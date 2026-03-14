இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளிடம் அமெரிக்கா கெஞ்சுகிறது - ஈரான் வெளியுறவு துறை அமைச்சர் விமர்சனம்

ஈரான் வெளியுறவு துறை அமைச்சர் செயத் அப்பாஸ் அராச்சி (File/AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 2:21 PM IST

புதுடெல்லி: ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க கூடாது என இந்தியவிற்கு கூடுதல் வரிகளை விதித்த அமெரிக்கா, தற்போது இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குமாறு கெஞ்சுவதாக ஈரான் வெளியுறவு துறை அமைச்சர் செயத் அப்பாஸ் அராச்சி விமர்சித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. ஈரானில் உள்ள முக்கிய ராணுவ தளங்கள், ஆயுத கட்டமைப்புகள், முக்கிய தலைவர்களை தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வீழ்த்தின. தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரானும் இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. குவைத், பஹ்ரைன், கத்தார், துபாய், சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீதும் தாக்குதலை ஈரான் விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடல்

மேலும், மிக முக்கியமாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பாதையை ஈரான் முடக்கியுள்ளது. சர்வதேச அளவில் எரிவாயு போக்குவரத்தில் 25 சதவிகிதம் இந்த வழியாக நடைபெறுகிறது. தினமும் சுமார் 20 மில்லியன் பேரல் கச்சா எண்ணெய் இந்த வழியாக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. மேற்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான முக்கிய கடல்வழி வணிக பாதையாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தி விளங்குகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை சுமார் 50 சதவிகித கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி இந்த வழியாக நடைபெறுகிறது.

ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா எண்ணெய் வாங்குவதை குறைக்க நிர்பந்தம் செய்த அமெரிக்கா, இந்திய இறக்குமதி பொருட்களுக்கு கடந்த ஆண்டு கூடுதல் வரிகள் விதித்தது. இதனால், இந்தியாவின் ஜவுளி, தோல் உள்ளிட்ட பொருட்களின் வர்த்தகம் பெரியளவில் பாதிக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் வரியை அமெரிக்க குறைத்தது.

ரஷ்யா எண்ணெய் வாங்க அனுமதி

மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள போரால், சர்வதேச அளவில் எரிவாயு விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இதுவரை ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கக் கூடாது என அதிக வரி விதித்து கட்டுப்படுத்திய அமெரிக்கா, தற்போது தட்டுபாட்டை சமாளிக்க ரஷ்யாவிடமிருந்து 30 நாட்களுக்கு கச்சா எண்ணெய் வாங்கி கொள்ளலாம் என இந்தியாவுக்கு அனுமதி அளித்தது.

இந்த நிலையில், ஈரான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சையத் அப்பாஸ் அராச்சி எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “அமெரிக்கா பல மாதங்களாக இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை தடுத்து கொடுமைப்படுத்தியது. ஈரானுடனான 2 வார போருக்குப் பின்னர், தற்போது வெள்ளை மாளிகை இந்தியா உட்பட உலக நாடுகளை ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க கெஞ்சுகிறது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், ”ஈரான் மீதான சட்டவிரோதமான போரில் ஐரோப்பா, ரஷ்யா ஆதரவை பெறலாம் என அமெரிக்கா எண்ணுவது பரிதாபமானது” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

