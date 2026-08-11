ஆண்டுக்கு ஒருமுறை உடல் பரிசோதனை: கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய 10 'ஹெல்த் செக்கப்' லிஸ்ட்!
நம் உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் தெரிந்துகொள்ள உதவும் 10 முக்கியமான மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
Published : August 11, 2026 at 3:18 PM IST
நம்மிடம் இருக்கும் பெரிய கெட்ட பழக்கமே, தாங்க முடியாத வலியோ அல்லது ஏதேனும் பெரிய அறிகுறியோ தெரியாத வரை நாம் மருத்துவமனை பக்கமே போவதில்லை. ஏதோ ஒரு நோய் உடலை முற்றி, நிலைமை கைமீறி போன பிறகு மருத்துவரை தேடி ஓடுவதை விட, நோய் வருவதற்கு முன்பே கொஞ்சம் விழிப்புடன் இருப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம்.
இன்று ஆகஸ்ட் 11, 'ஆண்டு மருத்துவ பரிசோதனை நாள்' (Annual Medical Check-Up Day). நாம் வழக்கமாக செய்துகொள்ள வேண்டிய மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்னென்ன, நம் உடல்நலனில் எப்படி அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது என்பதை பற்றி யோசிக்க இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு.
உடலுக்குள் சிறிய மாறுதல்களோ கோளாறுகளோ ஏற்படும்போதே, அதை சாதாரண பரிசோதனைகள் மூலம் கண்டுபிடித்துவிடலாம். ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் சிகிச்சையும் சுலபம். மேலும், பின்னாளில் வந்து நிற்கும் பெரிய பெரிய மருத்துவ செலவுகளையும் தடுத்துவிடலாம்.
பொதுவாகப் பரிசோதனைக்கு செல்வதற்கு முன்பு 8 முதல் 12 மணி நேரம் உணவருந்தாமல் இருப்பது, முந்தைய நாள் மது அருந்தாமல் இருப்பது, இரவு 7 முதல் 8 மணி நேரம் நிம்மதியாக தூங்குவது அவசியம். இனி, நம் உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் தெரிந்துகொள்ள உதவும் 10 முக்கியமான பரிசோதனைகளை பற்றி பார்ப்போம்.
முழு ரத்த பரிசோதனை (CBC/CBP)
நம் உடலில் உள்ள ரத்த மாதிரியை எடுத்து செய்யப்படும் அடிப்படை பரிசோதனை இது. இதில் ரத்த சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள், பிளேட்லெட்டுகள், ஹீமோகுளோபின் அளவு மற்றும் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை, கொலஸ்ட்ரால் அளவுகள் பரிசோதிக்கப்படும். இதன் மூலம் ரத்த சோகை இருக்கிறதா என்பதையும், உடலுக்குள் ஏதேனும் நோய்த்தொற்றுகள் உள்ளதா என்பதையும் ஆரம்பத்திலேயே தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
சிறுநீர் பரிசோதனை
சிறுநீரின் வேதியியல் பண்புகள் மற்றும் அதில் உள்ள நுண் கூறுகளை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் உடலின் செயல்பாடுகளை அறியலாம். சிறுநீரக பாதையில் ஏதேனும் தொற்றுகள் (UTI) உள்ளதா என்பதையும், சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் செயல்பாடுகளில் ஏதேனும் கோளாறுகள் தொடங்குகிறதா என்பதையும் கண்டறிய இந்த பரிசோதனை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சிறுநீரக செயல்பாட்டு பரிசோதனை
சிறுநீரகம் தன் அன்றாட வேலையை சரியாக செய்கிறதா என்பதை தெரிந்துகொள்ள ரத்தம் மற்றும் சிறுநீரில் உள்ள 'கிரியேட்டினின்' (Creatinine) மற்றும் யூரியா அளவுகள் பரிசோதிக்கப்படுகின்றன. தேவைப்பட்டால் ஸ்கேன் முறைகளையும் மருத்துவர்கள் இதற்காக பயன்படுத்துவார்கள்.
கல்லீரல் செயல்பாட்டு பரிசோதனை
ரத்த மாதிரியை கொண்டு கல்லீரலில் உள்ள என்சைம்கள் மற்றும் புரதங்களின் அளவை ஆய்வு செய்யும் பரிசோதனை இது. கல்லீரல் சார்ந்த பாதிப்புகள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்களை தொடக்க நிலையிலேயே கண்டறிய இது பெரிதும் உதவுகிறது.
இதய பரிசோதனைகள்
இதயத்தின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கண்டறிய சில முக்கியப் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன:
- இசிஜி (ECG) மற்றும் எக்கோ (Echocardiogram): இதயத்தின் மின்னோட்ட செயல்பாடுகள் மற்றும் இதயம் ரத்தத்தை சீராகப் பம்ப் செய்கிறதா என்பதை கண்காணிக்க உதவும்.
- டிஎம்டி (TMT - Treadmill Test): ஓடும் இயந்திரத்தில் நடக்கும்போது அல்லது உடற்பயிற்சியின் போது இதயம் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை அறிய பயன்படும்.
- கொலஸ்ட்ரால் பரிசோதனை (Lipid Profile): ரத்தத்தில் உள்ள நல்ல மற்றும் கெட்ட கொழுப்புகளின் அளவை கண்டறிந்து, மாரடைப்பு போன்ற ஆபத்துகளில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ள உதவும்.
- ஆஞ்சியோகிராம் (Angiography): ரத்தக் குழாய்களில் ஏதேனும் அடைப்புகள் இருக்கிறதா என்பதை தெளிவாக காட்டும்.
தைராய்டு பரிசோதனை
ரத்தத்தில் TSH, T3, T4 போன்ற ஹார்மோன்களின் அளவை பரிசோதிப்பது. தைராய்டு சுரப்பி குறைவாகவோ (Hypothyroidism) அல்லது அதிகமாகவோ (Hyperthyroidism) வேலை செய்வதால் ஏற்படும் உடல்நலக் கோளாறுகளை கண்டறிய உதவுகிறது.
வைட்டமின் குறைபாடு பரிசோதனை
உடலின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு வைட்டமின் டி, வைட்டமின் பி12 போன்ற அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் தேவை. ரத்த பரிசோதனை மூலம் இவற்றின் அளவை அறிந்து, குறைபாடு இருந்தால் உணவிலோ அல்லது மருத்துவர் தரும் மாத்திரைகளிலோ மாற்றங்களை செய்துகொள்ளலாம்.
எக்ஸ்-ரே மற்றும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்
நுரையீரல், வயிறு போன்ற உட்புற உறுப்புகளில் ஏதேனும் வீக்கம், காயங்கள் அல்லது பிற மாறுதல்கள் இருக்கிறதா என்பதை துல்லியமாக பார்த்து தெரிந்துகொள்ள இந்த ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் பயன்படுகின்றன.
பல் மருத்துவ பரிசோதனை
பற்கள் மற்றும் ஈறுகளின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பது மிக முக்கியம். பற்களை வழக்கமாக பரிசோதிப்பதன் மூலம் வாயில் கிருமித்தொற்றுகள் மற்றும் ஈறு நோய்கள் வராமல் தடுத்துக்கொள்ள முடியும்.
கண் பரிசோதனை
கண் அழுத்தத்தை பரிசோதித்தல், பார்வை திறன் குறைபாடுகள் மற்றும் குளுக்கோமா (Glaucoma) போன்ற பாதிப்புகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற எளிய கண் பரிசோதனை உதவும்.