40 வயதில் தாயாகும் தீபிகா படுகோனே: தாமதமான கருத்தரிப்பில் கவனிக்க வேண்டியவை!
வயது அதிகரிக்கும் போது உடல் உறுப்புகள், ஹார்மோன் அளவுகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்தில் இயல்பாகவே சில மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
Published : April 20, 2026 at 5:08 PM IST
சமூக வலைதளங்களில் தற்போது அதிகம் பேசப்படும் செய்தியாக தீபிகா படுகோனே - ரன்வீர் சிங் தம்பதியின் மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு உள்ளது. கடந்த 2024 செப்டம்பரில் இந்த தம்பதியினருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்த நிலையில், தற்போது 40 வயதில் தீபிகா தனது இரண்டாவது குழந்தையை வரவேற்க தயாராகி வருகிறார்.
பொதுவாகவே 20 அல்லது 30-களின் தொடக்கத்தில் தாய்மையடைவதே பாதுகாப்பானது என்ற கருத்து பரவலாக இருக்கும் சூழலில், 40 வயதில் நடிகை தீபிகா எடுத்துள்ள இந்த முடிவு பலரிடையே வியப்பையும், அதே சமயம் சில கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.
இன்றைய நவீன உலகில் கல்வி, வேலை மற்றும் பொருளாதார சூழல் காரணமாக பல பெண்கள் தங்களின் 30-களின் இறுதியிலோ அல்லது 40-களிலோ தாய்மையை பற்றி யோசிக்க தொடங்குகின்றனர். "இந்த வயதில் கருத்தரிப்பது பாதுகாப்பானதா? உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்?" போன்ற சந்தேகங்கள் பலருக்கும் எழுவது இயல்பானது.
மருத்துவத் தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு வளர்ந்திருந்தாலும், ஒரு பெண்ணின் உடல் 40 வயதில் கருத்தரிப்பை எதிர்கொள்ளும் விதம் 20-களில் இருந்ததை விட முற்றிலும் மாறுபட்டது. மருத்துவ ரீதியாக 35 வயதிற்குப் பிறகு கருத்தரிப்பதை 'முதிர்ந்த வயதுக் கர்ப்பம்' (Advanced Age Pregnancy) என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.
வயது கூடும்போது நம் உடல் உறுப்புகளின் இயக்கம், ஹார்மோன் சுரப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவை கர்ப்ப காலம் முதல் பிரசவம் முடிந்து உடல் தேறுவது வரை பல நிலைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இருப்பினும், முறையான மருத்துவக் கண்காணிப்பு, விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைக் கையாண்டால், 40 வயதிலும் பெண்ணால் தாய்மையை வெற்றிகரமாகக் கொண்டாட முடியும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இந்த தாமதமான கருத்தரிப்பில் மறைந்துள்ள சவால்கள் மற்றும் அதை கடக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை அளவின் தாக்கம்
வயது அதிகரிக்கும் போது நம்முடைய ரத்த நாளங்களின் நெகிழ்வுத்தன்மை சற்று குறைய தொடங்கும். இதனால் கர்ப்ப காலத்தில் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இதனை 'ப்ரீக்ளாம்ப்சியா' (Preeclampsia) என்று மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். இது சிறுநீரகம் அல்லது கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளைப் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவது மிகவும் முக்கியம்.
அதேபோல், வயது கூடும் போது இன்சுலின் சுரப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் 'கர்ப்பகால நீரிழிவு' (Gestational Diabetes) ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. இது கர்ப்ப காலத்தில் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை அதிகரித்து, பிரசவத்தில் சிக்கல்களை உண்டாக்கலாம். மேலும், இது குழந்தையின் எடையை வழக்கத்தை விட அதிகரிக்க செய்து பிரசவத்தை சிரமமாக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், முறையான உணவுக்கட்டுப்பாடு மூலம் இதை கட்டுக்குள் வைக்கலாம்.
கருச்சிதைவு மற்றும் பிரசவ கால சவால்கள்
பெண்களின் வயது அதிகரிக்கும் போது கருமுட்டைகளின் தரம் மற்றும் மரபணு சார்ந்த மாற்றங்களால் கருச்சிதைவு ஏற்படும் வாய்ப்பு இளம் வயதினரை விடச் சற்று அதிகமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக 35 மற்றும் 40 வயதைக் கடந்த பெண்களுக்கு முதல் மூன்று மாதங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படுகிறது.
பிரசவத்தின் போதும் சில மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். முதிர்ந்த வயதில் கருப்பை மற்றும் கருப்பை வாய் இயற்கையான பிரசவ வலிக்கு சற்று மெதுவாகவே ஒத்துழைக்கக்கூடும். இதனால் பிரசவ வலி நீண்ட நேரம் நீடிக்கலாம் அல்லது அறுவை சிகிச்சை (C-Section) செய்வதற்கான தேவை ஏற்படலாம். ரத்த அழுத்தம் அல்லது நீரிழிவு போன்ற காரணங்களாலும் மருத்துவர்கள் பாதுகாப்பான பிரசவத்திற்காக அறுவை சிகிச்சையை தேர்வு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
குழந்தை பிறப்பிற்கு பிந்தைய உடல்நிலை
தாமதமான கருத்தரிப்பில் குழந்தை முன்கூட்டியே பிறப்பதற்கான (Preterm birth) வாய்ப்புகளும் ஓரளவுக்கு உண்டு. இது தாய்க்கு மனரீதியான கவலையை ஏற்படுத்தலாம். மேலும், பிரசவத்திற்கு பிறகு உடல் பழைய நிலைக்கு திரும்ப சற்று கூடுதல் காலம் எடுக்கலாம்.
அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு, காயங்கள் ஆறுவதில் தாமதம் மற்றும் தீவிரமான உடல் சோர்வு போன்றவை ஏற்படக்கூடும். தூக்கமின்மை மற்றும் குழந்தையைப் பராமரிக்கும் சவால்கள் இந்தச் சோர்வை இன்னும் அதிகரிக்கலாம்.
வயது ஒரு தடையாக இருந்தாலும், இன்றைய மருத்துவ முன்னேற்றங்கள் பல பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான பிரசவத்தை உறுதி செய்கின்றன. சரியான நேரத்தில் பரிசோதனைகளை செய்துகொள்வது, சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது மற்றும் மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பது போன்ற எளிய முறைகள் மூலம் 40 வயதிலும் ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.