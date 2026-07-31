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ட்ரெண்டாகும் ஐஸ் குளியல்: நடிகைகளின் ஃபிட்னஸ் ரகசியம் உங்களுக்கும் செட் ஆகுமா?

திடீரென குளிர்ந்த நீரில் அமரும்போது, நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்பட்டு விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும். இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து, மனதை சுறுசுறுப்பாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் வைத்திருக்க செய்யும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 31, 2026 at 3:52 PM IST

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சமீபத்தில் இந்தி நடிகை ஹினா கான் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவை பகிர்ந்திருந்தார். அதில் அவர் ஐஸ் கட்டிகள் நிறைந்த தொட்டியில் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. ஆங்கிலத்தில் Cold Plunge என்று அழைக்கப்படும் இந்த 'ஐஸ் கட்டி குளியல்' அல்லது 'ஐஸ் தெரபி' சிகிச்சை முறை, தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பலராலும் பேசப்படும் ஒரு ட்ரெண்டாக மாறியுள்ளது.

உடற்பயிற்சி செய்பவர்களும் விளையாட்டு வீரர்களும் மட்டுமே அதிகம் பயன்படுத்தி வந்த இந்த முறை, தற்போது சாமானிய மக்களிடையேயும் பிரபலமாகி வருகிறது. மூன்றாம் கட்ட மார்பகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஹினா கான் மருத்துவ கண்காணிப்பில் மட்டுமே இதை செய்வதாக குறிப்பிட்டிருந்தாலும், இந்த ஐஸ் தெரபி எதற்காக செய்யப்படுகிறது, இதனால் உடலுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பது பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

ஐஸ் தெரபி (Cold Plunge) என்றால் என்ன?

சுமார் 10 முதல் 15 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை கொண்ட குளிர்ந்த நீர் அல்லது ஐஸ் கட்டிகள் நிரப்பப்பட்ட தொட்டியில் சில நிமிடங்கள் அமர்ந்திருப்பதே 'கோல்ட் பிளஞ்ச்' (Cold Plunge) அல்லது ஐஸ் தெரபி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நாம் கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்யும்போதோ அல்லது அதிக உடலுழைப்பில் ஈடுபடும் போதோ, தசைகளில் சிறு காயங்களும் வீக்கமும் ஏற்படுவது இயல்பு. மிக குளிர்ந்த நீரில் அமரும்போது, உடலின் ரத்த நாளங்கள் சுருங்குகின்றன. இதனால் வீக்கமும் தசை வலியும் குறைகின்றன. நீரிலிருந்து வெளியே வந்ததும், ரத்த நாளங்கள் மீண்டும் விரிவடைந்து ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது. இது உடலுக்கு தேவையான புத்துணர்ச்சியை உடனடியாக தருகிறது.

ஐஸ் தெரபியால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

  • தசை வலி மற்றும் சோர்வு குறையும்: கடுமையான உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு ஏற்படும் தசைப்பிடிப்பு மற்றும் வலியை குறைக்க இது பெரிதும் உதவுகிறது. இதனால் விளையாட்டு வீரர்கள் அடுத்தகட்ட பயிற்சிக்கு தங்களை விரைவாக தயார் செய்ய முடிகிறது.
  • வீக்கம் மற்றும் அலர்ஜி கட்டுப்படும்: உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களை (Inflammation) குறைப்பதில் குளிர்ச்சி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தற்காலிகமாக ரத்த ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் வீக்கங்கள் குறைகின்றன.
  • மன அழுத்தம் குறையும் மற்றும் புத்துணர்ச்சி தரும்: திடீரென குளிர்ந்த நீரில் அமரும்போது, நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்பட்டு விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும். இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து, மனதை சுறுசுறுப்பாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் வைத்திருக்க செய்யும்.
  • ரத்த ஓட்டம் சீராகும்: குளிர்ந்த நீரிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன், உடல் மீண்டும் இயல்பு வெப்பநிலைக்கு திரும்ப போராடும். அப்போது ரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து, உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் சீராக சென்றடையும்.

யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?

ஐஸ் தெரபியில் பல நன்மைகள் இருந்தாலும், இதை அனைவரும் கண்மூடித்தனமாக செய்யக்கூடாது.

  • இதய பிரச்சனை உள்ளவர்கள்: திடீரென மிகக் குளிர்ந்த நீரில் அமரும்போது இதயத் துடிப்பு அதிகரித்து, ரத்த அழுத்தம் உயர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதய நோய் உள்ளவர்கள் இதை தவிர்க்க வேண்டும்.
  • நரம்பு பாதிப்பு உள்ளவர்கள்: கைகால்களில் மரத்து போதல் அல்லது நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்குக் கடும் குளிர் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
  • குறைந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்திலோ அல்லது உடலின் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும்போதோ இதை செய்வது ஆபத்தானது.

எப்படி செய்ய வேண்டும்?

சோஷியல் மீடியாவில் பிரபலங்கள் செய்கிறார்கள் என்பதற்காக நாமாக வீடுகளில் இதை உடனே முயற்சிப்பது சரியல்ல.

  • ஆரம்பத்தில் சில வினாடிகள் அல்லது 1 முதல் 2 நிமிடங்கள் மட்டுமே குளிர்ந்த நீரில் இருக்க வேண்டும்.
  • எப்போதும் தகுந்த வழிகாட்டுதல் அல்லது மருத்துவ கண்காணிப்புடன் மட்டுமே இதை செய்ய வேண்டும்.

சுருக்கமாக சொன்னால், ஐஸ் தெரபி என்பது உடற்பயிற்சிக்கு பிந்தைய தசை மீட்புக்கும் (Muscle Recovery) உடல் புத்துணர்ச்சிக்கும் பயன்படும் ஒரு சிறந்த வழிமுறையாகும். சரியான முறையில் இதைப் பயன்படுத்தினால் நல்ல பலனைப் பெற முடியும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9518606/

https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/research-highlights-health-benefits-from-cold-water-immersions

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TAGGED:

HINA KHAN CANCER
ஐஸ் கட்டி குளியல்
ஐஸ் தெரபி
COLD PLUNGE
BENEFITS OF COLD PULNGE

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