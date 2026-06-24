வேலைக்கு நடுவே ஒரு 5 நிமிட நடை: சோர்வை நீக்கி மகிழ்ச்சியை கூட்டும் எளிய வழி!
வேலைக்கு நடுவே 5 நிமிடங்கள் நடப்பதால் ஊழியர்களின் கவனம் சிதறவில்லை. மாறாக, அவர்களின் வேலை ஆர்வம் 4% முதல் 7% வரை அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 24, 2026 at 1:07 PM IST
காலையில் அலுவலகம் சென்று இருக்கையில் அமர்ந்தால், மதியம் சாப்பிடுவதற்கு மட்டும் தான் பலரும் எழுகிறோம். கணினி திரையையே பார்த்துக்கொண்டு, விரல்கள் மட்டும் கீபோர்டில் ஓட, மணிக்கணக்கில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது இன்று பலருடைய தினசரி வாழ்க்கையாகிவிட்டது.
வேலை முடிந்து மாலை வீட்டுக்கு கிளம்பும்போது, உடலில் எந்த பெரிய உழைப்பும் இல்லாதபோதும் ஒருவித தீவிரமான சோர்வும், மனச்சலிப்பும் நம்மை ஆட்கொள்கிறது. "இன்றோடு இந்த வேலையை நிறுத்திவிடலாமா?" என்ற விரக்திகூட சிலருக்கு தோன்றும். இந்த சோர்வுக்கும், மன அழுத்தத்திற்கும் முக்கிய காரணம், நம் உடல் அசையாமல் ஒரே இடத்தில் முடங்கி கிடப்பதுதான்.
இதற்கு பெரிய உடற்பயிற்சிகள் எதுவும் தேவையில்லை, வேலைக்கு நடுவே நாம் எடுத்து கொள்ளும் மிக சிறிய இடைவெளிகளே நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் என்கிறது சர்வதேச ஆய்வு. 'பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின்' என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ள இந்த ஆய்வு, ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் நடுவே வெறும் 5 நிமிடங்கள் எழுந்து சும்மா நடந்துவிட்டு வருவது, நம்முடைய வேலை திறனை கெடுக்காமல், மனநிலையை எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
19 ஆயிரம் ஊழியர்களிடம் ஆய்வு:
ஆய்வகங்களில் செயற்கையாக இந்த சோதனையை செய்யாமல், நிஜமாகவே அலுவலகம் செல்லும் 19,342 ஊழியர்களை கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் பங்கேற்றவர்கள் தங்களின் வேலை நேரத்திற்கு ஏற்ப, 14 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் 5 நிமிடங்கள் நடந்தார்கள். அவர்கள் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டனர்.
ஒரு பிரிவினர் 30 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறையும், அடுத்த பிரிவினர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறையும், கடைசிப் பிரிவினர் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறையும் என 5 நிமிடங்கள் இருக்கையை விட்டு எழுந்து நடந்தனர். அவர்களின் சோர்வு மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள் அன்றாடம் குறுஞ்செய்திகள் (SMS) மற்றும் ஆன்லைன் கேள்விகள் மூலம் துல்லியமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டன.
ஒரு மணி நேர ஃபார்முலா:
ஆய்வின் முடிவில், மூன்று விதமான இடைவெளிகளிலுமே ஊழியர்களின் சோர்வு குறைந்து புத்துணர்ச்சி அதிகரித்தது உண்மைதான். ஆனால், நடைமுறை சாத்தியத்தை ஆராய்ந்தபோது சுவாரஸ்யமான முடிவுகள் கிடைத்தன.
ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கும் ஒருமுறை எழுந்து நடப்பது சோர்வை வேகமாக விரட்டினாலும், அடிக்கடி எழுந்து செல்வது வேலையின் கவனத்தை கலைப்பதாக ஊழியர்கள் உணர்ந்தனர். அதே சமயம், இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை நடப்பது எளிதாக இருந்தாலும், அது சோர்வை நீக்கப் பெரிய அளவில் உதவவில்லை.
இறுதியில், ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை (60 நிமிடங்கள்) 5 நிமிடங்கள் எழுந்து நடப்பதுதான் மிகச் சிறந்த சமநிலையான பலனை தந்தது. இது வேலைக்கும் எந்த தொந்தரவையும் தரவில்லை, அதே சமயம் உடலின் சோர்வைக் குறைத்து மனதை லேசாக்க பெரிதும் உதவியது. இதனால்தான் ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் பாதிக்கு மேற்பட்டோர் இந்த ஒரு மணி நேர முறையையே சிறந்ததாக தேர்வு செய்தனர்.
எழுந்து செல்ல பயமா?
ஊழியர்கள் அடிக்கடி சீட்டை விட்டு எழுந்தால் வேலை கெட்டுவிடும், உற்பத்தி திறன் பாதிக்கும் என்பது நிறுவனங்களின் பொதுவான பயம். ஆனால், இந்த ஆய்வு அந்த பயத்தை பொய்யாக்கியுள்ளது. வேலைக்கு நடுவே 5 நிமிடங்கள் நடப்பதால் ஊழியர்களின் கவனம் சிதறவில்லை. மாறாக, அவர்களின் வேலை ஆர்வம் 4% முதல் 7% வரையும், வேலை செய்யும் திறன் 3% வரையும் அதிகரித்துள்ளது. தொடர்ந்து அமர்வதால் ஏற்படும் மந்தநிலை மாறி, மூளை சுறுசுறுப்படைவதே இதற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல்.
இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், இதை எல்லோருக்குமான பொது விதியாக மாற்ற இன்னும் சில நீண்ட கால ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன. இருந்தாலும், தற்போதைய சூழலில் பொது சுகாதார அமைப்புகள் அலுவலக ஊழியர்களுக்கு இந்த எளிய முறையை பரிந்துரைக்கின்றன.
மொபைலில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை நினைவூட்டல் (Reminder) வைத்துக்கொண்டு, ஜஸ்ட் 5 நிமிடங்கள் எழுந்து அலுவலக நடைபாதையிலோ அல்லது ஜன்னல் அருகிலோ நடந்து பாருங்கள். அது உங்கள் உடலையும் மனதையும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிறது என்பதை நீங்களே உணர்வீர்கள்.
ஆய்வு:
https://bjsm.bmj.com/content/early/2026/06/16/bjsports-2025-111221