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ஈரான் விவகாரத்தில் முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் என்னிடம்தான் உள்ளது: கோபத்தில் சீறிய டிரம்ப்

இஸ்ரேல் தாக்குதலால் ஈரானில் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான சேவைகள் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 10:51 AM IST

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புதுடெல்லி: "ஈரான் விவகாரத்தில் நான்தான் முடிவெடுக்க வேண்டுமே தவிர, இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு முடிவெடுக்க முடியாது" என்று அமெரிக்க அதிபர் டெட்ரம்ப் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான்- அமெரிக்கா இடையே தற்காலிக ஒப்பந்தம் அமலில் உள்ள நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வளைகுடா நாடுகளில் முக்கிய நாடான குவைத் சர்வதேச விமான நிலையம் மீது ஈரான் ராணுவம் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் இந்தியர் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். விமான நிலையத்தில் இருந்த பயணிகள் பலர் காயமடைந்தனர். இந்த தாக்குதலில் விமான நிலையம் கடுமையான சேதமடைந்திருந்தது.

இந்த சூழலில், லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட்டின் மீது இஸ்ரேல் நேற்றிரவு தாக்குதலை நடத்தியது. இதனால் கோபமடைந்த ஈரான், இஸ்ரேல் மீது தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஈரான் இராணுவம், இஸ்ரேல் மீது பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. ஈரான் மீது இஸ்ரேல் பதில் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக மேற்காசியாவில் மீண்டும் போர் மூளும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவிடம் தொலைபேசி வாயிலாக பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், "ஈரானின் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டாம்" என்று கேட்டுக் கொண்டதாக டைம்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்காலிக போர் நிறுத்தத்திற்கு பிறகு ஈரான் நடத்திய முதல் தாக்குதல் இது ஆகும். ஈரான் இராணுவம், இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை வீசி வருவதால் அந்நாடு முழுவதும் எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஈரானின் ஏவுகணைகளை டோம்கள் வழிமறித்து தாக்கி வருவதாக இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப் படைகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனிடையே, ஃபினான்சியல் டைம்ஸ் பத்திரிகைக்கு அளித்த தொலைபேசி நேர்காணலில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் கூறுகையில், "ஈரான் விவகாரத்தில் அனைத்து முடிவுகளையும் நான் தான் எடுப்பேன். இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு முடிவு எடுக்க முடியாது.

அமெரிக்கா- ஈரான் இடையேயான பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தில் மாற்றமில்லை; ஈரானுடன் அமெரிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு ஒப்பந்தத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு வேறு வழியில்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதலை நடத்தி வரும் நிலையில்m முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தெஹ்ரான் சர்வதேச விமான நிலைய நிர்வாகம், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவைகளை நிறுத்தியுள்ளது. மறு அறிவிப்பு வரும் வரையில் விமான சேவைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
ISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHU
TEHRAN INTERNATIONAL AIRPORT
ISRAEL DEFENCE FORCES
IRAN STRIKES

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