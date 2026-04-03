10ல் 6 இந்திய பெண்களுக்கு வயிற்று பகுதியில் கொழுப்பு..முக்கியமான உறுப்புகளை பாதிக்கும் அபாயம்!

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 3, 2026 at 2:42 PM IST

நாம் ஒரு விசேஷத்திற்கு செல்ல திட்டமிடும்போது, அலமாரியில் இருக்கும் நமக்கு மிகவும் பிடித்தமான பழைய ஆடை ஒன்றை எடுத்து அணிந்து பார்ப்போம். அப்போது கைகளோ அல்லது தோள்பட்டையோ சரியாக இருந்து, இடுப்புப் பகுதியில் மட்டும் அந்த உடை சற்று இறுக்கமாக இருப்பதை உணர்வோம்.

"உடல் எடை கூடவில்லை, ஆனால் வயிறு மட்டும் கொஞ்சம் போட்டுவிட்டது" என்று அதை ஒரு சாதாரண விஷயமாகக் கடந்துவிடுவோம். உண்மையில், உடல் எடையை விட, இந்த இடுப்புச் சுற்றளவு அதிகரிப்புதான் நம் ஆரோக்கியத்தின் உண்மையான எதிரி என எச்சரிக்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

நம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் உட்புற உறுப்புகளை சுற்றி சேரும் இந்தக் கொழுப்பு, பிற்காலத்தில் வரப்போகும் பெரிய நோய்களுக்கான முதல் அறிகுறியாகும். சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வு ஒன்று, இந்தியப் பெண்களிடையே அதிகரித்து வரும் இந்த வயிற்றுப் பருமன் குறித்துப் பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆய்வு சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்

சமீபத்தில் 'டயாபெட்டீஸ் அண்ட் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்' (Diabetes & Metabolic Syndrome) என்ற சர்வதேச மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு தலையங்கத்தில், இந்தியப் பெண்களின் உடல்நலம் குறித்த முக்கியமான ஆய்வு முடிவுகள் வெளிவந்துள்ளன.

இந்த ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் 30 முதல் 49 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களில் சுமார் 10-ல் 6 பேருக்கு வயிற்றுப் பகுதியில் அதிகப்படியான கொழுப்பு (Abdominal Obesity) இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. டாக்டர் அனூப் மிஸ்ரா மற்றும் டாக்டர் அமிர்தா குப்தா உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள், இந்த வகை கொழுப்பு வெளியில் தெரிவதை விட மிகவும் ஆபத்தானது என்று எச்சரிக்கின்றனர்.

ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதயத் துடிப்பை எப்படி நாம் ஒரு முக்கிய உடல்நலக் குறியீடாகப் பார்க்கிறோமோ, அதேபோல இடுப்புச் சுற்றளவையும் ஒரு முக்கியமான "உயிர் ஆதார அடையாளமாக" இனி கருத வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.

இந்தியர்களுக்கே உரித்தான உடல் அமைப்பு

இந்தியர்களிடம் பொதுவாக காணப்படும் ஒரு விசித்திரமான உடல் அமைப்பை மருத்துவர்கள் 'ஆசிய இந்திய உடலமைப்பு' (Asian Indian Phenotype) என்று குறிப்பிடுகின்றனர். அதாவது, ஒரு நபர் பார்ப்பதற்கு மெலிதாக இருந்தாலும் அல்லது சரியான உடல் எடையுடன் (BMI) இருந்தாலும், அவரது வயிற்றுப் பகுதியில் மட்டும் அதிகக் கொழுப்பு படிந்திருக்கும்.

தசை வலிமை குறைவாக இருப்பதும், உடலில் கொழுப்பின் அளவு அதிகமாக இருப்பதும் இதன் அடையாளமாகும். இதனால், வெறும் உடல் எடையை மட்டும் வைத்து ஒருவரின் ஆரோக்கியத்தைக் கணக்கிடுவது தவறான முடிவுகளுக்கே வழிவகுக்கும். உடல் எடை சரியாக இருந்தாலும், இடுப்புச் சுற்றளவு அதிகமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

உள் உறுப்புகளை சூழும் ஆபத்து

வயிற்றுப் பகுதியில் சேரும் இந்தக் கொழுப்பு, தோலுக்கு அடியில் இருக்கும் சாதாரணக் கொழுப்பு போன்றது அல்ல. இது கல்லீரல், கணையம் போன்ற மிக முக்கியமான உள் உறுப்புகளை சுற்றி அமர்ந்து கொண்டு, மெல்ல மெல்ல நச்சுத்தன்மை கொண்ட வேதிப்பொருட்களை ரத்தத்தில் கலக்கிறது. இது உடலில் இன்சுலின் ஹார்மோனின் செயல்பாட்டைத் தடுத்து, ரத்தச் சர்க்கரை அளவை உயர்த்துகிறது.

இதன் காரணமாகவே சர்க்கரை நோய், இதய நோய்கள், கல்லீரலில் கொழுப்பு சேருதல் (MASLD) மற்றும் சிறுநீரகப் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. பெண்களுக்கு 80 சென்டிமீட்டருக்கு (சுமார் 31.5 அங்குலம்) மேல் இடுப்புச் சுற்றளவு இருந்தால், அது அவர்கள் வளர்சிதை மாற்ற நோய்களின் பிடியில் இருப்பதைக் காட்டுகிறது.

என்ன செய்வது?

இந்த சத்தமில்லாத பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி, விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதுதான். இனி மருத்துவப் பரிசோதனைக்குச் செல்லும்போதும் அல்லது வீட்டிலேயே நம் ஆரோக்கியத்தைக் கவனிக்கும்போதும், உடல் எடையுடன் சேர்த்து இடுப்புச் சுற்றளவையும் அளக்க வேண்டும்.

எளிய நடைப்பயிற்சி, மாவுச்சத்தைக் குறைத்து புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்த்துக் கொள்வது மற்றும் தசைகளை வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள் போன்றவை இடுப்புப் பகுதி கொழுப்பைக் குறைக்க உதவும். ஆரம்பத்திலேயே இதைக் கவனித்துச் செயல்பட்டால், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட நாட்பட்ட நோய்கள் வராமல் நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.

