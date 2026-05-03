2026-ன் ஃபிட்னஸ் ட்ரெண்ட்: இணையத்தில் அதிகம் தேடப்படும் 'ஜப்பானிய இன்டர்வெல் வாக்கிங்' -அப்படியென்றால் என்ன?
தொடர்ந்து ஒரே வேகத்தில் நடக்கும்போது நம் இதயம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு பழகிவிடுகிறது. ஆனால் இன்டர்வெல் முறையில் வேகத்தை அதிகரிக்கும்போது, இதயம் கூடுதல் ரத்தத்தை உடல் முழுவதும் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகிறது.
Published : May 3, 2026 at 5:10 PM IST
உடற்பயிற்சி என்றாலே பலருக்கும் ஜிம்முக்கு செல்வது அல்லது கடினமான ஓட்டப்பயிற்சி செய்வது என்ற எண்ணம் இருக்கிறது. ஆனால், நடைப்பயிற்சி செய்வதிலேயே சிறிய மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் பெரிய பலன்களை அடைய முடியும் என்பதை ஜப்பான் உலகம் முழுவதற்கும் நிரூபித்துள்ளது.
பொதுவாக நாம் பூங்காக்களில் அல்லது சாலைகளில் ஒரே வேகத்தில் நீண்ட நேரம் நடப்பதை பார்த்திருப்போம். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டில் உலக அளவில் அதிகம் தேடப்படும் உடற்பயிற்சி முறையாக இந்த ஜப்பானிய 'இன்டர்வெல் வாக்கிங்' (Interval Walking) மாறியுள்ளது.
இது ஏதோ சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தற்காலிக டிரெண்டிங் கிடையாது. மாறாக, முறையான அறிவியல் ஆய்வுகளால் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சி முறையாகும். வயது முதிர்ந்தவர்கள் முதல் இளைஞர்கள் வரை அனைவரும் தங்களின் தினசரி வாழ்க்கையில் எளிதாகப் பழகக்கூடிய இந்த நடைப்பயிற்சி, எப்படி நம் ஆரோக்கியத்தை மாற்றியமைக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
ஜப்பானிய இன்டர்வெல் நடைப்பயிற்சி என்றால் என்ன?
இந்த நடைப்பயிற்சி முறை மிகவும் எளிமையானது. ஆனால் அதன் பலன் அபாரமானது. இந்த பயிற்சிக்கு பொதுவாக 30 நிமிடங்கள் ஒதுக்கினால் போதுமானது. இதில் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரே சீரான வேகத்தில் நடக்க கூடாது.
மாறாக, முதல் 3 நிமிடங்கள் உங்களால் முடிந்தவரை மிக வேகமாக (Brisk Walking) நடக்க வேண்டும். அதை தொடர்ந்து அடுத்த 3 நிமிடங்கள் மிக மெதுவாக, இயல்பான வேகத்தில் நடக்க வேண்டும். இதேபோல் மாற்றி மாற்றி 30 நிமிடங்கள் வரை செய்வதே ஜப்பானிய இன்டர்வெல் நடைப்பயிற்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரே வேகத்தில் நடப்பதை விட, இப்படி வேகத்தை மாற்றி மாற்றி நடப்பது நம் உடலுக்குக் கூடுதல் சோர்வைத் தராமல், அதே சமயம் அதிக ஆற்றலைத் தருகிறது.
ஆய்வுகள் சொல்வது என்ன?
இந்த நடைப்பயிற்சி முறை ஜப்பானின் ஷின்ஷு பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பேராசிரியர்களால் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. சுமார் 246 பெரியவர்களிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு, இந்த முறையில் நடைப்பயிற்சி செய்தவர்களுக்கு வயது முதிர்வினால் ஏற்படும் ரத்த அழுத்த அதிகரிப்பு கட்டுக்குள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. மேலும், கால்களின் தொடைப்பகுதிகளில் உள்ள தசை வலிமை அதிகரித்திருப்பதும், இதயத்தின் செயல்திறன் மேம்பட்டிருப்பதும் ஆய்வின் மூலம் உறுதியானது.
பொதுவாக நாம் ஒரு நாளைக்கு 10,000 படிகள் நடக்க வேண்டும் என்று ஒரு இலக்கை வைத்திருப்போம். ஆனால் ஜமா (JAMA) மருத்துவ இதழில் வெளியான ஆய்வுகளின்படி, அதிக படிகள் நடப்பதை விட, எவ்வளவு தரமான வேகத்தில் நடக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் என்று தெரியவந்துள்ளது.
இதய ஆரோக்கியமும் தசை வலிமையும்
தொடர்ந்து ஒரே வேகத்தில் நடக்கும்போது நம் இதயம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு பழகிவிடுகிறது. ஆனால் இன்டர்வெல் முறையில் வேகத்தை அதிகரிக்கும்போது, இதயம் கூடுதல் ரத்தத்தை உடல் முழுவதும் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகிறது. இது இதயத் தசைகளை வலிமையாக்குகிறது. அதேபோல், மெதுவாக நடக்கும் அந்த 3 நிமிடங்கள் உடலுக்குத் தேவையான ஓய்வை தருகின்றன. இதனால் நீண்ட நேரம் உடற்பயிற்சி செய்தாலும் களைப்பு ஏற்படுவதில்லை.
இந்த முறை குறிப்பாக செரிமான மண்டலத்தை சீராக்கவும், உடலில் தேவையற்ற கொழுப்பை குறைக்கவும் உதவுகிறது. ஜப்பானிய அரசாங்கம் தனது குடிமக்கள், குறிப்பாக முதியவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த எளிய முறையை பரிந்துரைக்கிறது. ஜிம்முக்கு சென்று கடினமான எடைகளை தூக்க முடியாதவர்கள் கூட, இந்த நடைப்பயிற்சியின் மூலம் தசை வலிமையைப் பெற முடியும் என்பது கூடுதல் சிறப்பாகும்.
யாரெல்லாம் செய்யலாம்?
இந்த உடற்பயிற்சியின் மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னவென்றால், இதற்கு எந்த செலவும் இல்லை. விலையுயர்ந்த கருவிகள் தேவையில்லை. காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் 30 நிமிடங்களில் இதை செய்யலாம். உடல் உழைப்பு குறைவாக இருப்பவர்கள், அலுவலகத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்கள் அல்லது மூட்டு வலி காரணமாக ஓட முடியாதவர்கள் இந்த முறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
நாள் முழுவதும் இதற்காக நேரத்தை ஒதுக்க முடியாதவர்கள், அவ்வப்போது கிடைக்கும் 5 அல்லது 10 நிமிடங்களில் கூட இந்த 'வேகமாக-மெதுவாக' நடக்கும் முறையை பின்பற்றலாம். இறுதியாக, ஆரோக்கியம் என்பது நம்மை வருத்திக்கொண்டு செய்யும் பயிற்சியில் இல்லை.
நம் உடலின் அறிவியலைப் புரிந்து கொண்டு, எளிய முறைகளைப் பின்பற்றுவதிலேயே இருக்கிறது. ஜப்பானியர்களின் இந்த நடைப்பயிற்சி முறை அதைத்தான் உணர்த்துகிறது. அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? இனி நீங்கள் நடைப்பயிற்சிக்கு செல்லும் போது, உங்கள் கைக்கடிகாரத்தைப் பார்த்து 3 நிமிடம் வேகம், 3 நிமிடம் மெதுவாக நடந்து பலன்களை பெறுங்கள்.
இதையும் படிங்க:
காலை உணவை தவிர்ப்பது உடல் எடையை அதிகரிக்கும்: ஊட்டச்சத்து நிபுணர் எச்சரிக்கை!
மாம்பழத்தை ஏன் தண்ணீரில் ஊறவைத்து சாப்பிட வேண்டும்? இதோ 4 முக்கிய காரணங்கள்!
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.