தொடங்கியது அக்னி நட்சத்திரம்: வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்வது எப்படி?

Published : May 5, 2026 at 4:16 PM IST

தமிழகத்தில் மார்ச் மாதத்திலிருந்தே வெயிலின் தாக்கம் மெல்ல மெல்ல அதிகரிக்க தொடங்கிய நிலையில், தற்போது கோடையின் உச்சக்கட்டத்தை நாம் எட்டியுள்ளோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் பிறந்துவிட்டாலே, வெயில் எப்போது குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நம் அனைவரிடமும் எழுவது இயல்பு.

குறிப்பாக, மே மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் தொடங்கும் 'அக்னி நட்சத்திரம்' அல்லது 'கத்திரி வெயில்' காலம், தமிழக மக்களைப் பொறுத்தவரை சவாலான காலகட்டமாகும். இந்த ஆண்டு மே 4ம் தேதி தொடங்கிய இந்த வெப்பத்தின் தாக்கம் மே 28ம் தேதி வரை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சுட்டெரிக்கும் கத்திரி வெயில் மற்றும் வானிலை மாற்றங்கள்

பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தில் சூரியனின் கதிர்கள் நேரடியாகவும், மிகத் தீவிரமாகவும் பூமியில் விழுவதால் வெப்பம் வழக்கத்தை விட அதிகமாகவே பதிவாகும். கடந்த சில வாரங்களாகவே தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 38 முதல் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை பதிவாகி வருகிறது.

வரும் நாட்களில், குறிப்பாக உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 43 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெப்ப அலையாக மாறவும் வாய்ப்புள்ளதால் மக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம்.

மாவட்ட வாரியாக வெப்பத்தின் தாக்கம்

தமிழகத்தின் உட்பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வேலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், ஈரோடு மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்கள் இந்த வெப்பத்தின் தாக்கத்தை நேரடியாக எதிர்கொள்ள போகின்றன. இந்த இடங்களில் மேகமூட்டம் குறைவாக இருப்பதாலும், வறண்ட காற்று வீசுவதாலும் பகல் நேரங்களில் வெளியே நடமாடுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.

அதேசமயம், சென்னை போன்ற கடலோரப் பகுதிகளில் வெப்பநிலை உள் மாவட்டங்களை விட சற்று குறைவாக தெரிந்தாலும், காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் (Humidity) காரணமாக உடல் வியர்வையும் புழுக்கமும் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் ஏற்படும் அசௌகரியம் மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், கடலோரப் பகுதியில் வசிப்பவர்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது நம் உடல் அதன் வெப்பநிலையை சீராக வைத்திருக்க அதிக போராட்டத்தை எதிர்கொள்ளும். இதனை தவிர்க்க அதிகாரிகள் சில ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர். தாகம் எடுக்காவிட்டாலும் அவ்வப்போது தண்ணீர் குடிப்பது உடலை வறட்சியிலிருந்து பாதுகாக்கும். தளர்வான மற்றும் பருத்தி ஆடைகளை அணிவது காற்றோட்டத்திற்கு வசதியாக இருக்கும்.

குறிப்பாக, மதியம் 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வெயிலின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், அந்த நேரங்களில் அவசியமின்றி வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்கலாம். ஒருவேளை வெளியே செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தால், குடை அல்லது தொப்பி அணிந்து செல்வது நேரடி சூரிய ஒளியிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும்.

முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம்

இந்த கடுமையான வெயில் காலத்தில் குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் ஏற்கனவே உடல்நலப் பாதிப்புகள் உள்ளவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இவர்களுக்கு வெப்பத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மிக விரைவாக ஏற்படக்கூடும்.

சிறுநீரகப் பிரச்சனை அல்லது இதயப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையை பின்பற்றுவது நல்லது. அதேபோல், வெயிலில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்பவர்கள் அடிக்கடி ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வதும், பழச்சாறுகள் அல்லது இளநீர் போன்ற இயற்கை பானங்களை அருந்துவதும் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்கும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றங்கள்

தற்போது நிலவும் தெளிவான வானிலை மற்றும் நேரடி சூரிய வெப்பம் காரணமாக உடனடியாக பெரிய அளவில் வெப்பம் குறைய வாய்ப்பில்லை. மே மாத இறுதியில் வழக்கமாக வரும் கோடை மழையைத் தவிர, இடையில் வேறு பெரிய மாற்றங்கள் இருக்காது என்று தெரிகிறது.

எனவே, அடுத்த மூன்று வாரங்களுக்கு நமது தினசரி வேலைகளை இந்த வெப்பநிலைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைத்து கொள்வது சிறந்தது. கோடைக்காலத்தை ஆரோக்கியமாக எதிர்கொள்ள முறையான உணவுப் பழக்கமும், போதிய நீர்ச்சத்தும் நமக்கு துணையாக இருக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

