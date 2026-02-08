ETV Bharat / lifestyle

காதலர் தின சிறப்பு! காதலையும் தாண்டி நம் அன்றாட வாழ்வின் அங்கமான 'I LOVE YOU'!

கணவன்-மனைவி, பெற்றோர்-பிள்ளை என எந்த உறவாக இருந்தாலும், இந்த ஒரு சொல் இடையில் இருக்கும் இடைவெளியைக் குறைத்து நெருக்கத்தை அதிகரிக்கிறது என்கிறது ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 8, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

"ஐ லவ் யூ" – ஒரு காலத்தில் இந்த மூன்று வார்த்தைகளை சொல்வதற்கு காதலர்கள் தவம் இருக்க வேண்டியிருந்தது. திரையரங்கின் இருட்டிலோ அல்லது ரகசிய கடிதங்களிலோ மட்டுமே புழங்கிய இந்த வார்த்தை, இன்று ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்திருக்கிறது.

அன்று இந்த வார்த்தையைக் கேட்டால் முகம் சிவந்த காலம் போய், இன்று இது ஒரு நம்பிக்கையின் அடையாளமாக மாறியிருக்கிறது. இன்று 'ஐ லவ் யூ' என்பது வெறும் காதலர்களுக்கு இடையிலான ரகசியம் மட்டுமல்ல, பள்ளிக்கூடம் கிளம்பும் குழந்தையை அணைத்துத் தாய் சொல்லும் விடைபெறுதல், நீண்ட நாள் கழித்துப் பேசும் தோழியிடம் காட்டும் நெருக்கம், முதுமையில் தவிக்கும் பெற்றோரின் கைகளைப் பிடித்து நாம் கொடுக்கும் தைரியம் என இது உருவெடுத்துள்ளது.

அன்பை வெளிப்படுத்துவதில் இருந்த கூச்சங்கள் மறைந்து, "உன்னை எனக்குப் பிடிக்கும், உன் மீது எனக்கு அக்கறை இருக்கிறது" என்பதை உரக்கச் சொல்லும் நாகரிகமாக இது மாறியுள்ளது. இன்றைய இயந்திரத்தனமான உலகில், மனிதர்களை மனதளவிலும் உடலளவிலும் பிணைக்கும் ஒரு மந்திரச் சொல்லாக இந்த வார்த்தை மெருகேறியுள்ளது என்பதுதான் உண்மை.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆனால், நீங்கள் என்றாவது யோசித்தது உண்டா? யார் இந்த வார்த்தையை தொடங்கினார்கள்? எதற்காகச் சொன்னார்கள்? இந்த மூன்று வார்த்தைகளுக்கு பின் உள்ள வரலாறு என்ன? போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

'ஐ லவ் யூ' – சொல்லின் பரிணாமம்: ஆங்கிலத்தில் 'I Love You' என்ற வார்த்தை இன்று எளிதாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இதன் வேர்கள் மிகவும் பழமையானவை.

பழைய ஆங்கிலத்தில் 'Ic lufie þe' என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தை, காலப்போக்கில் மருவி இன்றைய வடிவத்தைப் பெற்றது. 18-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் காதலை நேரடியாகச் சொல்வது மிகவும் பெரிய விஷயமாகக் கருதப்பட்டது.

அப்போது பூக்களின் மொழியைப் பயன்படுத்தி (Flower Language) தங்கள் அன்பைப் பரிமாறிக் கொண்டனர். ஒரு சிவப்பு ரோஜாவைக் கொடுப்பது என்பது "ஐ லவ் யூ" என்று சொல்வதற்குச் சமமாக இருந்தது. 19-ஆம் நூற்றாண்டில் தபால் வசதிகள் பெருகிய பிறகு, காதலர் தின அட்டைகளும் (Valentine Cards) கடிதங்களும் மக்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்றன. அப்போதுதான் இந்த மூன்று வார்த்தைகளும் உயிர் பெற்றன.

இன்றைய சூழலில் இந்த வார்த்தையின் முக்கியத்துவம்: இன்று "ஐ லவ் யூ" என்பது வெறும் காதல் மொழியாக மட்டும் இல்லாமல், ஒருவருடைய மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் கருவியாக இருக்கிறது. இன்று 'ILY', 'Love you' எனச் சுருங்கிவிட்டாலும், அதன் ஆழம் குறையவில்லை. சமூக ஊடகங்களில் ஒரு 'ஹார்ட்' எமோஜி இடுவது கூட இந்தச் சொல்லின் வெளிப்பாடாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

நேசிப்பவர்களிடம் இருந்து இந்த வார்த்தையைக் கேட்கும்போது, மூளையில் 'ஆக்ஸிடாசின்' போன்ற மகிழ்ச்சியான ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இது இதயத் துடிப்பைச் சீராக்கி மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதாக Oxytocin: The love hormone என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இன்று இச்சொல் பாலின மற்றும் உறவு எல்லைகளைக் கடந்து நிற்கிறது. தன் வளர்ப்புப் பிராணிகளிடம் கூட மனிதர்கள் இந்த அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். இது தனிமையைப் போக்கும் ஒரு மருந்தாகச் செயல்படுகிறது என்கிறார் டாக்டர் ஜான் டெமார்டினி. சர்வதேச பேச்சாளரும் உளவியலாருமான டாக்டர் ஜான் தனது யூடியூப் பக்கத்தில் இந்த தகவலை பகிர்ந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

"நான் உனக்காக இருக்கிறேன்" என்ற நம்பிக்கையைத் தரும் இந்த வார்த்தை, தற்கொலை எண்ணங்கள் மற்றும் தனிமையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மருந்தாக அமைகிறது. கணவன்-மனைவி, பெற்றோர்-பிள்ளை என எந்த உறவாக இருந்தாலும், இந்த ஒரு சொல் இடையில் இருக்கும் இடைவெளியைக் குறைத்து நெருக்கத்தை அதிகரிக்கிறது என்கிறது ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இந்த காதலர் தினத்தில் ஒரு மாற்றம்: இந்த ஆண்டு காதலர் தினத்தை வெறும் பரிசுப் பொருட்களோடு மட்டும் சுருக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் நேசிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் – அது உங்கள் துணையாக இருக்கலாம், அம்மாவாக இருக்கலாம் அல்லது சிறந்த நண்பனாக இருக்கலாம் – அவர்களிடம் இந்த வார்த்தையைச் சொல்லுங்கள். அது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும்.

வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாதவர்கள், ஒரு சிறிய கடிதம் மூலமோ அல்லது ஒரு அன்பான அணைப்பு மூலமோ உங்கள் காதலை வெளிப்படுத்தலாம். உண்மையான அன்பு என்பது தியாகத்திலோ அல்லது ஆடம்பரத்திலோ இல்லை, அது ஒருவரை ஒருவர் அங்கீகரிப்பதிலும், "நான் உனக்காக இருக்கிறேன்" என்று சொல்லும் அந்த ஒரு சொல்லிலும்தான் இருக்கிறது.

காதலர் தினத்தின் வரலாறு! நாம் கொண்டாடும் காதலர் தினத்திற்குப் பின்னால் கி.பி. 3-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த 'புனித வாலண்டைன்' (Saint Valentine) என்பவரின் நெஞ்ச உருக்கும் வரலாறு இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் ரோம் நாட்டை ஆண்ட மன்னன் இரண்டாம் கிளாடியஸ், திருமணமான ஆண்களை விட பிரம்மச்சாரிகளே போர்க்களத்தில் சிறந்த வீரர்களாக இருப்பார்கள் என்று நம்பினான். இதன் காரணமாக, இளைஞர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளக் கூடாது என்று ஒரு விசித்திரமான தடையை விதித்தான்.

ஆனால், பாதிரியாராக இருந்த வாலண்டைன், மன்னனின் இந்த அநீதியான உத்தரவை எதிர்த்தார். காதலிக்கும் இளைஞர்களுக்கு ரகசியமாகத் திருமணங்களை நடத்தி வைத்தார். இந்த விஷயம் மன்னனுக்குத் தெரியவர, வாலண்டைன் சிறையிலிடப்பட்டு அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

அவர் சிறையில் இருந்தபோது, அங்கிருந்த சிறைக்காவலரின் கண்பார்வையற்ற மகளுடன் அவருக்கு நட்பு ஏற்பட்டது. அவர் தூக்கிலிடப்படுவதற்கு முன்பாக அந்தப் பெண்ணிற்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். அதில் "உன் வாலண்டைனிடமிருந்து" (From your Valentine) என்று குறிப்பிட்டுச் சென்றார். அவர் இறந்த அந்த பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதியே இன்று 'காதலர் தினமாக' உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: உங்க மூளை டல்லா இருக்கா? சுறுசுறுப்பாக்க தினமும் 10 நிமிஷம் இதை பண்ணுங்க!

TAGGED:

VALENTINES DAY 2026
காதலர் தினம் 2026
ஐ லவ் யூ
VALENTINES DAY HISTORY
WHY SAYING I LOVE YOU MATTERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.