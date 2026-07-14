சவூதி விமான நிலையம் மீது ஏவுகணை, ட்ரோன் தாக்குதல்| ஏமனின் ஹௌதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடவடிக்கை
இது குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சிறப்புத் தூதர் ஹான்ஸ் க்ரண்ட்ஸ்பெர்க், அந்த பகுதியில் பதற்றத்தை குறைக்க இரு தரப்பினரும் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : July 14, 2026 at 11:27 AM IST
கெய்ரோ: ஏமனின் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹௌதி கிளர்ச்சியாளர்கள், சவூதி அரேபியாவின் அப்ஹா சர்வதேச விமான நிலையம் மீது ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் கடுமையான தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர்.
ஏமனின் சனா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் ஓடுதளத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட வான்வழி தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இத்தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக ஹௌதிகள் அறிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 2022-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட தற்காலிக அமைதி உடன்படிக்கைக்கு பிறகு, இரு தரப்பிற்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள மிகப் பெரிய ராணுவ மோதலாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
ஏமனின் வடக்குப் பகுதியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள ஹௌதி அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர் யஹ்யா சாரி வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில், சவூதி அரேபியாவின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள அப்ஹா சர்வதேச விமான நிலையத்தை குறி வைத்து பல ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் வெற்றிகரமாக தாக்குதல் நடத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த தாக்குதலில் உயிர்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்பட்டதாக தற்போதைக்குத் தகவல்கள் இல்லை.
முன்னதாக, ஏமனில் ஹௌதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சனா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் ஓடுதளத்தின் மீது கடுமையான குண்டுவீச்சு நடத்தப்பட்டது. ஈரானில் இருந்து வந்த ஒரு பயணிகள் விமானம் அங்கு தரையிறங்குவதை தடுப்பதற்காகவே தங்களின் சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற ஏமன் அரசுப் படைகள் இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக ஏமன் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்தது. ஆனால், இந்தத் தாக்குதலின் பின்னணியில் சவூதி அரேபியாவின் ராணுவம் இருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டிய ஹௌதிகள், அதற்குப் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாகவே சவூதியின் அப்ஹா விமான நிலையத்தைத் தாக்கியதாகக் கூறியுள்ளனர்.
சனா விமான நிலையம் மீதான முற்றுகை மற்றும் தாக்குதல்கள் நிறுத்தப்படும் வரை, சர்வதேச பயணிகள் விமான நிறுவனங்கள் எதுவும் சவூதி அரேபியாவின் வான்வெளியை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று ஹௌதிகள் எச்சரித்துள்ளனர். இந்த எச்சரிக்கையை விமான நிறுவனங்கள் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
ஏமனில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிலவி வந்த சுமுகமான அமைதிச் சூழல் இந்தத் திடீர் மோதலால் முற்றிலுமாகக் குலைந்துபோகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தத் தாக்குதல் குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சிறப்புத் தூதர் ஹான்ஸ் க்ரண்ட்ஸ்பெர்க், அந்த பகுதியில் பதற்றத்தை குறைக்க இரு தரப்பினரும் உடனடியாகப் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.