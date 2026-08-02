வாழ்க்கையை அழகாக்கும் நல்ல நண்பர்கள்: நட்பில் நீங்கள் தேட வேண்டிய 10 'கிரீன் ஃபிளாக்' நற்குணங்கள்!
சில மனிதர்களிடம் பேசினால் நம் ஆற்றல் மொத்தமும் வடிந்துவிடும். ஆனால் சிலரிடம் பேசினால் நம் மனம் அமைதியாகும், லேசாகும், புதுத் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
Published : August 2, 2026 at 2:54 PM IST
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் வரும் நண்பர்கள் தினம் (International Friendship Day) நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தருகிறது. நம் வாழ்க்கை பயணத்தில் நம்மோடு பயணிக்கும் நல்ல மனிதர்களை நினைத்து பார்த்து அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் அழகான நாள் இது.
இன்றைய நவீன சூழலில் உணவகம் சென்று உணவு ஆர்டர் செய்வதை போலத்தான் நட்பும் ஆகிவிட்டது. பார்க்க ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள், அழகான புகைப்படங்கள், பெரிய சுயவிவரங்கள்... ஆனால் பழகிப் பார்த்தால் ஏமாற்றம்! தேவை இருக்கும்போது மட்டும் பேசும் நண்பர்கள், புது உறவு கிடைத்ததும் ஓடிவிடும் நண்பர்கள், நாம் சொல்லும் எந்த பெரிய பிரச்சனைக்கும் வெறும் சிரிப்பு ஸ்மைலியை மட்டுமே பதிலாக அனுப்பும் நண்பர்கள் எனப் பலரையும் நாம் பார்த்திருப்போம்.
ஆனால், இதையெல்லாம் தாண்டி நம் வாழ்க்கையை உண்மையாகவே அழகாக்கும் சில மனிதர்கள் நமக்கு கிடைக்கத்தான் செய்கிறார்கள். ஆடம்பரமான பேச்சுக்களோ, பிரமாண்டமான பரிசுகளோ தேவையில்லாமல், நம்முடன் இயல்பாக இருக்கும் அந்த உண்மையான நண்பர்களிடம் இருக்கும் 10 உயரிய குணங்கள் (Green Flags) என்னென்ன என்று இந்த நண்பர்கள் தினத்தில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
உங்கள் வளர்ச்சியை கண்டு உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியடைவார்கள்
உங்களுக்கு வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம், புதிய வீடு வாங்கலாம், அல்லது நீங்கள் சமூக வலைதளத்தில் போட்ட பதிவு மிகப்பெரிய அளவில் பிரபலமாகலாம். ஒரு நல்ல நண்பன் இதை பார்த்து பொறாமைப்பட மாட்டான். உங்களை விட அவன்தான் அதிக மகிழ்ச்சியடைவான். உங்கள் வெற்றி அவனுடைய சொந்த வெற்றி போல அவனை ஆட வைக்கும்.
ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா அமர்ந்திருந்தாலும் இனிக்கும்
சிறந்த நட்பு என்பது ஆடம்பரமான உணவகங்களிலோ அல்லது செலவு மிகுந்த சுற்றுலாக்களிலோ மட்டும் உருவாவதில்லை. ஒரு டீக்கடையில் நின்று கொண்டு, அமைதியாக மொபைலை பார்த்துக்கொண்டோ, மீம்ஸ்களை பகிர்ந்து சிரித்துக்கொண்டோ இருக்கும் தருணங்களில்தான் அது மலர்கிறது. எந்த பேச்சும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாலும்கூட அது சங்கடமாக தெரியவில்லை என்றால், நீங்கள் சரியான நபருடன் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம்.
உண்மையை முகத்திற்கு நேராக சொல்வார்கள்
நாம் எடுக்கும் அனைத்து தவறான முடிவுகளுக்கும் தலையசைப்பது நல்ல நட்பல்ல. உங்களுக்கு பொருத்தமில்லாத ஒரு உறவில் நீங்கள் இருக்கும்போதோ, அல்லது அவசரப்பட்டு வேலையை விட நினைக்கும்போதோ, உங்களை தடுத்து நிறுத்தி நிதர்சனத்தை புரிய வைப்பவர்தான் உண்மையான நண்பன். அன்போடு சொல்லப்படும் கடினமான உண்மை நட்பின் அடையாளம்.
உங்களுடைய சிறிய விஷயங்களைக்கூட நினைவில் வைத்திருப்பார்கள்
உங்கள் பிறந்தநாளை நினைவில் வைத்திருப்பது மட்டும் நட்பல்ல. உங்களுக்கு நடக்கவிருக்கும் நேர்காணல், உங்கள் அம்மாவின் மருத்துவ பரிசோதனை, உங்களுக்குப் பிடித்த சாக்லேட், நீங்கள் பயந்த அந்த பழைய சம்பவம் என எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைத்திருப்பார்கள். நம் மீது ஒருவர் காட்டும் இந்த சிறு கவனம் தான் அன்பின் மிகத் தூய்மையான வடிவம்.
உங்கள் எல்லைகளையும் விருப்பங்களையும் மதிப்பார்கள்
"வர முடியாது" என்று நீங்கள் சொல்லும்போது உங்களை வற்புறுத்தவோ அல்லது குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாக்கவோ மாட்டார்கள். எல்லா பார்ட்டிகளுக்கும் நீங்கள் வர வேண்டும் என்றோ, அவர்களின் அழைப்பை 30 வினாடிகளுக்குள் எடுக்க வேண்டும் என்றோ கட்டாயப்படுத்த மாட்டார்கள். ஆரோக்கியமான நட்பு என்பது இருவருக்குமே சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க இடம் தரும்.
நீங்கள் நீங்களாகவே இருக்கலாம்... எந்த முகமூடியும் தேவையில்லை!
சிலரின் முன்னிலையில் மட்டும் நாம் எந்த போலித்தனமும் இல்லாமல், உரக்க சிரித்து, குழந்தைத்தனமாக நடந்து கொள்ள முடியும். உங்களுடைய எல்லா கிறுக்குத்தனங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு, நீங்கள் நீங்களாகவே இருக்க அனுமதிக்கும் ஒரு நண்பர் கிடைத்தால், அது நீங்கள் பெற்ற மிகப்பெரிய பாக்கியம்.
எத்தனை காலம் பேசாவிட்டாலும் பிணைப்பு மாறாது
வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் ஆளுக்கொரு திசையில் நகர வேண்டியிருக்கலாம். வேலை மாற்றம், திருமண வாழ்க்கை, குடும்ப பொறுப்புகள் என இடைவெளி வரலாம். ஆனால், ஆறு மாதங்கள் கழித்து சந்தித்தால் கூட, நேற்றுதான் பேசியதை போல உரையாடல் இயல்பாக தொடங்கும். காலமும் தூரமும் உண்மையான நட்பை பிரிப்பதில்லை.
தவறைச் சுட்டிக்காட்டுவார்கள்... ஆனால் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார்கள்
மனிதர்கள் தவறுகள் செய்வது இயல்பு. ஒரு நல்ல நண்பன் உங்கள் தவறை நாலு பேருக்கு முன்னால் சொல்லி உங்களை அசிங்கப்படுத்த மாட்டான். தனிமையில் கூப்பிட்டு பேசி, அதை சரி செய்ய உதவி செய்வான். அத்தோடு நின்றுவிடாமல், எப்போதும் உங்கள் பக்கத்திலேயே ஒரு தூணாக நிற்பான்.
சாதாரண நாட்களைக்கூட மறக்க முடியாத நினைவுகளாக மாற்றுவார்கள்
நட்பை பெரிய பெரிய சம்பவங்களை வைத்து அளவிட முடியாது. ஒரு சாதாரண புதன்கிழமை மாலையில் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அடிக்கும் லூட்டி, பல வருடங்கள் கழித்து நினைத்து பார்த்து சிரிக்கும் சிறந்த நினைவாக மாறும். நல்ல நண்பர்கள் கொண்டாட்டத்திற்காக காத்திருக்க மாட்டார்கள், அவர்களே கொண்டாட்டமாக மாறுவார்கள்.
பேசி முடித்ததும் மனம் லேசாகும்
நட்பின் மிக முக்கியமான அடையாளம் இதுதான். சில மனிதர்களிடம் பேசினால் நம் ஆற்றல் மொத்தமும் வடிந்துவிடும். ஆனால் சிலரிடம் பேசினால் நம் மனம் அமைதியாகும், லேசாகும், புதுத் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் உங்கள் வாழ்வில் இருந்தால் அவர்களைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.
முக்கிய குறிப்பு:
இந்த நண்பர்கள் தினத்தில், உங்களுக்கு எத்தனை நூறு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கணக்குப் பார்க்காதீர்கள். நள்ளிரவு 2 மணிக்கு தயங்காமல் அழைக்க முடிகிற, உங்கள் மோசமான பக்கங்களை தெரிந்துகொண்டும் உங்களுடனே இருக்கும் இரண்டு மூன்று நண்பர்கள் இருந்தால் கூட போதும்... நீங்கள் இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் பணக்காரர் தான்! இந்த செய்தியை உங்கள் அந்த சிறப்பு வாய்ந்த நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து மகிழுங்கள்.
இதையும் படிங்க:
ட்ரெண்டாகும் ஐஸ் குளியல்: நடிகைகளின் ஃபிட்னஸ் ரகசியம் உங்களுக்கும் செட் ஆகுமா?
மனிதனுக்கு முன்பே குரங்குகள் கண்டுபிடித்த 'கட்டிப்பிடி வைத்தியம்' - காரணம் தெரிஞ்சா ஆச்சரியப்படுவீங்க!
புத்தகம் வாங்குறீங்க ஆனா படிக்க மாட்டேங்குறீங்களா? தப்பு உங்க மேல இல்ல, இதுதான் காரணம்!