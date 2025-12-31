ETV Bharat / lifestyle

2026 New Year Wishes: அன்புக்குரியவர்களுக்கு வாட்ஸ் ஆப்பில் பகிர அருமையான புத்தாண்டு வாழ்த்து செய்திகள் இதோ!

2026 புத்தாண்டு தினத்தில் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு பகிர சில சிறப்பான வாழ்த்து செய்திகள் இதோ..

December 31, 2025

2025 ஆம் ஆண்டின் கடைசி நாளில் உள்ள நாம், 2026 ஆம் ஆண்டு நம் வாழ்வில் பெரும் மாற்றத்தையும் மங்காத மகிழ்ச்சியையும் தரும் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு வரவேற்க காத்திருக்கிறோம். கடந்து வந்த பாதையில் சவால்கள், ஏற்றத்தாழ்வுகள், மறக்க முடியாத இழப்புகள் மற்றும் பல படிப்பினைகளை தந்த 2025ஆம் ஆண்டிற்கு விடை கொடுத்து, புதுப்பொலிவுடன் பிறக்கப்போகும் 2026-ஐ இன்முகத்துடன் வரவேற்போம்.

வெற்றி, தோல்வி, புதிய உறவுகளின் வரவு, மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் எனப் பல்வேறு நினைவுகளை அள்ளிக்கொடுத்த 2025-ஆம் ஆண்டிற்கு நன்றி சொல்லி வழியனுப்பும் நேரம் வந்துவிட்டது. அந்த அனுபவங்களை உரமாக்கி, புதிய இலக்குகளை நோக்கிப் பயணிக்க இதுவே சரியான தருணம்.

புதிதாகப் பிறக்கப்போகும் 2026-ஆம் ஆண்டு, உங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியையும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றும் என்ற நம்பிக்கையோடு அடியெடுத்து வையுங்கள். இருள் நீங்கி ஒளி பிறக்கும் இந்த இனிய வேளையில், தங்களது நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும், அன்புக்குரியவர்களுக்கும் மனதாரப் பகிர்ந்து மகிழ சில இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்திகள் இதோ...

புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்:

  • உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் என் இனிய 2026 புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்! இந்த புதிய ஆண்டு உங்களுக்குப் பொற்காலமாக அமையட்டும்.
  • பழைய கவலைகளைக் காற்றில் பறக்கவிட்டு, புதிய கனவுகளுக்கு உயிர் கொடுப்போம்! இனிய 2026 புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • இந்த ஆண்டு உங்கள் வாழ்வில் வெற்றிகளின் தொடக்கமாக அமையட்டும். துணிந்து நில்லுங்கள், துணிந்து செயல்படுங்கள்! இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • காலண்டர் பக்கங்கள் மாறலாம், ஆனால் உன்னால் முடியும் என்ற உன் தன்னம்பிக்கை என்றும் மாறக்கூடாது! இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • உங்களால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த முதல் அடியை எடுத்து வையுங்கள். 2026 உங்கள் வசமாகும்! இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • வானவில்லாய் உன் வாழ்க்கை வண்ணமயமாகட்டும். இனிய 2026 புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • துன்பங்கள் மறையட்டும், இன்பங்கள் நிறையட்டும்! இல்லம் தோறும் மகிழ்ச்சி பெருகட்டும். இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • எண்ணம் போல் வாழ்க்கை! உங்கள் எண்ணங்கள் உயர்வாக இருக்கட்டும், வாழ்க்கை உன்னதமாகட்டும். இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • 2026-ல் உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படட்டும், செல்வம் பெருகட்டும், மன அமைதி நிலைக்கட்டும்! இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • தடைகள் யாவும் படிக்கட்டுகளாக மாற, தன்னம்பிக்கை என்னும் ஒளியுடன் இந்த ஆண்டைத் தொடங்குங்கள்! இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் உங்கள் இல்லத்தில் நிறைய வாழ்த்துகள். இந்த 2026 ஒரு பொற்காலமாக அமையட்டும்.
  • வெற்றிகள் குவியும் இனிய ஆண்டாக இது அமையட்டும்.
  • புதிய ஆண்டு, புதிய வாய்ப்பு, புதிய தொடக்கம்! வாழ்த்துகள்.
  • சிரிப்பு மலரட்டும், சிந்தை சிறக்கட்டும்! புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.
  • அமைதி குடிகொள்ளும் அற்புதமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகள்.
  • குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட இனிய வாழ்த்துகள்.
  • 2026-ல் நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் துலங்கட்டும்!
  • மங்காத செல்வமும் மாறாத அன்பும் பெருகட்டும். அனைவருக்கும் என் இனிய 2026 புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • அன்பும், அமைதியும், ஆரோக்கியமும் உங்கள் இல்லத்தில் குடியேறட்டும். இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!
  • சிரிப்பு மலரட்டும், சிந்தை சிறக்கட்டும்! புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.
  • உன்னால் முடியும் என்று நீ நம்பும் தருணமே உன் வெற்றி தொடங்கிவிட்டது. சாதிக்க வாழ்த்துகள்!
  • உன் புன்னகையே உனது மிகப்பெரிய ஆயுதம். இந்த ஆண்டு முழுவதும் மகிழ்ச்சி உன் முகத்தில் நிலைக்கட்டும்!
  • ஆரோக்கியமும் ஐஸ்வர்யமும் பெருகும் ஆண்டாக அமையட்டும். அனைவருக்கும் என் இனிய 2026 புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  • புத்துணர்ச்சியும் புதுப்பொலிவும் கொண்ட இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்.
  • மாற்றம் உன்னிலிருந்து தொடங்கட்டும். இந்த 2026 உனக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையட்டும்!
