பண்டிகை காலங்களில் உடல் எடை அதிகரிப்பா? காலையில் ஒரு டம்ளர் 'பார்லி தண்ணீர்' குடிங்க போதும்!
பண்டிகை காலங்களில் நாம் தேவையில்லாமல் நொறுக்கு தீனிகளை உண்பதற்கு முக்கிய காரணம் 'திடீர் பசி' தான். காலையில் பார்லி தண்ணீரைக் குடிப்பதன் மூலம், அதிலுள்ள நார்ச்சத்து வயிற்றை நீண்ட நேரம் நிறைந்த உணர்வுடன் வைத்திருக்கும்.
Published : December 24, 2025 at 3:34 PM IST
2025ம் ஆண்டின் இறுதி நாட்களை நாம் நெருங்கிவிட்டோம். கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு எனப் பார்ட்டிகளும் கொண்டாட்டங்களும் களைகட்டும் இந்த காலத்தில், விதவிதமான உணவுகளையும் இனிப்புகளையும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவதை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால், இந்த கொண்டாட்டங்களின் முடிவில் பலருக்கும் இருக்கும் ஒரே கவலை "உடல் எடை அதிகரித்துவிடுமோ?" என்பது தான்.
இந்த கவலையைப் போக்க, காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு டம்ளர் பார்லி தண்ணீர் குடிப்பது எப்படி உதவும் என்பது குறித்து சமீபத்திய ஆய்வுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் வழங்கும் ஆச்சரியமான தகவல்களை இங்கே காண்போம்.
ஏன் பார்லி ? பார்லி என்பது நம் முன்னோர் காலம் முதல் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு மிகச்சிறந்த தானியம். இதில் நார்ச்சத்து (Fiber) மிக அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக 'பீட்டா-குளுக்கன்' (Beta-glucan) எனப்படும் கரையும் நார்ச்சத்து, உடல் எடையை குறைப்பதிலும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
பசியை கட்டுப்படுத்துகிறது: பண்டிகை காலங்களில் நாம் தேவையில்லாமல் நொறுக்குத் தீனிகளை உண்பதற்கு முக்கிய காரணம் 'திடீர் பசி' தான். காலையில் பார்லி தண்ணீரைக் குடிப்பதன் மூலம், அதிலுள்ள நார்ச்சத்து வயிற்றை நீண்ட நேரம் நிறைந்த உணர்வுடன் (Satiety) வைத்திருக்கும். இது பார்ட்டிகளில் நாம் அதிகப்படியான கலோரிகளை உட்கொள்வதை தவிர்க்க உதவுகிறது.
செரிமானத்தை சீராக்குகிறது: கொண்டாட்டங்களின் போது நாம் உண்ணும் எண்ணெய் உணவுகள் மற்றும் மசாலாக்கள் செரிமான மண்டலத்தை மந்தமாக்கும். பார்லி தண்ணீர் குடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி (Detox), செரிமானத்தை வேகப்படுத்துகிறது. இது மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்று உப்புசம் போன்ற பிரச்சனைகளை தடுக்கிறது.
சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்துகிறது: இனிப்புகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென உயரும். பார்லி தண்ணீரில் உள்ள பீட்டா-குளுக்கன், ரத்தத்தில் சர்க்கரை உறிஞ்சப்படுவதை மெதுவாக்குகிறது. இதனால் இன்சுலின் சுரப்பு சீராகி, கொழுப்பு சேர்வது குறைகிறது.
கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்கிறது: பார்லி தண்ணீர் உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் (LDL) கரைக்க உதவுகிறது என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு, தொப்பையைக் குறைக்கவும் துணைபுரிகிறது என 2021ம் ஆண்டு NCBI ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உடலை நீர்ச்சத்துடன் வைக்கிறது: பார்ட்டிகளில் மது அருந்துபவர்களுக்கு உடல் வறட்சி (Dehydration) ஏற்படுவது வழக்கம். பார்லி தண்ணீர் உடலுக்குத் தேவையான நீர்ச்சத்தை வழங்குவதோடு, ஒரு சிறந்த எலக்ட்ரோலைட் பானமாகவும் செயல்பட்டு புத்துணர்ச்சியைத் தருகிறது.
தயாரிப்பது எப்படி?
- ஒரு கப் பார்லியை நன்றாகக் கழுவி, 3-4 கப் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும்.
- பின்னர் அந்த தண்ணீரை நன்றாகக் கொதிக்க வைத்து, பார்லி மென்மையாகும் வரை வேகவிடவும்.
- பிறகு தண்ணீரை வடிகட்டி, ஆறிய பின் குடிக்கலாம்.
- கூடுதல் சுவை மற்றும் பலன்களுக்கு இதில் சிறிது எலுமிச்சை சாறு அல்லது ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக் கொள்ளலாம். (சர்க்கரை சேர்ப்பதைத் தவிர்க்கவும்).
பார்லி தண்ணீர் உடல் எடையை குறைக்க ஒரு சிறந்த 'பூஸ்ட்' ஆகச் செயல்படுமே தவிர, அது மட்டுமே முழுமையான தீர்வாகாது. முறையான உடற்பயிற்சி மற்றும் சரிவிகித உணவுடன் இதையும் சேர்த்துக் கொள்ளும்போது அபாரமான பலன்களைக் காணலாம். குறிப்பாகக் க்ளூட்டன் ஒவ்வாமை (Gluten intolerance) உள்ளவர்கள் இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.