' (Talk Therapy) எனப்படும் மனநல ஆலோசனைகள் பெரிதும் உதவுகின்றன. அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை (CBT) மூலம், நம் மனதில் தோன்றும் எதிர்மறையான எண்ணங்களை எப்படி நேர்மறையாக மாற்றுவது என்று வல்லுநர்கள் கற்றுக்கொடுக்கிறார்கள். ஆலோசனைகள் மட்டும் போதாத பட்சத்தில், மருத்துவர்களின் முறையான பரிந்துரையின் பேரில் மட்டுமே தற்காலிகமாக மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.
தினசரி வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள்
நம் அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களில் சில எளிய மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலமே பதற்றத்தை பெருமளவு குறைக்க முடியும்.
- உடற்பயிற்சி: தினமும் நடைப்பயிற்சி அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும்போது உடலில் எண்டோர்பின் (Endorphins) என்ற ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இது மனநிலையை உடனடியாக மேம்படுத்தும்.
- தியானம் மற்றும் மூச்சுப்பயிற்சி: ஆழமான மூச்சுப்பயிற்சி மற்றும் யோகா போன்றவை மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவை அதிகரித்து, பதற்றமான சூழ்நிலையிலும் உடலையும் மனதையும் அமைதியாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
- ஆரோக்கியமான உணவு: சரியான நேரத்திற்கு சத்தான உணவுகளை உண்பதும், உடலை எப்போதும் வறட்சியின்றி (Hydration) வைத்திருப்பதும் மனநிலையை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.