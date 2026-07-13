அலுமினியம் vs ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் - எந்த பிரஷர் குக்கர் பெஸ்ட்?
ஸ்டீல் குக்கர்களின் முதல் பிளஸ் பாயிண்ட் அதன் ஆயுட்காலம் தான். ஒரு நல்ல தரமான ஸ்டீல் குக்கர் வாங்கினால், அது பல வருடங்களுக்கு அதன் பளபளப்பு மாறாமல் அப்படியே இருக்கும்.
Published : July 13, 2026 at 12:28 PM IST
நம்ம ஊர் வீடுகளில் விடியற்காலையில் அலாரம் சத்தத்தை காட்டிலும் அதிகமாக கேட்பது குக்கர் விசில் சத்தம் தான். காலை நேரத்தில் குழந்தைகளு அவசர அவசரமாக லஞ்ச் பாக்ஸ் கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும், அல்லது வேலை முடிந்து இரவு டயர்டாக வீட்டிற்கு வந்து சமைக்கும் பேச்சுலர்களாக இருக்கட்டும், எல்லோருக்குமே சமையலறையில் உற்ற தோழனாக இருப்பது பிரஷர் குக்கர் மட்டும்தான்.
இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் ஏர் பிரையர் (Air Fryer), மைக்ரோவேவ் ஓவன் எனப் பல சொகுசான சாதனங்கள் சந்தைக்கு வந்தாலும், குக்கர் தரும் அந்த அலாதியான நிம்மதிக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை. பருப்பு வெந்துவிட்டதா, சாதம் குழைந்துவிட்டதா என்ற கவலையை மறந்துவிட்டு, நாம் பாட்டுக்கு நம் வேலையைப் பார்க்க வைக்கும் ஒரே கருவி இது.
ஆனால், வீட்டில் இருக்கும் பழைய குக்கர் பழுதாகி, புதுசு வாங்க பாத்திர கடைக்கு செல்லும்போது தான் நமக்கு அசல் தலைவலி ஆரம்பிக்கும். கடைக்காரர் நம் முன்னால் இரண்டு குக்கர்களை வைப்பார். ஒன்று பார்ப்பதற்கு லேசாக, விலை குறைவாக இருக்கும் அலுமினியம் குக்கர். இன்னொன்று நல்ல வெயிட்டாக, பளபளவென்று விலை அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர்.
விலை குறைவாக இருக்கிறதே என்று அலுமினியத்தை எடுப்பதா, அல்லது உடம்புக்கு நல்லது என்று ஸ்டீல் குக்கரை வாங்குவதா? என்ற குழப்பம் அனைவருக்கும் இருக்க தான் செய்யும். இந்த சூழலில், இரண்டில் எது பெஸ்ட் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அலுமினியம் குக்கர்:
இந்தியாவில் பெரும்பாலான நடுத்தர குடும்பங்களின் சமையலறைகளில் பல தசாப்தங்களாக ஆட்சி செய்து வருவது அலுமினியம் குக்கர்தான். புதிதாக குடித்தனம் நடத்துபவர்கள் அல்லது குறைந்த பட்ஜெட்டில் சமையலறையை தொடங்க நினைப்பவர்களின் முதல் சாய்ஸ் இதுவாகவே இருக்கிறது.
இதன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன?
அலுமினியம் பாத்திரங்களின் மிகப்பெரிய பிளஸ் என்னவென்றால், அவை அடுப்பில் வைத்த உடனே மிக வேகமாக சூடாகிவிடும். வெப்பத்தை எளிதாக கடத்தும் குணம் இதற்கு இருப்பதால், உள்ளே இருக்கும் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து, சட்டென்று பிரஷரை (ஆவி) கொண்டு வந்துவிடும். காலையில் ஆபீசுக்கு லேட்டாகும் போது, ஐந்து நிமிடத்தில் பருப்பையோ, காய்கறியையோ வேக வைக்க இது பெரிதும் கை கொடுக்கும். விலையும் நம் பாக்கெட்டைப் பதம் பார்க்காத அளவிற்கு மலிவாக இருக்கும்.
மைனஸ் என்ன?
வேகம் ஓகே, ஆனால் விவேகம்? அலுமினியம் என்பது உணவோடு மிக எளிதாக வேதிவினை புரியக்கூடிய (Reactive) ஒரு உலோகம். நாம் தினமும் வைக்கும் தக்காளி தொக்கு, காரக்குழம்பு, ரசம், எலுமிச்சை சாதம் போன்றவற்றில் அமிலத்தன்மை (Acidic nature) அதிகமாக இருக்கும். இந்த உணவுகளை அலுமினியம் குக்கரில் சமைக்கும்போது, பாத்திரத்தில் இருக்கும் மெட்டல் துகள்கள் மிக நுண்ணிய அளவில் உணவோடு கலக்கின்றன.
ஆரம்பத்தில் இது தெரியாது. ஆனால், பல வருடங்களாக இதையே பயன்படுத்தும்போது, அந்த மெட்டல் துகள்கள் உடலில் சேர்ந்து ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். அதுமட்டுமில்லாமல், அலுமினியம் குக்கர்கள் எளிதில் கீறல் விழுந்துவிடும். நாளடைவில் உள்பகுதி கருப்பாக மாறி, பார்ப்பதற்கே ஒரு கறையேறிய தோற்றத்தைத் தந்துவிடும்.
ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர்: நீண்ட கால உழைப்பும் பளபளப்பும்
இன்றைய தலைமுறையினர் தங்களின் உடல்நலம் மற்றும் பாத்திரங்களின் ஆயுட்காலத்தை மனதில் வைத்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர்களை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
இதில் இருக்கும் நன்மைகள் என்ன?
ஸ்டீல் குக்கர் வாங்கினால், அது நம் வீட்டுப் பெண் பிள்ளைகளின் கல்யாணம் வரைக்கும் கூட உழைக்கும் என்று கிராமங்களில் சொல்வார்கள். அந்த அளவிற்கு இது நீண்ட ஆயுள் கொண்டது. எளிதில் கீறல்களோ, பள்ளங்களோ அல்லது துருவோ பிடிக்காது. எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் தேய்க்க தேய்க்க அதன் பளபளப்பு அப்படியே இருக்கும்.
மிக முக்கியமாக, இதை சுத்தம் செய்வது மிகவும் சுலபம். அலுமினியம் குக்கர் போல இதில் கருப்புக் கறைகள் படியாது. பருப்போ, சாம்பாரோ அடிபிடித்தால் கூட, கொஞ்ச நேரம் ஊற வைத்துத் தேய்த்தால் புதுசு போல மாறிவிடும். முன்பு இருந்த ஸ்டீல் குக்கர்கள் சூடாக அதிக நேரம் எடுத்தது உண்மைதான். ஆனால், இப்போது வரும் நவீன ஸ்டீல் குக்கர்களில் அடிப்பகுதியில் கனமான மூன்று அடுக்கு உலோக அமைப்பு (Sandwich Bottom) கொடுக்கிறார்கள். இதனால் வெப்பம் பாத்திரம் முழுவதும் சமமாகப் பரவி, சாப்பாடு அடிபிடிக்காமல் மிக விரைவாக வெந்துவிடுகிறது.
இரண்டில் எது பெஸ்ட்?
நுகர்வோராக நாம் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான புள்ளி இதுதான். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் என்பது உணவோடு எந்தவித வேதிவினையும் புரியாத ஒரு பாதுகாப்பான உலோகம் (Non-reactive metal). நீங்கள் எவ்வளவு புளிப்பான உணவை சமைத்தாலும், உணவின் சுவையோ குணமோ மாறாது.
குக்கரின் உலோகத் துகள்கள் சாப்பாட்டில் கலக்கும் என்ற பயமே தேவையில்லை. நாம் சாப்பிடும் உணவு நூறு சதவீதம் சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கு ஸ்டீல் குக்கர்தான் ஒரே சாய்ஸ்.
இந்த இரண்டு குக்கர்களில் எதை வாங்குவது என்பது முற்றிலும் உங்களின் தற்போதைய தேவையைப் பொறுத்தது.
- உங்களுக்கு தற்போதைக்கு பட்ஜெட் தான் முக்கியப் பிரச்சனை, குறைந்த செலவில் அவசரத் தேவைக்கு ஒரு குக்கர் வேண்டும் என்றால், நீங்கள் அலுமினியம் குக்கரைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- ஆனால், விலை கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அடிக்கடி குக்கர் மாற்ற முடியாது, என் குடும்பத்தின் நீண்ட கால ஆரோக்கியம் தான் எனக்கு முக்கியம் என்று நினைத்தால், நீங்கள் யோசிக்காமல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கரை வாங்கலாம். இது நீங்கள் செய்யும் ஒரு நல்ல நீண்ட கால முதலீடாக இருக்கும்.
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