ETV Bharat / lifestyle

35 ஆயிரம் நபர்களுக்கு பணம் கொடுத்து, இன்ஸ்டாகிராமை முடக்க சொன்ன ஆய்வு: அப்புறம் நடந்தது என்ன?

இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமே செல்லாமல் இருந்த 25 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கு மன அழுத்தமும், தங்களைப் பற்றிய தாழ்வு மனப்பான்மையும் பெருமளவு குறைந்திருந்ததாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 21, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலையில் கண் விழிப்பதில் தொடங்கி இரவு உறங்கும் வரை நமது விரல்கள் தானாகவே மொபைல் திரையை தேடி செல்கின்றன. ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற செயலிகள் நமது வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிட்டன. நண்பர்களின் விசேஷங்கள், உறவினர்களின் புகைப்படங்கள் என தொடங்கி தேவையில்லாத பல தகவல்களையும் நாம் தினமும் நுகர்ந்து வருகிறோம்.

இது நமக்கு தெரியாமலேயே ஒருவிதமான மன அழுத்தத்தையும், மற்றவர்களின் வாழ்க்கையோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பழக்கத்தையும் உருவாக்கி விடுகிறது. ஏதோ ஒரு இடைவெளி தேவை என்று நம் மனது அவ்வப்போது சொன்னாலும், இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தை விட்டு வெளியேறினால் நாம் எதையோ இழந்துவிடுவோம் என்ற பயம் நம்மை தடுத்து விடுகிறது.

ஆனால், உண்மையில் இந்த தளங்களில் இருந்து சற்று விலகி இருப்பது நமது மனநலத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய நன்மையை தரும் என்பது குறித்து ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் ஒரு விரிவான ஆய்வை நடத்தியுள்ளது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் நாம் ஏன் அவ்வப்போது சமூக ஊடகங்களில் இருந்து தள்ளி இருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக விளக்குகின்றன.

35 ஆயிரம் நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு:

ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் அமெரிக்காவின் தேசிய பொருளாதார ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய கள ஆய்வை மேற்கொண்டனர். இதில் சுமார் 35 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்றனர். இவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வழங்கப்பட்டு, ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகளை 6 வாரங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருக்க சொன்னார்கள்.

வெறும் வாய் சொல்லாக இல்லாமல், அவர்கள் கணக்குகளை முடக்கி வைத்திருக்கிறார்களா என்பதை உறுதிப்படுத்த தரவுகளும் சரிபார்க்கப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் இறுதியில், சமூக வலைத்தளங்களை விட்டு விலகி இருந்தவர்களிடம் ஆச்சரியப்படத்தக்க நேர்மறை மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. அவர்களின் மகிழ்ச்சி அதிகரித்திருப்பதோடு, தேவையற்ற கவலைகளும் குறைந்துள்ளதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது.

வயது மற்றும் பாலின வாரியான மாற்றங்கள்

இந்த ஆய்வில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் கவனிக்கப்பட்டது. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கவில்லை. ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தியதால் 35 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் அதிக மன அமைதியை பெற்றனர்.

அதேபோல், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமே செல்லாமல் இருந்த 25 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கு மன அழுத்தமும், தங்களைப் பற்றிய தாழ்வு மனப்பான்மையும் பெருமளவு குறைந்திருந்தது. இதன் மூலம், இளைய தலைமுறை பெண்கள் புகைப்படங்களை மையமாகக் கொண்ட தளங்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது தெளிவாகிறது.

நேரத்தை எப்படி செலவிட்டார்கள்

வலைத்தளங்களில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு மக்கள் அந்த நேரத்தை எப்படி் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதிலும் சில மாற்றங்கள் உள்ளன.

  • ஃபேஸ்புக் பயனாளர்கள் மொபைலைத் தூக்கிப் போட்டுவிட்டு, வெளி உலகத்திற்கு வந்து நேரில் மனிதர்களை சந்திப்பது மற்றும் தங்களுக்கு பிடித்த வேலைகளில் ஈடுபடுவது போன்ற செயல்களில் இறங்கினர்.
  • அதே சமயம், இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்தியவர்கள் அந்த நேரத்தை யூடியூப் அல்லது டிக்டாக் போன்ற வீடியோ தளங்களில் செலவிட ஆரம்பித்தனர்.
  • ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும் போது, திரையைப் பார்க்கும் நேரம் குறைந்தவர்கள் அதிக புத்துணர்ச்சியுடன் இருந்தனர்.

ஆப்ஸ்-களை ஆஃப் செய்ததால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்:

நாம் ஏன் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தாத போது நிம்மதியாக உணர்கிறோம் என்பதற்கு இந்த ஆய்வு சில காரணங்களை சொல்கிறது. மற்றவர்கள் பதிவிடும் அழகான புகைப்படங்கள் மற்றும் அவர்களின் வெற்றிகளை பார்க்கும் போது, நம் வாழ்க்கை மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்ற ஒப்பீடு நமக்குள் இயல்பாகவே வந்துவிடுகிறது.

ஆப்ஸ்களை பயன்படுத்தாத போது இந்த ஒப்பீடு மறைந்து போகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு நிமிடம் வரும் நோட்டிபிகேஷன்கள் மற்றும் தகவல்கள் நம் மூளையை எப்போதும் ஒருவித பரபரப்பிலேயே வைத்திருக்கின்றன. அதிலிருந்து விடுபடும் போது மூளைக்கு நல்ல ஓய்வு கிடைக்கிறது. இதனால் தூக்கம் மேம்படுவதோடு, அன்றாட வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த முடிகிறது.

தகவல் பரிமாற்றமா அல்லது வெறும் வேடிக்கையா

சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துவதில் இரண்டு முறைகள் உள்ளன. ஒன்று மற்றவர்களுடன் பேசுவது அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வது போன்ற செயலில் ஈடுபடுவது. மற்றொன்று சும்மா திரையை ஸ்க்ரோல் செய்து கொண்டே மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று வேடிக்கை பார்ப்பது.

இதில் இரண்டாவது முறைதான் அதிக ஆபத்தானது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். இது ஒருவரை தனிமையில் தள்ளுவதோடு, மனரீதியான சோர்வையும் உண்டாக்குகிறது. எதையும் செய்யாமல் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை திரையில் பார்ப்பது, நம்முடைய சுய மதிப்பை குறைப்பதாக இந்த ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இப்போது என்ன செய்வது?

முற்றிலுமாக சமூக வலைத்தளங்களை விட்டு வெளியேறுவது என்பது இன்றைய சூழலில் பலருக்கு சாத்தியமில்லாத ஒன்றாக இருக்கலாம். ஆனால், இந்த ஆய்வின் நோக்கம் எல்லாரையும் இது போன்ற சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தவே கூடாது என்று சொல்லவில்லை. மாறாக, நாம் எவ்வளவு நேரம் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்பதில் ஒரு தெளிவு வேண்டும் என்பதுதான்.

  • ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் தான் பயன்படுத்துவேன் என்று ஒரு கால அளவை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளலாம்.
  • மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதை விட, உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை தேடுவதற்காக மட்டும் பயன்படுத்தலாம்.
  • வாரம் ஒரு முறை அல்லது மாதத்தில் ஒரு நாள் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தாமல் இருக்கலாம்.
  • மொபைலைப் பார்ப்பதற்கு பதில், ஒரு புத்தகம் படிப்பது அல்லது நண்பர்களுடன் நேரில் பேசுவது போன்ற பழக்கங்களை வளர்த்து கொள்ளலாம்.

நமது மன அமைதி என்பது நம் கையில் தான் இருக்கிறது. ஒரு சிறிய இடைவெளி நமது வாழ்க்கையை எவ்வளவு அழகாக மாற்றும் என்பதற்கு இந்த ஆய்வே சாட்சி. அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? சமூக வலைத்தளங்கள் நமக்காக உருவாக்கப்பட்டவை, நாம் சமூக வலைத்தளங்களுக்காக உருவாக்கப்படவில்லை என்பதை உணர்ந்து வாழ்க்கையை இன்னும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் அழகாகவும் மாற்றலாமே!

TAGGED:

QUITTING SOCIAL MEDIA FOR SIX WEEKS
SOCIAL MEDIA AND MENTAL HEALTH
இன்ஸ்டாகிராம்
BENEFITS OF QUITTING SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.