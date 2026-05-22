பளபளக்கும் சருமம் மற்றும் அடர்த்தியான கூந்தலுக்கு பசலைக்கீரை: எப்படினு தெரியுமா?

Published : May 22, 2026 at 10:00 AM IST

ஆரோக்கியமான சருமமும், அடர்த்தியான கூந்தலும் வெறும் அழகின் அடையாளம் மட்டுமல்ல, அவை நமது உடலின் உள் ஆரோக்கியத்தை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாகும். இன்றைய சூழலில் மாறிவரும் உணவுப் பழக்கம், தூக்கமின்மை மற்றும் அதிகரித்து வரும் சுற்றுச்சூழல் மாசு போன்றவற்றால் பலரும் எதிர்கொள்ளும் முதன்மையான சவால்கள் இளவயதிலேயே முதிர்ந்த தோற்றம் மற்றும் அதிகப்படியான முடி உதிர்தல்.

இவற்றுக்கு தீர்வாக பல ரசாயனப் பொருட்களை நாம் நாடினாலும், பசலைக்கீரை (Spinach) இந்த இரண்டு பிரச்சனைகளுக்கும் மிகச்சிறந்த தீர்வாக அமைவதாகப் பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. மற்ற கீரைகளை விடப் பசலைக்கீரையில் உள்ள தனித்துவமான ஊட்டச்சத்துக்கள், உடல் ஆரோக்கியத்தோடு சேர்த்து புற அழகையும் எப்படி மேம்படுத்துகிறது என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

  • பசலைக்கீரையில் உள்ள வைட்டமின் ஏ, சி மற்றும் ஈ ஆகியவை சருமத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான மிக முக்கியமான காரணிகளாக கருதப்படுகின்றன. ஒரு மனிதனின் சருமம் பொலிவிழந்து காணப்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் சீரற்ற ரத்த ஓட்டமும், சரும செல்களுக்கு கிடைக்காத ஊட்டச்சத்தும் தான்.

இது குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில், பசலைக்கீரையை தொடர்ந்து உணவில் சேர்த்துக்கொள்பவர்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் சீரடைந்து, சருமத்தின் செல்கள் புத்துயிர் பெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக சருமம் இயற்கையான பொலிவை பெறுகிறது.

  • முகப்பருக்கள் இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு பெரும் கவலையாக இருக்கிறது. பசலைக்கீரையில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகின்றன. சருமத்தில் அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரப்பை கட்டுப்படுத்தி, துளைகளில் அழுக்கு சேராமல் தடுப்பதன் மூலம் முகப்பருக்கள் வருவது பெருமளவு குறைகிறது.

மேலும், இதில் உள்ள லூட்டின் மற்றும் பீட்டா கரோட்டின் போன்ற சத்துக்கள், வயதான தோற்றத்தை உண்டாக்கும் 'ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை' எதிர்த்துப் போராடுகின்றன. இதனால் முகத்தில் ஏற்படும் மெல்லிய கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்கள் மறைந்து, சருமம் நீண்ட காலம் இளமையாக இருக்க வழிவகை செய்கிறது.

  • வெயிலில் அதிகம் செல்பவர்களுக்கு சூரியனின் புற ஊதாக் கதிர்களால் சரும பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். பசலைக்கீரையில் உள்ள பைட்டோ நியூட்ரியண்ட்கள் இத்தகைய பாதிப்புகளிலிருந்து சருமத்தை பாதுகாக்கும்.

அதேபோல், சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருப்பதிலும் பசலைக்கீரை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இதில் அதிகப்படியான நீர்ச்சத்து இருப்பதால், வறண்ட சருமம் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். மேலும், இதிலுள்ள வைட்டமின் சி, சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மைக்கு தேவையான கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து, காயங்கள் அல்லது தழும்புகள் விரைவாக ஆற உதவுகிறது.

  • சருமத்தை போலவே கூந்தல் வளர்ச்சிக்கான ஆய்வுகளிலும் பசலைக்கீரை முன்னிலை வகிக்கிறது. முடி உதிர்தலுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுவது இரும்புச்சத்து குறைபாடு ஆகும். பசலைக்கீரையில் இரும்புச்சத்து மிக அதிகமாக இருப்பதால், இது மயிர்க்கால்களுக்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜனைச் சீராகக் கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. இதன் மூலம் முடி வேர்க்கால்கள் பலமடைந்து முடி உதிர்வது குறைகிறது.
  • ஆரோக்கியமான கூந்தலுக்கு தேவையான கொலாஜன் மற்றும் கெரட்டின் உற்பத்தியைத் தூண்டுவதில் பசலைக்கீரையில் உள்ள வைட்டமின் பி மற்றும் சி முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கி, புதிய முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதோடு மட்டுமல்லாமல், முடியின் தன்மையையும் இது மேம்படுத்துகிறது.

வழக்கமாக மந்தமான மற்றும் வறண்ட முடியைக் கொண்டவர்கள் பசலைக்கீரையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் போது, அதிலுள்ள சத்துக்கள் கூந்தலுக்குத் தேவையான மென்மையையும் பளபளப்பையும் வழங்குகின்றன.

மொத்தத்தில், ஒரு மனிதனின் வெளிப்புற அழகு என்பது அவர்கள் உட்கொள்ளும் உணவைப் பொறுத்தே அமைகிறது என்கிறது ஆய்வு. எந்த பக்கவிளைவுகளும் இல்லாத இயற்கையான ஒரு மாற்றத்தை பெற விரும்புவோர், சந்தையில் எளிதாக கிடைக்கும் பசலைக்கீரையைத் தங்கள் அன்றாட உணவின் ஒரு பகுதியாக மாற்றிக்கொள்வது, நீண்ட கால அழகிற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் அடித்தளமாக அமையும் என்று ஆய்வுகள் வலியுறுத்துகின்றன.

