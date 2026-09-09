மாமியார் வர்றாங்களா? நான் கிளம்புறேன்! – இந்தியர்கள் டூர் போக சொல்லும் விசித்திரமான காரணங்கள்!
35 சதவீத இந்தியர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் ஏற்பட்ட சண்டை அல்லது 'பிரேக்ப்' காரணமாக மனதை அமைதிப்படுத்த வெளியூர் சென்றுள்ளனர்.
Published : September 9, 2026 at 3:34 PM IST
ஒரு காலத்தில் சுற்றுலா செல்வது என்பது குறிப்பிட்ட சில காரணங்களுக்காக மட்டுமே சாத்தியமாக இருந்தது. பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம், திருமண நாள், குழந்தைகளின் பள்ளி கோடைக்கால விடுமுறை என ஏதேனும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வு வந்தால் மட்டுமே குடும்பத்துடன் ஊர்களுக்கு பயணம் செய்ய திட்டமிடுவார்கள்.
அதுவும் இல்லையென்றால், நிறுவனத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட விடுமுறை நாட்கள் வீணாகிவிடுமே என்ற ஒரே காரணத்திற்காகவாவது சிலர் சுற்றுலா செல்வது உண்டு. ஆனால், அந்த பழைய காலமெல்லாம் இப்போது முற்றிலும் மாறிவிட்டது.
இன்றைய நவீன இந்தியாவில், பயணம் செய்வதற்கு எந்தவித பிரத்யேக காரணமோ அல்லது மைல்கல் சாதனைகளோ தேவையில்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. வீட்டில் நடக்கும் மிக சாதாரண அன்றாட நிகழ்வுகள், வேலைப்பளு, ஏன் சின்ன சின்ன மன உளைச்சல்கள் கூட மக்களை உடனடியாக ஒரு சுற்றுலா பயணத்தை திட்டமிட வைத்துவிடுகின்றன.
'டிரிப் செல்ல தோன்றுகிறது, அதனால் செல்கிறோம்' என்ற மனநிலைக்கு இந்தியர்கள் வந்துவிட்டதை சமீபத்திய சுவாரஸ்யமான ஆய்வு ஒன்று வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
குடும்ப 'டிராமா' முதல் வேலையாட்கள் விடுமுறை வரை:
பிரபல சுற்றுலா முன்பதிவு தளமான Booking.com, ஆய்வமைப்பு YouGov உடன் இணைந்து இந்தியாவின் 10 முக்கிய நகரங்களில் (டெல்லி, மும்பை, சென்னை, கொல்கத்தா, ஹைதராபாத், பெங்களூரு, புனே, அகமதாபாத், லக்னோ, ஜெய்ப்பூர்) நடத்திய ஆய்வில் பல சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் வெளிவந்துள்ளன.
இதில் பங்கெடுத்தவர்களில்:
- 28% பேர் தங்கள் மாமியார் அல்லது மாமனார் நீண்ட நாட்கள் தங்குவதற்காக வீட்டிற்கு வந்ததால், அந்த சூழலில் இருந்து சிறிது காலம் 'தப்பிக்க' சுற்றுலா முன்பதிவு செய்ததாக கூறியுள்ளனர்.
- 30% பேர் தங்கள் வீட்டு சமையல்காரர், குழந்தைகளை பராமரிப்பவர் அல்லது கார் ஓட்டுநர் விடுமுறையில் சென்றதால் தானும் ஒரு பயணம் மேற்கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
- மேலும், 58% இந்தியர்கள் 'சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் எனத் தோன்றியது, அதனால் சென்றோம்' என்று கூறியுள்ளனர். கடற்கரையையோ அல்லது மலைப்பிரதேசங்களையோ காண்பதற்கு ஒரு நபர் திருமணம் செய்யவோ, பதவி உயர்வு பெறவோ அல்லது ஓய்வு பெறவோ தேவையில்லை. விருப்பம் ஒன்றே போதுமானது என்பதை இது உணர்த்துகிறது.
சின்ன சின்ன நிகழ்வுகளை கொண்டாடும் கல்ச்சர்:
பெரிய சாதனைகளுக்காக காத்திருக்காமல், வாழ்க்கையின் சின்ன சின்ன வெற்றிகளை கொண்டாடும் பண்பு இந்தியர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
- 61% பயணிகள் உடற்பயிற்சி இலக்கை அடைந்தது அல்லது வேலை இடத்தில் ஒரு கடினமான வாரத்தை கடந்து வந்ததைக்கூட ஒரு பயணத்தின் மூலம் கொண்டாடுகிறார்கள்.
- 35% பேர் தங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் ஏற்பட்ட சண்டை அல்லது 'பிரேக்ப்' காரணமாக மனதை அமைதிப்படுத்த வெளியூர் சென்றுள்ளனர்.
- 46% பேர் பக்கத்து வீட்டில் நடக்கும் சத்தம், வீட்டின் புதுப்பித்தல் பணிகளின் இரைச்சல் போன்றவற்றில் இருந்து தப்பிக்க பயணம் மேற்கொள்கின்றனர்.
- 50% பேர் பிடிக்காத உறவினர்களின் விசேஷங்கள் மற்றும் சலிப்பூட்டும் குடும்ப விருந்துகளை தவிர்க்கவே சுற்றுலா சென்றுவிடுகின்றனர்.
இது தவிர, 55% பேர் ஹோட்டலின் ஆடம்பர படுக்கைகள், ரூம் சர்வீஸ் மற்றும் பிரம்மாண்ட குளியலறைகளை அனுபவிக்கவே 'ஸ்டேகேன்' (Staycation) மேற்கொள்கின்றனர். 48% பேர் சமூக வலைத்தளங்களில் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு நல்ல பேக்ரவுண்ட் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பயணம் செய்கிறார்கள்.
அலுவலகத்தில் இருந்துக்கொண்டே ப்ளான்!
சுற்றுலா திட்டமிடலுக்கு அலுவலக நேரம் இப்போது ஒரு தடையாகவே இல்லை. ஆய்வில் பங்கேற்ற 48% இந்தியர்கள், அலுவலகத்தில் மிக முக்கிய ஆன்லைன் மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கும்போதே ரகசியமாக தங்கள் பயணத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். 45% பேர் வேலை செய்வது போல நடித்துக்கொண்டே சுற்றுலா தலங்களின் புகைப்படங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்துவிட்டால் இந்தியர்கள் தாமதிப்பதே இல்லை. 35% பேர் ஒரே வாரத்திற்குள் பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறார்கள். 20% பேர் (ஐந்தில் ஒருவர்) யோசித்த அன்றைய தினமே டிக்கெட் எடுத்துப் புறப்பட்டுவிடுகிறார்கள். பழைய காலத்தை போல நீண்ட விவாதங்கள், பட்ஜெட் கணக்குகள் போன்ற முறைசாரா திட்டமிடல்கள் குறைந்து, உடனடி முடிவுகள் எடுக்கும் பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது.
ஒரு காலத்தில் சுற்றுலா என்பது நாம் உழைத்து பெற வேண்டிய ஒரு வெகுமதியாக (Reward) இருந்தது. ஆனால் இன்று, அது வாழ்க்கையின் ஒரு அத்தியாவசியமாக மாறிவிட்டது. மன அழுத்தத்தை குறைக்க, பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிட, பிடிக்காதவர்களிடம் இருந்து விலகியிருக்க, நல்ல உறக்கத்தை பெற அல்லது வெறும் புகைப்படங்கள் எடுக்க எனப் பயணங்களின் பயன்பாடு முற்றிலும் மாறிவிட்டது. எனவே, 'சும்மா ஒரு மாற்றத்திற்காக' சுற்றுலா செல்வது என்பது தற்கால வாழ்வியலுக்கு மிக சரியான ஒன்றாகவே தோன்றுகிறது!