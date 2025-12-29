ETV Bharat / lifestyle

அடடா..இத்தனை ரெசல்யூஷன் ஐடியாவா? 2026-ஐ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆரம்பியுங்க!

இந்த புத்தாண்டுக்கு என்ன மாதிரியான ரெசல்யூஷன் எடுக்கலாம் என யோசனையா? உங்களுக்காக எக்கச்சக்க ஐடியாக்கள் இதோ!

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 29, 2025 at 12:46 PM IST

4 Min Read
டிசம்பர் மாதம் வந்துவிட்டால் போதும், நம் எல்லோருடைய மனதிலும் ஒருவிதமான பரபரப்பு தொற்றிக்கொள்ளும். "இந்த வருஷம் எப்படி ஓடுச்சுன்னே தெரியலையே!" என்று ஒரு பக்கம் அங்கலாய்ப்பு இருந்தாலும், மறுபக்கம் "அடுத்த வருஷமாவது உருப்படியா எதாவது பண்ணனும்" என்கிற அந்த 'புது வருட உறுதிமொழி' (New Year Resolutions 2026) ஆர்வம் நம்மை தட்டி எழுப்பும்.

வழக்கமாக "ஜிம்முக்கு போகணும்", "எடையைக் குறைக்கணும்" என்று அதே பழைய பல்லவியை பாடாமல், இந்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக, நம் வாழ்க்கையை நிஜமாகவே மாற்றக்கூடிய அட்டகாசமான ஐடியாக்களை பார்ப்போம். இதில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி, அல்லது அனைத்தையும் முயற்சித்தாலும் சரி, 2026 உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான ஆண்டாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. இதோ உங்களுக்கான 2026 புத்தாண்டின் சிறந்த 'ரெசல்யூஷன்' ஐடியாக்கள்.

  • உடல் நலனுக்காக உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். மெலிதாக வேண்டும் என்பதற்காக இல்லாமல், சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
  • புறம் பேசுவதை நிறுத்துங்கள். மற்றவர்களை பற்றி தேவையில்லாமல் பேசுவதை தவிர்த்து, நேர்மறையான விஷயங்களைப் பரப்புங்கள்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • தினமும் யாராவது ஒருவரை மனதாரப் பாராட்டுங்கள். அது அவர்கள் நாளை அழகாக்கலாம். உங்களுடைய எண்ணத்தையும் அழகாக்கும்.
  • மாதம் ஒரு புத்தகம். வாசிப்பு மன அழுத்தத்தை குறைத்து, நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும்.
  • புதிய இடங்களுக்கு பயணம். இதுவரை பார்த்திராத இடங்களுக்கு செல்லவும். அது ஒரு மணி நேரம் தொலைவில் இருந்தாலும் சரி சென்று வாருங்கள்.
  • தேவையற்ற குப்பைகளை நீக்குங்கள். உங்கள் அறையையும் வீடும் சுத்தமாக இருந்தால், மன அழுத்தம் குறையும் என ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.
  • வாரத்தில் ஒரு நாள் இரவு போன் பயன்படுத்த வேண்டாம். தூங்க போகும்போது போனை அணைத்து வையுங்கள். உலகம் ஒன்றும் முழுகிவிடாது!
  • தன்னார்வ தொண்டு. மற்றவர்களுக்கு உதவுவது உங்கள் மன ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.
  • நன்றி உணர்வு. ஒவ்வொரு இரவும் அன்றைய தினம் நடந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை எழுதி வையுங்கள்.
  • அதிக தண்ணீர் குடியுங்கள். நம் உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் இருப்பது மிக அவசியம்.
  • சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு. உங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு சிறு பகுதியை எதிர்காலத்திற்காக சேமிக்க தொடங்குங்கள்.
  • ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைத் தவிர்க்கவும். ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள். இது மூளைக்கு நல்லது.
  • உங்களிடம் அன்பாகப் பேசுங்கள். மற்றவர்களுக்கு காட்டும் அன்பை உங்களிடமும் காட்டுங்கள். உங்களை நீங்களே விமர்சிப்பதை நிறுத்துங்கள்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)
  • போன் கால் செய்யுங்கள். மெசேஜ் அனுப்புவதை விட நண்பர்களிடம் போனில் பேசுவது நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும்.
  • தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்காதீர்கள். ஆசைக்காக வாங்குவதை விட்டுவிட்டு, தேவைக்காக மட்டும் செலவு செய்யுங்கள்.
  • டைரி எழுதுங்கள். மன அழுத்தத்தை குறைக்க இது ஒரு சிறந்த வழி.
  • லிஃப்டுக்கு பதில் படிக்கட்டுகளை பயன்படுத்துங்கள்.
  • சமூக வலைத்தளத்தில் யாரையும் புண்படுத்தாதீர்கள், அன்பை பகிருங்கள்.
  • பழைய பகையை மறங்கள்: 2025 கோபங்களை அங்கேயே விட்டுவிட்டு, 2026-ஐ ஒரு புதிய தொடக்கமாக ஆரம்பியுங்கள்.
  • முக்கியமானவர்களுடன் தொடர்பில் இருங்கள்: ஒரு சின்ன மெசேஜ் கூட உங்கள் உறவை பலப்படுத்தும்.
  • புதிய உணவகங்களை முயற்சியுங்கள்: விதவிதமான உணவுகளை ருசித்து பாருங்கள்.
  • புதிய பொழுதுபோக்கு: உங்களுக்குப் பிடித்த ஒரு புதிய கலையை கற்க தொடங்குங்கள்.
  • போஸ்ட் போடாமல் பயணம் செய்யுங்கள்: சமூக வலைதளத்திற்காக இல்லாமல், உங்களுக்காக பயணம் செய்யுங்கள்.
  • வீட்டில் செடிகள் வளர்க்கவும்: செடிகள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கும்.
  • பொருட்களை சுத்தம் செய்யுங்கள். உங்கள் மொபைல் போன் போன்ற அடிக்கடி தொடும் பொருட்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)
  • சமைக்க பழகுங்கள்: சமையல் ஒரு சிறந்த கலை, அதை நீங்களே செய்து பாருங்கள்.
  • பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைக்கவும். பூமிக்கும் கடலுக்கும் நம்மால் முடிந்த உதவி இது.
  • கடிதங்கள் எழுதுங்கள்: நெருக்கமானவர்களுக்கு கையால் எழுதப்பட்ட கடிதத்தை அனுப்புங்கள்.
  • பயன்படுத்தாத துணிகளை தானம் செய்யுங்கள்: ஒரு வருடம் நீங்கள் உடுத்தாத துணி இன்னொருவருக்கு பயன்படட்டும்.
  • கடன்களை உடனுக்குடன் அடையுங்கள்: கிரெடிட் கார்டு நிலுவைகளை சரியாகச் செலுத்துங்கள்.
  • எதிர்மறை மனிதர்களை தவிர்க்கவும்: எப்போதும் குறை சொல்பவர்களிடம் இருந்து தள்ளியிருங்கள்.
  • வருத்தத்தை உண்டாக்கும் விஷயங்களை தவிர்க்கவும்: உங்களை சோகமாக்கும் செய்திகள் அல்லது படங்களைத் தவிர்க்கலாம்.
  • எதார்த்தமாக ஒரு லாங் டிரைவ் சென்று பாருங்கள்.
  • சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துங்கள்: சருமத்தை பாதுகாப்பது அவசியம்.
  • அடிக்கடி சமையுங்கள்: இது ஒரு வகையான மன அமைதியை தரும்.
  • சிகையலங்காரம்: ஒரு புதிய ஹேர்ஸ்டைல் உங்களை ஒரு புதிய மனிதராக உணர வைக்கும்.
  • பயமுறுத்தும் ஒரு காரியம்: உங்கள் பயத்தை வெல்லும் ஒரு விஷயத்தை செய்து பாருங்கள்.
  • பட்ஜெட் போடுங்கள்: உங்கள் வரவு செலவை திட்டமிடுங்கள்.
  • நல்ல தூக்கம்: உடலும் மனமும் புத்துணர்ச்சி பெற சரியான தூக்கம் அவசியம்.
  • காய்கறிகளை அதிகம் உண்ணுங்கள்: ஆரோக்கியமான உணவே நீண்ட ஆயுளின் ரகசியம்.
  • நிகழ்காலத்தில் வாழுங்கள்: ஒவ்வொரு தருணத்தையும் ரசித்து அனுபவியுங்கள்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • குடும்பத்திற்காக நேரம் ஒதுக்குங்கள்: அன்புக்குரியவர்களுடன் செலவிடும் நேரமே விலைமதிப்பற்றது.
  • காலையில் படுக்கையை சரிசெய்யுங்கள்: ஒரு நாளை வெற்றிகரமாக தொடங்க இது முதல் படி.
  • மெயில்களை சரிபார்க்கவும்: தேவையற்ற மெயில்களை நீக்கிவிட்டு உங்கள் 'இன்பாக்ஸ்'-ஐ சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.
  • தியானம் செய்யுங்கள்: மன அமைதிக்கும் கவனத்திற்கும் இது உதவும்.
  • உடலை தளர்வாக்குங்கள் (Stretching): தசைப் பிடிப்புகள் நீங்க தினமும் 5 நிமிடம் ஸ்ட்ரெட்சிங் செய்யுங்கள்.
  • சொந்தமாக ஏதேனும் செய்யுங்கள்: கைவினை பொருட்கள் செய்வது மனதிற்கு திருப்தி தரும்.
  • மகிழ்ச்சியாக தூங்க செல்லுங்கள்: கோபத்தோடு படுக்கைக்கு செல்லாதீர்கள்.
  • அப்பப்போ சுத்தம் செய்யுங்கள்: வாரம் முழுக்க வேலை வைக்காமல், அழுக்காகும் போதே சுத்தம் செய்யுங்கள்.
  • உதவி செய்யுங்கள்: ஒருவருக்கு காபி வாங்கி கொடுப்பது போன்ற சிறிய உதவிகளைச் செய்யுங்கள்.
  • குறைவாக பேசுங்கள், அதிகம் கவனியுங்கள்: கவனிப்பதன் மூலம் நிறையக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.
  • இலக்குகளை எழுதி வையுங்கள்: உங்கள் லட்சியங்களை எழுதுவதன் மூலம் அவற்றை அடைய 42% அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

