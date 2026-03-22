48 மணி நேரத்திற்குள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்க வேண்டும் - ஈரானுக்கு கெடு விதித்த ட்ரம்ப்
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைத் திறந்து கப்பல் வழிப் போக்குவரத்தை எந்த தடையும் இன்றி உறுதிச் செய்ய வேண்டும் என ஈரான் அதிபரிடம் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியிருந்தார்.
Published : March 22, 2026 at 9:35 AM IST
அமெரிக்கா: அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்குள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்காவிட்டால் ஈரானில் உள்ள மின்நிலையங்களை அழித்துவிடுவோம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் 23-வது நாளாக தொடர்ந்து வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடியாக கத்தார், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், குவைத், சவூதி அரேபியா உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள இஸ்ரேல், அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான விமானப்படை தளங்கள் மற்றும் அமெரிக்க தூதரகக் கட்டிடங்கள் மற்றும் எண்ணெய் ஆலைகள் மீது ஈரான் ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைகளை வீசித் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக, கச்சா எண்ணெய் வயல்கள், கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், LNG எரிவாயு உற்பத்தி ஆலைகள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல்களால் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி முடங்கியுள்ளது. இதனால் சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய் 105 முதல் 110 அமெரிக்க டாலராக விலை உயர்ந்துள்ளது. மேலும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியுள்ளதால் சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது. அத்துடன், எரிவாயு, கச்சா எண்ணெய்யை சர்வதேச நாடுகளுக்கு அனுப்ப முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக சில நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல், LPG எரிவாயுவின் விலை உயர்ந்துள்ளது. மேலும், இறக்குமதி, ஏற்றுமதி செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதால் மருந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களின் விலை உயரக்கூடும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றன.
இந்த சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் இன்று (மார்ச் 22) காலை 05.14 மணிக்கு தெரிவித்துள்ளதாவது, "சரியாக இந்த நேரத்தில் இருந்து அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்குள் ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முழுமையாக உடனடியாகத் திறக்க வேண்டும்; திறக்காவிட்டால் ஈரானில் உள்ள மின் நிலையங்களை அமெரிக்கா தாக்கி அழிக்கும்; இதில் ஈரானில் உள்ள மிகப்பெரிய மின்நிலையமே முதலில் தாக்கி அழிக்கப்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, நேற்று (மார்ச் 21) ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷேஷ்கியனிடம் தொலைபேசியில் பேசிய இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரம்ஜான் திருநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைத் திறந்து கப்பல் வழிப் போக்குவரத்தை எந்த தடையும் இன்றி உறுதிச் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். அதேபோல், ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களின் நலனுக்கு அளித்த ஆதரவுக்கு நன்றியையும் தெரிவித்தார்.