Yearender2025: H1-B விசா கட்டண உயர்வும், கட்டுப்பாடுகளும் - இந்தியர்களின் அமெரிக்க கனவை கலைத்த டிரம்ப்!

H1 - B வகை விசாக்களில் 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவற்றை இந்தியர்களே பெற்றுள்ளனர். எனவே தற்போது கொண்டு வரப்பட்டுள்ள விசா விதிமுறைகள் இந்தியர்களைத்தான் அதிகம் பாதித்துள்ளன.

வெள்ளை மாளிகையில் செப். 19 இல் வெளியிடப்பட்ட 'கோல்டு கார்டு' போஸ்டர்
வெள்ளை மாளிகையில் செப். 19 இல் வெளியிடப்பட்ட 'கோல்டு கார்டு' போஸ்டர் (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 5:03 PM IST

5 Min Read
ஹைதராபாத்: டாலர் தேசத்தில் குடியேற விரும்பும் வெளிநாட்டினருக்கான சட்ட விதிமுறைகளில் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தலைமையிலான அமெரிக்க அரசு அவ்வப்போது அதிரடி மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. சட்டவிரோத குடியேற்றங்களை தடுக்கும் நோக்கில் குடியேற்ற சட்ட திட்டங்கள் கடுமையாக்கப்படுவதாக டிரம்ப் அரசு தன்னிலை விளக்கமும் அளித்திருந்தது. இது ஒருபுறமிருக்க, வெளிநாட்டினருக்கு அமெரிக்காவின் கதவுகளை திறந்துவிடும் நுழைவு வாயிலான H1 -B விசா விண்ணப்ப பரிசீலனை தொடர்பாக 2025 இறுதியில் அமெரிக்க அரசு கொண்டு வந்த கடுமையான மாற்றங்கள் அமெரிக்க கனவில் இருந்து வந்த இந்திய இளைஞர்களின் தூக்கத்தை கலைந்துள்ளது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

இந்த கடுமையான கட்டுப்பாடுகளின் விளைவாக H1-B விசா விண்ணப்ப பரிசீலனைக்காக காத்திருக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான இந்தியர்களின் நேர்காணல் தாமதமாகி உள்ளதுடன், அவர்களின் அமெரிக்க வேலைவாய்ப்பும் கேள்விக்குறி ஆகி உள்ளது.

1.75 லட்சம் ரூபாயாக இருந்த எச்1-பி விசா கட்டணத்தை, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலராக (88 லட்ச ரூபாய்) அதிரடியாக உயர்த்தி, விசா விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது டிரம்ப் அரசு நிர்வாகம். இந்த பன்மடங்கு கட்டண உயர்வை எப்படி எதிர் கொள்வது என்று விண்ணப்பதாரர்கள் யோசித்து கொண்டிருந்த வேளையில், டிசம்பர் மாத இறுதியில் அவர்களுக்கு மற்றொரு செக்கை வைத்தார் டிரம்ப். எச்1-பி விசா விண்ணப்பதாரர்களுக்கான புதிய சமூக ஊடக சரிபார்ப்பு செயல்முறையை அமெரிக்க அரசு தொடங்கி உள்ளது. இது இந்தியா முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)

அனைத்து எச்1-பி விசா விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கான சரிபார்ப்பு பணியின் போது அவர்களின் கட்டாய சமூக வலைதள பக்கங்களின் மதிப்பாய்வை விரிவுபடுத்துவதாக அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சகம் அதிரடியாக அறிவித்தது. இதன்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் சமூக ஊடக சுயவிவரங்களை 'பொது' (public) என்ற வகைப்பாட்டின் கீழ் மாற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

டிசம்பர் 15 முதல் விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் பயணம் செய்யவிருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் சுயவிவரம் மற்றும் சமூக ஊடகப் பக்கங்களையும் மதிப்பாய்வு செய்யுமாறு அமெரிக்கத் தூதரக அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக விண்ணப்பதாரர்கள் தவறான தகவல் பரப்பி உள்ளனரா? அவர்களின் பெயர் உள்ளிட்ட சுயவிவரங்கள் சரியாகதான் உள்ளனவா? இணையவழி பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை அவர்கள் முறையாக தான் பின்பற்றி வருகின்றனரா? என்பன போன்ற அம்சங்களை ஆராய்வதே இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய நோக்கம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அம்சங்களில் ஏதேனும் தவறுகள் கண்டறியப்பட்டால், அமெரிக்க குடியேற்றம் மற்றும் குடியுரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் விசா விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் என்றும் அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அறிவித்திருந்தது. அமெரிக்க அரசின் இந்த அறிவிப்பு, சோஷியல் மீடியா காலத்தில் வாழ்ந்து வரும் இன்றைய தலைமுறையினரின் வயிற்றில் புளியை கரைந்துள்ளது. யாரும் சற்றும் எதிர்பாராத இந்த அறிவிப்பு முன்பே திட்டமிடப்பட்ட விசா நேர்காணல்களில் உடனடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன. பல விண்ணப்பதாரர்களின் நேர்காணல்கள் கடைசி நேரத்தில் மூன்று முதல் ஐந்து மாதங்கள் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. நேர்காணல்கள் தாமதமானதால், பல விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பயணத் திட்டங்களை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டிய இக்கட்டான சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

ஏன் இத்தகைய கடும் கட்டுப்பாடு?

அமெரிக்க அரசு நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கை அந்நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்புடன் தொடர்புடையதாகவே கருதப்படுகிறது. தங்கள் நாட்டிற்கு வர விரும்பி விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கும் வெளிநாட்டினர், அமெரிக்காவிற்கோ அல்லது அதன் தேசிய நலன்களுக்கோ தீங்கு விளைவிக்கும் நோக்கம் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த, விசா வழங்கும் செயல்முறையின் போது தூதரக அதிகாரிகள் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

H1B விசா விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால்
H1B விசா விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் (ANI)

அமெரிக்காவில் தற்காலிகமாக பணியாற்றுவதற்கான அனுமதியாக, தனித்திறன் படைத்த வெளிநாட்டினருக்கு எச்1-பி விசா வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக தொழில்நுட்பம், மருத்துவம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறைகளில் திறன் வாய்ந்த நபர்கள் அமெரிக்காவுக்கு அதிக அளவில் தேவைப்படுகின்றனர். இந்த விசா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும். அதன் பிறகு அந்த நபர் விசா புதுப்பித்தலுக்காக தனது சொந்த நாட்டிற்கு வந்து அமெரிக்கத் தூதரகங்களில் நேர்காணல்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். பல ஆண்டுகளாக இந்த விசா திறமையான இளம் இந்தியர்களுக்கு அமெரிக்கக் கனவின் நுழைவாயிலாக இருந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த ​​செப்டம்பரில், டிரம்ப் அரசு நிர்வாகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட எச் -1 பி விசாவுக்கான 100,000 டாலர் என்ற அதிக கட்டணம், தங்களது பணியாளர்களுக்கு 2000 முதல் 5000 டாலர்கள் வரை மட்டுமே செலுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு கூடுதல் சுமையை உருவாக்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கும், அதன் பணியாளர்களுக்கும் இந்த கட்டண உயர்வு பேரதிர்ச்சியை அளித்திருந்த நிலையில், சற்று ஆறுதலாக ஏற்கெனவே எச்1-பி விசா வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் செப்டம்பர் 21-க்கு முன்னர் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு புதிய கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது என்று டிரம்ப் நிர்வாகம் பின்னர் அறிவித்தது. மேவலும் விசாவில் திருத்தங்கள், நிலை மாற்றம் அல்லது நீட்டிப்பு ஆகியவற்றிற்கு இந்தக் கட்டணம் பொருந்தாது என்று அறிவிக்கப்பட்டாலும், புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கும், பொதுவாக தங்கள் ஊழியர்களுக்கு விசா நிதியுதவி அளிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு இது ஒரு பெரும் நிதிச்சுமையாகவே உருவெடுத்துள்ளது.

H1-B கட்டண உயர்வுக்கு என்ன காரணம்?

உள்நாட்டு வேலைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும், பெருநிறுவன முதலாளிகள் H1-B விசா திட்டங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை இது என்று கூறி வெள்ளை மாளிகை இந்தக் கட்டண உயர்வை நியாயப்படுத்தியிருந்தது. இந்த நடவடிக்கையை வெகுவாக பாராட்டிய டிரம்ப் ஆதரவு அரசு உயரதிகாரிகள் பலர், இளம் இந்தியப் பொறியாளர்கள், மூத்த மற்றும் அதிக அனுபவம் வாய்ந்த அமெரிக்கர்களின் வேலைகளைத் தட்டிப் பறிப்பதாகவும் குற்றம்சாட்டினர்.

H1-B விசாவானது, அதிக ஊதியம் பெறும் அமெரிக்க ஊழியர்களுக்குப் பதிலாக, அதே வேலையை மிகக் குறைந்த சம்பளத்தில் செய்யும் திறமையான வெளிநாட்டு ஊழியர்களை நியமிப்பதற்கான ஒரு தந்திரமாக நிறுவனங்களால் நீண்டகாலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்ற விமர்சனமும் நீண்டகாலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த அம்சங்களை எல்லாம் தாண்டி, 1,00,000 அமெரிக்க டாலர்கள் விசா கட்டணம் என்பது அமெரிக்க அரசு கருவூலத்திற்கு அதிக அளவிலான பணத்தை கொண்டு வரும் என்பது தான் இதன் பின்னணியில் உள்ள உண்மை.

H1-B விசா இந்தியர்களுக்கு மட்டுமே பயனளித்ததா?

ஆம். சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி H1-B விசா இன்றும் திறமையான இந்திய இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகவும் விரும்பப்படும் ஒரு தேர்வாக உள்ளது. ஆனால், அமெரிக்க விசா என்பது ஒரு சிறப்புரிமை; அது உரிமை அல்ல என்று அந்நாட்டின் வெளியுறவுத் துறை வரையறுத்துள்ளது. ஆனால், H1-B விசா திட்டத்தால் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சமமாகப் பயனடைந்துள்ளன என்று புள்ளிவிவரங்கள் தெள்ள தெளிவாக காட்டுகின்றன.

மன்ஹாட்டன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர் டேனியல் டி மார்டினோ நடத்திய ஒரு ஆய்வில், சராசரியாக இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு பணி நிமித்தமாக குடியேறியவர்களும், அவர்களின் சந்ததியினரும் 30 ஆண்டுகளில் அரசுக்கு 1.7 மில்லியன் டாலரை சேமித்து கொடுத்திருக்கிறாரகள் என்று தெரிய வந்துள்ளது.

அமெரிக்கக் குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவு சேவைகள் (USCIS) வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, அமெரிக்காவால் வழங்கப்படும் H1 -B விசாக்களில் 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவற்றை இந்தியர்களே பெற்றுள்ளனர். எனவே தற்போது மாற்றப்பட்ட விசா விதிமுறைகள் இந்தியர்களை தான் அதிகம் பாதித்துள்ளன.

அதிக விசா கட்டணங்களுக்கு எதிராக இந்திய அரசும் கடுமையாக எதிர்வினையாற்றியுள்ளது. விசா கட்டண உயர்வு இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப ஏற்றுமதியை மட்டுமல்லாமல், அமெரிக்கப் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் பாதிக்கும் என்றும், அத்துடன் செயற்கை நுண்ணறிவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு போன்ற துறைகளையும் பாதிக்கும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் எச்சரித்திருந்தார்.

தங்களது பணியாளர்களுக்கான H1-B விசா கட்டணத்தில் பெரும்பாலான தொகையை பெருநிறுவனங்களின் முதலாளிகளே செலுத்துவதால், இது சிறிய, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இனி எட்டாக்கனியாகும் அபாயமும் உள்ளது என்று கவலை தெரிவிக்கின்றனர் பொருளாதார நிபுணர்கள். மற்ற நிறுவனங்களுக்கு இது ஒரு கூடுதல் நிதிச்சுமையாகவே அமையும்.

எச்-1 பி விசாவில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள கடுமையான விதிமுறைகள், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பெருநிறுவனங்கள் அந்நாட்டின் நேரப்படி, ஆனால் இந்தியாவில் தங்களது வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும் வகையில் ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தத் தேர்வு செய்ய தூண்டலாம். கல்வித் துறையில் இது உலகளாவிய ஒத்துழைப்புகளைப் பாதிக்கக் கூடும். இதன் விளைவாக, குறிப்பாக தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் துறைகளில் உள்ள திறமையான பணியாளர்கள் கனடா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளின் மீது தங்கள் கவனத்தைத் திருப்பக்கூடும்.

அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுகாதார துறைகளில் அதிகபட்ச வெளிநாட்டுப் பணியாளர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவ்வளவு காலமாக திறமையான பணியாளர்களுக்கு புகலிடம் அளிக்கும் நாடுகளில் அமெரிக்கா முன்னணியில் திகழ்ந்து வந்தது. தற்போது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள விசா கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்ப பரிசீலனைகளில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள கடுமையான விதிமுறைகள், துறைச் சார்ந்த வல்லுநர்களைத் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையை வேறு இடங்களில் செலவிடும் மனநிலைக்கு இட்டு செல்லக்கூடும். இது நீண்டகால நோக்கில் அமெரிக்காவைப் பாதிக்கும் என்பதே நிசர்தனம்.

