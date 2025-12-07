2025 Rewind: கொழுக்கட்டை முதல் மகளிர் உலகக்கோப்பை வரை - இந்தியர்களால் அதிகம் தேடப்பட்ட கூகுள் லிஸ்ட்!
2025ம் ஆண்டு இந்தியர்களால் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட விஷயங்களின் பட்டியலில் பல சுவாரஸ்ய தேடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
Published : December 7, 2025 at 5:29 PM IST
காய்ச்சல் முதல் கேன்சர் வரை, சட்னி முதல் பீட்சா வரை, வடிவேலு முதல் டாம் க்ரியூஸ் வரை, கில்லி முதல் கிரிக்கெட் வரை, சந்து முதல் சான் பிரான்சிஸ்கோ வரை என எந்த விஷயத்தில் சிறு சந்தேகம் வந்தாலும் அனைவரும் முதலில் தேடுவது கூகுளை தான்.
இப்படி பயனர்கள் தேடும் அனைத்து விதமான சொற்கள், பெயர்கள், பொருட்கள் ஆகியவற்றின் பட்டியலையும் கூகுள் நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தாண்டும் அதிகம் தேடப்பட்ட A டூ Z அறிக்கையை கூகுள் வெளியிட்டுள்ளது.
இதில், இந்தியாவில் எந்தெந்த விஷயங்கள் மக்களின் ஆர்வத்தைத் தூண்டின என்பதைத் தெளிவாக அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. சினிமா, விளையாட்டு, உணவு அல்லது ஒரு தொலைக்காட்சித் தொடர் என எதுவாக இருந்தாலும், மக்கள் கோடிக்கணக்கான முறை தேடித் தெரிந்துகொண்ட தரவுகளை கூகுள் பதிவு செய்து, இப்போது இந்த முடிவை அறிவித்துள்ளது. இப்படியிருக்க, இந்தியர்களால் அதிகம் தேடப்பட்டவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
டாப் 10 டிரெண்டிங் தேடல்கள்:
1. இந்திய பிரீமியம் லீக் (Indian Premium League)
2. கூகுள் ஜெமினி (Google Gemini)
3. ஆசிய கோப்பை (Asia Cup)
4. ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி (ICC Champions Trophy)
5. ப்ரோ கபடி லீக் (Pro Kabaddi League)
6. மகா கும்பமேளா (Maha Kumbh Mela)
7. மகளிர் உலகக்கோப்பை ( Women's World Cup)
8. க்ரோக் (Grok), ஏஐ சாட்பாட்
9. சாயாரா (Saiyaara), இந்தி தரைப்டம்
10. தர்மேந்திரா (Dharmendra) சமீபத்தில் காலமான பாலிவுட் நடிகர்
நடிகர்கள்/ மீடியா பிரபலங்கள்:
1. சைஃப் அலி கான் (Saif Ali Khan)
2. அஹான் பாண்டே (Ahaan Panday)
3. ரன்வீர் அலகாபாத் (Ranveer Allahabadi)
4. அனீத் பத்தா (Aneet Padda)
பெண்கள்:
1. ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் (Jemimah Rodrigues)
2. சுமிருதி மந்தனா (Smriti Mandhana )
3. சஃபாலி வர்மா (Shafali Verma)
4. சுனிதா வில்லியம்ஸ் (Sunita Williams)
5. ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (Harmanpreet Kaur)
உணவுகள்:
1. இட்லி (Idli)
2. Porn star martini
3. உகாடிச்சே மோடக் (Ukadiche Modak)
4. தேக்குவா (இனிப்பு பிஸ்கட்) (Thekua)
5. உகாதி பச்சடி (Ugadi pachadi)
6. பீட்ரூட் கஞ்சி (Beetroot Kanji)
7. திருவாதிரை களி (Thiruvathirai Kali)
8. Yorkshire pudding
9. Gond katira
10. கொழுக்கட்டை (Kolukattai)
படங்கள்:
1. சாயாரா (Saiyaara)
2. காந்தாரா: ஏ லெஜண்ட் அத்தியாயம்-1 (Kantara: A Legend Chapter-1)
3. கூலி (Coolie)
4. வார் 2 (War 2)
5. சனம் தேரி கசம் (Sanam Teri Kasam)
6. மார்கோ (Marco)
7. ஹவுஸ்ஃபுல் 5 (Housefull 5)
8. கேம் சேஞ்சர் (Game Changer)
9. மிர்ஸ் (Mrs)
10. மகாவதார நரசிம்மர் (Mahavatar Narsimha)
இடங்கள்:
1. மகா கும்பமேளா (Maha Kumbh Mela)
2. பிலிப்பைன்ஸ் (Philippines)
3. ஜார்ஜியா (Georgia)
4. மொரிஷியஸ் (Mauritius)
5. காஷ்மீர் (Kashmir)
6. ஃபு குவோக் (Phu Quoc)
7. ஃபுகெட் (Phuket)
8. மாலத்தீவுகள் (Maldives)
9. சோம்நாத் (Somnath)
10. பாண்டிச்சேரி (Pondicherry)’
ஷோக்கள்:
1. ஸ்க்விட் கேம் (Squid Game)
2. பஞ்சாயத்து (Panchayat)
3. பிக்பாஸ் (Bigg Boss)
4. தி பா***ட்ஸ் ஆப் பாலிவுட் (The Ba***ds of Bollywood)
5. பாட்டல் லோக் (Paatal Lok)
6. ஸ்பெஷல் ஆப்ஸ் (Special Ops)
7. வென் லைஃப் கிவ்ஸ் யூ டேன்ஜரைன்ஸ் (When Life Gives You Tangerines)
கேள்விகள்:
1. வக்ஃப் போர்டு பில் என்றால் என்ன? (What is Waqf Bill)
2. 100ன் காரணியப் பெருக்கம் என்ன? (What is the Factorial of 100)
3. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் என்றால் என்ன? (What is operation Sindoor)
4. மாக் ட்ரில் என்றால் என்ன (What is Mock drill)
5. SIR என்றால் என்ன? (What is SIR)
6. சீஸ்ஃபயர் என்றால் என்ன (What is Ceasefire)
7. HMPV வைரஸ் என்றால் என்ன? (What is HMPV Virus)
8. கல்மா என்றால் என்ன (What is Kalma)
9. சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன? (What is Indus Water Treaty)
10. டீப்சீக் என்றால் என்ன (What is Deepseek)
ஏஐ (AI):
1. கூகுள் ஜெமினி (Google Gemini)
2.ஜெமனி ஏஐ போட்டோ (Gemini AI Photo)
3. க்ரோக் (Grok)
4. டீப்சீக் (Deepseek)
5. பெர்ப்லெக்ஸிடி (Perplexity)
6. கூகுள் ஏஐ ஸ்டூடியோ (Google AI Studio)
7. சாட்ஜிபிடி (ChatGPT)
8. சாட்ஜிபிடி கிப்லி ஆர்ட் (ChatGPT Ghibli Art)
9. ப்லோவ் (Flow)
10. கிப்லி ஸ்டைல் இமேஜ் ஜெனரேட்டர் (Ghibli Style Image Generator)
டிரெண்டிங்:
1. ஜெமினி டிரெண்ட் (Gemini trend)
2. கிப்லி டிரெண்ட் (Ghibli trend)
3. 3டி மாடல் டிரெண்ட் (3D Model trend)
4. ஜெமினி சாரி டிரெண்ட் (Gemini Saree trend)
5. ஆக்ஷன் ஃபிகர் டிரெண்ட் (Action Figure trend)