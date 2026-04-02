இரவு நேர காபி பழக்கம்: ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிக பாதிப்பு!
இரவு நேரத்தில் காபி குடிப்பது ஒருவரை தூண்டுதலுக்கு ஆட்பட்டு அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க வைப்பதாக கண்டறிந்துள்ளது.
Published : April 2, 2026 at 4:51 PM IST
நம்மில் பலருக்கு இரவு நேரத்தில் ஒரு கப் சூடாக காபி குடிப்பது என்பது மிகவும் பிடித்தமான விஷயம். அலுவலக வேலைகளை வீட்டிற்கு எடுத்து வந்து முடிப்பவர்களுக்கும், தேர்வுக்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கும், இரவு நேர பணி செய்பவர்களுக்கும் தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்த காபி ஒரு சிறந்த துணையாக இருக்கிறது.
"இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் முழித்திருக்க வேண்டும்" என்பதற்காக நாம் விரும்பி அருந்தும் இந்த காபி, நம்மை தூங்க விடாமல் செய்வது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஆனால், அது நமது முடிவெடுக்கும் திறனிலும், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் விதத்திலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
சமீபத்தில் 'iScience' என்ற இதழில் வெளியான ஓர் ஆய்வு, இரவு நேரத்தில் காபி குடிப்பது ஒருவரை தூண்டுதலுக்கு ஆட்பட்டு அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க (Impulsive behavior) வைப்பதாக கண்டறிந்துள்ளது. பகலில் குடிக்கும்போது ஏற்படாத இந்த மாற்றம், இரவு நேரத்தில் மட்டும் ஏன் ஏற்படுகிறது என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ஆய்வின் பின்னணி
இந்த ஆய்வை ஆராய்ச்சியாளர்கள் 'டிரோசோபிலா மெலனோகாஸ்டர்' (Drosophila melanogaster) எனப்படும் பழ ஈக்களை கொண்டு நடத்தினர். மனித மூளையின் அடிப்படை செயல்பாடுகள் பலவும் இந்த ஈக்களின் மூளை செயல்பாடுகளுடன் ஒத்துப்போவதால், இவை பொதுவாக மருத்துவ ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த ஈக்களுக்கு வெவ்வேறு அளவுகளில் காஃபின் (Caffeine) கொடுக்கப்பட்டு, அவை ஆபத்தான அல்லது அழுத்தமான சூழல்களை எப்படி எதிர்கொள்கின்றன என்று கண்காணிக்கப்பட்டது.
இயல்பாகவே, ஒரு ஆபத்தை உணரும்போது இந்த ஈக்கள் அப்படியே சிலையாக நின்றுவிடும் (Freeze). இது அவற்றின் தற்காப்பு முறையாகும். ஆனால், இரவு நேரத்தில் காஃபின் கொடுக்கப்பட்ட ஈக்கள், ஆபத்தை உணர்ந்தும் அமைதியாக இருக்காமல், தேவையற்ற முறையில் நகரத் தொடங்கின. அதாவது, அவை தங்களின் தூண்டுதல்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவசரப்பட்டு செயல்பட்டன.
தூக்கமின்மை மட்டும் காரணமல்ல!
பொதுவாக, காபி குடித்தால் தூக்கம் வராது, தூக்கம் குறைந்தால் சரியாக சிந்திக்க முடியாது என்று நாம் நினைப்போம். ஆனால், இந்த ஆய்வில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கண்டறிந்தனர். ஈக்களை காபி கொடுக்காமல் செயற்கையாக தூங்க விடாமல் செய்தபோது, அவற்றிடம் இந்த அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்கும் குணம் தென்படவில்லை.
அதேபோல், காபி குடித்ததால் ஈக்கள் அதிக சுறுசுறுப்பாகவும் மாறவில்லை, அவற்றின் நடை வேகம் அப்படியேதான் இருந்தது. இதிலிருந்து தெரிவது என்னவென்றால், இந்த மாற்றத்திற்கு தூக்கமின்மை மட்டும் காரணமல்ல, மாறாக, காஃபின் உடலில் சேரும் 'நேரம்' தான் மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்கிறது.
நேரமும் மூளையின் வேதிப்பொருளும்
பகல் நேரத்தில் அதே அளவு காஃபின் கொடுக்கப்பட்டபோது, ஈக்களிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நமது உடலுக்குள் இருக்கும் ஒரு கடிகாரம் (Internal body clock) போன்ற இயற்கை சுழற்சி, காஃபினை மூளை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதை தீர்மானிக்கிறது.
மூளையில் உள்ள 'டோபமைன்' (Dopamine) என்ற வேதிப்பொருள் தான் நாம் ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கும், ஒரு செயலைச் செய்வதற்கும் முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறது. இரவு நேரத்தில் காஃபின் உட்கொள்ளும்போது, அது இந்த டோபமைன் செயல்படும் விதத்தில் மாற்றங்களை உண்டாக்குகிறது. இதன் விளைவாகவே, கட்டுப்படுத்த வேண்டிய உணர்ச்சிகள் மேலோங்கி, அவசரப்பட்டு செயல்படும் குணம் ஏற்படுகிறது.
ஆண்களை விட பெண்களுக்கு பாதிப்பு அதிகமா?
இந்த ஆய்வின் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால், ஆண் ஈக்களை விட பெண் ஈக்கள் காஃபினின் இந்த மாற்றங்களுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டவையாக இருந்தன. பூச்சிகளிடம் கண்டறியப்பட்ட இதே போன்ற முறை மனிதர்களிடமும் காணப்படுவதாகப் முந்தைய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. பொதுவாகவே, பெண்கள் காபி குடிப்பதால் ஏற்படும் படபடப்பு அல்லது பதற்றத்தை ஆண்களை விட அதிகமாக உணர்வதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த ஆய்வு ஈக்களைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டாலும், இது மனிதர்களுக்கும் சில முக்கியமான எச்சரிக்கைகளை வழங்குகிறது. ஏற்கனவே மனிதர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில், காஃபின் நமது நுணுக்கமான உடல் இயக்கக் கட்டுப்பாட்டை குறைக்கக்கூடும் என்று தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, மிக துல்லியமாக செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் இருப்பவர்கள் இரவு நேரத்தில் காபி குடிக்கும்போது தவறுகள் செய்ய வாய்ப்பு அதிகம்.
இப்போது இந்த புதிய ஆய்வு, இரவு நேரக் காபி நம்முடைய 'சுயக்கட்டுப்பாட்டையும்' பாதிக்கக்கூடும் என்ற சாத்தியத்தை காட்டுகிறது. நீங்கள் இரவு நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான மின்னஞ்சல் அனுப்ப வேண்டியிருந்தாலோ அல்லது ஒரு கடினமான முடிவை எடுக்க வேண்டியிருந்தாலோ, அந்த ஒரு கப் காபி உங்களை அறியாமலேயே உங்களை அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க தூண்டலாம்.
