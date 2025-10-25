ஆந்திரா ஸ்டைலில் காரசாரமான புளிச்சக்கீரை தொக்கு - சுட சுட சாதத்திற்கு சூப்பர் காம்பினேஷன்!
காரசாரமான ஆந்திரா ஸ்டைல் புளிச்சக்கீரை தொக்கு எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க.
Published : October 25, 2025 at 1:10 PM IST
கீரை என்றாலே பிடிக்காதா? அப்போ ஒரு முறை இந்த ஆந்திரா ஸ்டைல் புளிச்சக்கீரை தொக்கு செய்து சுவைத்து பாருங்க. காரசாரமான சுவையுடன் புளிப்பும் சேர்ந்து சாப்பிடுவதற்கே அட்டகாசமாக இருக்கும். கீரையே பிடிக்காது என்றவர்கள் கூட வாரத்திற்கு இரண்டு முறை செய்து தரச் சொல்லி கேட்ப்பார்கள். ஒரு முறை இந்த ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணி செய்து பாருங்க.
தேவையான பொருட்கள்:
- புளிச்சக்கீரை - 1 கட்டு (2 கைப்பிடி)
- காய்ந்த மிளகாய் - 10
- மல்லி விதை - 4 டீஸ்பூன்
- சீரகம் - 1 டீஸ்பூன்
- வெந்தயம் - 1/4 டீஸ்பூன்
- புளி - 1 சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு
- எண்ணெய், உப்பு - தேவையான அளவு
தாளிப்பதற்கு..
- கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு - 1 டீஸ்பூன்
- காய்ந்த மிளகாய் - 4
- பூண்டு பல் - 15
- கறிவேப்பிலை - 1 கொத்து
- பெருங்காயத்தூள் - 1 சிட்டிகை
- எண்ணெய் - தேவையான அளவு
புளிச்சக்கீரை தொக்கு செய்வது எப்படி?
- முதலில், புளிச்சக்கீரையை ஆய்ந்து இரண்டு முதல் மூன்று முறை தண்ணீரில் நன்கு கழுவி தனியாக வைக்கவும்.
- இப்போது அடுப்பில் கடாய் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும். பின்னர், காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து வறுத்து தனியாக மாற்றி வைக்கவும்.
- அடுத்ததாக அதே கடாயில் மல்லி சேர்த்து வறுக்கவும். அதன் கூடவே, வெந்தயம், சீரகம் சேர்த்து வதக்கி அடுப்பை அணைத்து மிளகாயுடன் சேர்த்து ஆற வைக்கவும்.
- 10 நிமிடங்களுக்கு பின், சின்ன மிக்ஸி ஜாரில் வறுத்து வைத்ததை ஒன்றாக சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றாமல் நன்கு அரைத்து பொடியாக்கவும்.
- இப்போது அதே கடாயை அடுப்பில் வைத்து புளிச்சக்கீரையை சேர்க்கவும். அதன் கூடவே, புளி சேர்த்து நன்கு வதக்கவும். பின்னர், கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து 5 நிமிடங்களுக்கு வதக்கி அடுப்பை அணைக்கவும்.
- கீரையில் சூடு ஆறியதும், ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வதக்கி வைத்த கீரை, கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து கொர கொரப்பாக அரைத்து எடுக்கவும்.
- பின்னர், மீண்டும் அதே கடாயை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், கடுகு உளுத்தம் பருப்பு, காய்ந்த மிளகாய், தோலோடு தட்டிய பூண்டு, கறிவேப்பிலை , பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து ஒரு நிமிடத்திற்கு வதக்கவும்.
- பின்னர், அரைத்து வைத்த கீரை மற்றும் உப்பு சேர்த்து வதக்கவும். பின்னர், அரைத்து வைத்த மசாலாவை சேர்த்து கைவிடாமல் வதக்கவும். அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து வதக்கி, எண்ணெய் பிரிந்து வந்ததும் அடுப்பை அணைத்தால் சுவையான மற்றும் காரசாரமான ஆந்திரா ஸ்டைல் புளிச்சக்கீரை தொக்கு ரெடி.
- சுட சுட சாதத்தில் இரண்டு டீஸ்பூன் புளிச்சக்கீரை தொக்கு சேர்த்து சாப்பிடுங்க.