மத்திய கிழக்கில் நீடிக்கும் போரால் தொற்று நோய் பரவல் அபாயம் - உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை
Published : April 4, 2026 at 10:07 AM IST
பாரீஸ்: டெஹ்ரானில் மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட சுகாதார கட்டமைப்புகள் மீது தொடரும் தாக்குதல்கள் மற்றும் மத்திய கிழக்கில் நீடிக்கும் போரால் தொற்று நோய் பரவல் அபாயம் அதிகரித்திருப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் இணைந்து பிப்ரவரி 27-ம் தேதி முதல் தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்னறன. ஈரானும், வளைகுடா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்களை குறி வைத்து பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான குவைத் உள்ளிட்ட நாடுகள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வருகிறது.
மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் முடக்கி வைத்துள்ளதால், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் எரிபொருள் மற்றும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது.
இந்த நிலையில், டெஹ்ரானில் உள்ள பிரபலமான பாஸ்டர் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளன. இதற்கு ஐநாவின் உலக சுகாதார அமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானோம், "மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் மோதல்களுக்கு இடையே, ஈரான் தலைநகரான டெஹ்ரானில் அண்மையில் மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடந்து வருகின்றன.
.@WHO is calling for urgent support for health systems affected by the conflict in the Middle East across 5 countries – Lebanon, the Islamic Republic of Iran, Iraq, the Syrian Arab Republic and Jordan.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 3, 2026
Hostilities have caused mass displacement (over 4 million) and rising… pic.twitter.com/JYT6kVxNQ0
ஈரானின் சுகாதார கட்டமைப்பில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் பாஸ்டர் நிறுவனம் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி மக்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை தொடர்ந்து உற்பத்தி செய்ய முடியாத நிலைக்கு ஈரான் தள்ளப்பட்டது" என்று எக்ஸ் தளத்தில் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, ஈரான் சுகாதார அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஹூசைன் கெர்மன்பூர், வியாழக்கிழமை எக்ஸ் தளத்தில், கடுமையாக சேதமடைந்த பாஸ்டர் நிறுவனத்தின் புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருந்தார்.
"தாக்குதல்களால் ஈரானின் பாஸ்டர் நிறுவனத்தின் சேவைகள் பாதிக்கப்படவில்லை. தடுப்பூசி தயாரிப்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன" என ஈரானின் ஐஎஸ்என்ஏ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. "அதிர்ஷ்டவசமாக, அமெரிக்காவின் தாக்குதல்களில் ஈரானில் உள்ள பாஸ்டர் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் யாரும் காயமடையவில்லை" என்று அது டெலிகிராம் செயலியில் தெரிவித்துள்ளது.
"பாரீஸில் உள்ள பிரபலமான பாஸ்டர் நிறுவனத்துடன் எந்த வகையிலும் தொடர்பு இல்லாத ஈரானின் பாஸ்டர் நிறுவனம், 1920-ல் நிறுவப்பட்ட அந்த நாட்டின் மிகப் பழமையான நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். சுகாதார நெருக்கடி காலங்களில் மக்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதிலும் மேம்படுத்துவதிலும் இந்த மையம் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது" என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானோம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலத்தில் சுகாதார பேரழிவுகளை சமாளிக்க உலக சுகாதார அமைப்புக்கு சுமார் 30.3 மில்லியன் டாலர் நிதி தேவைப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரானில் சுகாதார கட்டமைப்புகள் மீது 116 உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் நடந்ததாக உலக சுகாதார நிறுவனம் சுட்டிக் காட்டியதுடன், "நிலைமை தீவிரமடைந்து வருவது, தொற்று நோய் பரவும் அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது" என்றும் எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், "பற்றி எரியும் எண்ணெய் கிடங்குகள், வானில் இருந்து விழும் வெள்ளை பாஸ்பரஸ் குண்டுகள் மற்றும் பிற ஆயுதங்களால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள், மழையுடன் சேர்ந்து, ரசாயன தீக்காயங்கள் மற்றும் கடுமையான சுவாச பிரச்சினைகள் போன்ற பேரழிவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன" என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானோம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.